Vendre pour pouvoir se permettre d'acheter. Ou bien pour dégraisser après avoir investi massivement. Chaque club ajuste son comportement sur le marché en fonction de sa stratégie. De ses moyens, surtout. Mais dans cette édition 2022 du mercato estival, un élément saute aux yeux : nombreux sont les clubs qui, un mois après l'ouverture du marché, peinent à "céder leurs actifs".

Au global, rien de très alarmant, pour le moment. L'été dernier, les clubs des cinq "grands" championnats ont vendu pour 2,3 milliards d'euros au total. Au 11 juillet, ils sont dans les temps, avec 1,3 milliard d'euros empochés. Le fait que quatre de ces cinq Ligues majeures aient une balance des transferts pour le moment déficitaire – à l'exception de la Ligue 1 – n'est pas non plus alarmant. Du moins pas au regard de ce qu'il s'est fait il y a un an.

Mais certains cas particuliers sautent aux yeux. Et en parlant de Ligue 1, la Ligue des Talents nous fournit deux exemples flagrants : ceux du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, qui illustrent chacun une tendance très nette. Commençons avec la situation du PSG.

Des salaires inadaptés

Le Parisien, Le club francilien a jusqu'ici vendu Alphonse Areola à West Ham contre un peu plus de 9 millions d'euros, alors que l'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marcin Bulka (2 millions d'euros). Les autres départs l'ont été en prêts, ou en fin de contrat. Et à en croire ce ne sont pas moins de onze joueurs qui ont été placés sur la liste des indésirables. Problème, peu sont ceux qui ont envie de quitter la capitale, malgré des temps de jeu qui s'annoncent limités.

Georginio Wijnaldum (916 000 euros), Mauro Icardi (800 000 euros), Julian Draxler (562 000 euros) ou encore Layvin Kurzawa (500 000 euros) sont poussés vers la sortie. Mais leurs salaires démesurés au regard de leurs performances les rendent quasiment invendables en l'état. A moins qu'ils ne fassent de grosses concessions. Mais en ont-ils envie ? Le milieu allemand a par exemple montré depuis longtemps qu'il n'était absolument pas pressé.

S'il en est un spécialiste, le champion de France n'est pas le seul club confronté à ce problème. En Espagne, par exemple, le FC Barcelone aura du mal, pour les mêmes raisons, à se séparer de Miralem Pjanic, comme c'est le cas depuis de longs mois avec Samuel Umtiti, dont les émoluments ont posé problème jusqu'à ce que le Français ne baisse son salaire en début d'année. Sans que cela ne change quoi que ce soit jusqu'ici, même si le gaucher souffre aussi de la crainte des autres clubs concernant son état physique.

La mode des départs libres

Si l'on revient à nos exemples français, l'OL illustre un autre problème : la tendance plutôt récente des joueurs à vouloir aller au bout de leur contrat. Houssem Aouar et Moussa Dembélé ont deux points communs : ils ne sont pas partis pour être titulaires la saison prochaine et seront libres l'été prochain. Le club rhodanien souhaiterait donc évidemment récupérer une indemnité de transfert pour des éléments respectivement évalués à 25 et 20 millions d'euros par Transfermarkt.

Mais aucune écurie de top niveau ne semble pour le moment s'intéresser à ces deux joueurs. En revanche, dans six mois ou un an, avec un statut libre, les opportunités seront inévitablement plus nombreuses. A un degré moindre, Léo Dubois, Tino Kadewere voire Youssouf Koné, tous sous contrat jusqu'en 2024, n'accepteront pas la première offre venue.

A l'échelle européenne, Serge Gnabry, Marcus Rashford, Carlos Soler ou encore Memphis Depay pourraient aussi attendre un an. De Paul Pogba à Paulo Dybala en passant par Franck Kessié, beaucoup de mouvements majeurs se sont d'ailleurs effectués – ou vont l'être - en fin de contrat cet été.

90 millions pour De Ligt, vraiment ?

Mais, et c'est une évidence, tout n'est pas de la "faute" des joueurs. Les clubs sont aussi victimes de la dérégulation du marché qu'ils ont progressivement créée. Douze joueurs ont coûté plus de 100 millions d'euros dans l'histoire du football , dont dix depuis 2017. Cet été encore, Aurélien Tchouaméni a coûté 80 millions d'euros au Real Madrid, hors bonus, Darwin Nunez 75 millions d'euros à Liverpool, Richarlison 58 millions d'euros à Tottenham.

Mais d'autres mouvements attendus tardent justement à cause de ces prix exorbitants. Là encore, l'exemple du PSG est frappant, mais cette fois dans l'autre sens. Sassuolo attendrait 45 millions d'euros hors bonus pour Gianluca Scamacca, quand l'Inter demanderait plus de 60 millions pour Milan Skriniar . Et que dire de la Juventus, désireuse de récupérer 90 millions d'euros pour Matthijs de Ligt quand le Bayern n'en proposerait "que" 70 millions hors bonus.

Mais le club bavarois ne pourra pas reprocher à son homologue italien de se montrer gourmand, puisqu'il aurait rejeté une offre de 40 millions d'euros du Barça pour Robert Lewandowski, 33 ans, en fin de contrat dans un an. A ce rythme-là, le marché ne risque pas de se déverrouiller. Hormis du côté de la Premier League, comme très souvent.

