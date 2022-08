Transferts

BELLINGHAM PRIORITÉ DU REAL MADRID POUR REMPLACER CASEMIRO

Ce n'est pas pour cet été, plus pour 2023 mais les Merengue ont déjà identifié le futur remplaçant de Casemiro, qui vient de partir pour Manchester United. Même si les dirigeants du Real Madrid peuvent compter sur Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, recruté récemment, ils ont coché le nom de Jude Bellingham pour renforcer leur effectif l'an prochain selon Marca. Le milieu de terrain de Dortmund compte déjà 15 sélections avec l'Angleterre à seulement 19 ans et se trouve aussi sur les tablettes de Liverpool.

Notre avis : Le Real Madrid ne se trompera pas en misant sur Bellingham, déjà impressionnant malgré son jeune âge.

MEMPHIS UN PEU TROP GOURMAND POUR LA JUVENTUS

Les négociations traînent en longueur. Selon Mundo Deportivo, Memphis Depay avait trouvé un accord avec la Juventus pour un contrat de deux ans avec un salaire de 5 millions d'euros net plus 2 de bonus. L'agent de l'ancien Lyonnais aurait cependant réclamé un peu plus ces derniers jours. Les dirigeants turinois sont restés fermes et attendent que le Néerlandais résilie son contrat avec le Barça.

Notre avis : Le Barça doit vite dégraisser pour faire de la place à Koundé et devrait savoir convaincre Depay de partir.

MAJORQUE COMME SEULE PORTE DE SORTIE POUR BRAITHWAITE ?

Martin Braithwaite, lui, aurait pour ambition de continuer au Barça... ou de partir pour un club jouant l'Europe. Problème, aucune offre de ce calibre ne serait arrivée sur les bureaux du club blaugrana. El Diario de Mallorca indique toutefois que Majorque, actuellement 12e de Liga et 16e la saison passée, serait intéressé.

Notre avis : Braithwaite dipose d'encore deux années de contrat au Barça mais avec 4 matches disputés la saison dernière, il doit aussi penser à jouer.

MANCHESTER UNITED NE LÂCHE PAS DE JONG

Casemiro doit arriver mais les Red Devils ne sont pas rassasiés. Selon le Mirror, Manchester United veut recruter un attaquant et un milieu de terrain. Le club anglais reste ainsi très intéressé par Frenkie De Jong même si la piste s'est un peu refroidie ces derniers jours. Le Barça a toujours besoin de vendre pour remplir ses caisses. De Jong, lui, n'a pas pas vraiment l'intention de partir.

Notre avis : Son cas va alimenter les rumeurs jusqu'aux dernières minutes du mercato estival, mais De Jong peut se permettre de rester ferme s'il ne veut pas partir.

L'AJAX RÉSISTE POUR ANTONY

Les Lanciers n'ont aucune envie de lâcher leur ailier brésilien même si Manchester United prépare une colossale offre de 100 millions d'euros pour le recruter. Le coach de l'Ajax s'est montré très clair après la victoire 0-1 chez le Sparta Rotterdam à laquelle Antony n'a pas pris part ce dimanche. "Je suis confiant en ce qui concerne Antony, a déclaré Alfred Schreuder à ESPN. Je comprend ses envies de départ mais ici il peut jouer la Ligue des champions, je ne crois pas que ce soit le cas à Manchester United. Je ne veux pas qu'il parte et je l'ai dit aux dirigeants. J'espère qu'ils ne le vendront pas, car le club est en bonne santé financière".

Notre avis : Encore un dossier compliqué pour les Red Devils, qui seront occupés jusqu'au 1er septembre.

RASPADORI EST NAPOLITAIN

Le Napoli a officialisé samedi soir l'arrivée en prêt avec obligation d'achat de l'attaque de Sassuolo Giacomo Raspadori. Le joueur de 22 ans s'engagera définitivement dans un an, pour une somme estimée à 35 millions d'euros. Le club du sud de l'Italie se renforce donc offensivement après avoir notamment perdu Dries Mertens.

Notre avis : Une excellente pioche pour le Napoli, qui va disposer d'un joueur fin et polyvalent.

SARR VERS ASTON VILLA

Selon Fabrizio Romano, Watford a accepté une offre d'Aston Villa de 25 millions d'euros (+3 de bonus) pour son ailier Ismaïla Sarr. L'ancien Rennais doit maintenant se mettre d'accord avec les Villans, mais pourrait bien découvrir le quatrième club de sa carrière.

Notre avis : Un exode logique pour Watford, relégué en Championship et qui pourrait perdre également le jeune attaquant brésilien Joao Pedro.

MALINOVSKYI PRÉFÈRE TOTTENHAM À MARSEILLE

L'Atalanta lui a clairement ouvert la porte, l'international ukrainien doit maintenant choisir sa destination. Ruslan Malinovskyi intéresse l'OM mais aussi Tottenham et penche pour le club londonien, car il souhaite jouer en Premier League selon le journaliste Nicolo Schira. Les négociations sont lancées mais les Spurs visent plus un prêt avec option d'achat pour le milieu offensif de 29 ans.

Notre avis : Les dirigeants marseillais peuvent activer leurs autres pistes.

DIRECTION BENFICA POUR AURSNES

Une très jolie plus-value en vue pour le Feyenoord. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club néerlandais s'apprête à vendre Fredrik Aursnes pour 15 millions d'euros au Benfica, un an après l'avoir acheté à Molde contre 450 000 euros. Le milieu de terrain international norvégien de 26 ans doit passer sa visite médicale lundi à Lisbonne.

Notre avis : Un joueur qui explose sur le tard mais qu'il faudra surveiller car le Benfica a souvent le nez creux.

BOULAYA DÉBARQUE AU QATAR

Libre depuis la fin de son contrat à Metz en juin dernier, l'international algérien a opté pour une destination inattendue. Selon L'Equipe, Farid Boulaya est arrivé au Qatar samedi soir afin de rejoindre Al Gharafa.Le milieu offensif de 29 ans était pisté par Strasbourg et disposait de touches en Turquie.

Notre avis : L'ancien Messin aurait pu rendre des services en Europe et notamment en Ligue 1.

RENNES PRÊT À SE JETER SUR BLAS ?

Les derniers jours du mercato risquent d'être houleux chez les Canaris. Alors que la situation de Ludovic Blas provoque des tensions entre le coach Antoine Kombouaré et son président Kita, un nouveau prétendant s'avance et il s'agit du rival "régional". Selon Foot Mercato, Rennes a décidé de s'attaquer au milieu offensif de 24 ans pour qui Nantes a repoussé une offre de Lille à hauteur de 11 millions d'euros.

Notre avis : Nantes semble en mesure de pouvoir conserver Blas malgré ces approches.

DINA EBIMBE PROLONGE AU PSG ET FILE À FRANCFORT

Le club parisien a annoncé, ce dimanche, qu'Eric Junior Dina Ebimbe avait prolongé son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Dans la foulée, le milieu de terrain de 21 ans a été envoyé en prêt avec option d'achat à l'Eintracht Francfort. Celle-ci serait de 6,5 millions d'euros et deviendrait même une obligation en cas de maintien en Bundesliga du dernier vainqueur de la Ligue Europa.

Notre avis : Le PSG cède encore un de ses jeunes mais, cette fois, il a prévu une clause de rachat.

UMTITI GRATUIT POUR LECCE ?

Le promu en Serie A n'est pas téméraire. Si le président de Lecce a confirmé à DAZN un véritable intérêt pour Samuel Umtiti, il a aussi expliqué que son club ne souhaitait pas prendre beaucoup de risques. "Il y a encore beaucoup de choses à étudier", a déclaré le dirigeant italien, comme le rapporte RMC Sport. Lecce souhaite que le Barça prenne en charge la totalité du salaire du défenseur français. Les Blaugrana pourraient accepter la proposition pour permettre à leur joueur de se relancer, mais veulent toucher une compensation en fonction de son temps de jeu.

Notre avis : S'ils veulent sortir de l'impasse, Umtiti et le Barça n'ont pas trop le choix.

