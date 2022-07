LA ROMA HÉSITE POUR WIJNALDUM

La Louve veut le Néerlandais mais bute sur les conditions financières. La Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants de l'AS Rome se sont mis d'accord avec Georginio Wijnaldum pour le faire venir dans la Ville Eternelle et que José Mourinho a appelé le joueur. Cependant, il reste à s'entendre avec le PSG qui a accepté un prêt d'une saison en prenant en charge la moitié du salaire du milieu de terrain mais veut une obligation d'achat alors que la Roma préfère une option fixée à 12 millions d'euros.

Notre avis : Wijnaldum va devoir accepter de baisser son futur salaire à Rome s'il veut quitter le PSG.

D'après le journal belge Le Soir, le défenseur central de Bologne Arthur Theate serait sur le point de s'engager avec Rennes. Le club breton aurait offert 15 millions d'euros pour recruter le joueur de 22 ans aux 3 sélections avec les Diables Rouges.

Notre avis : Un pari intéressant de la part des Bretons, qui ont cruellement besoin de monde à ce poste.

LE BARÇA N'OUBLIE PAS MARCOS ALONSO...

Les Blaugrana ont encore faim de recrues et regardent notamment vers Londres. Selon Bild, le FC Barcelone souhaite s'offrir Marcos Alonso pour concurrencer Jordi Alba au poste d'arrière gauche et s'active dans ce sens. Les Catalans pistent aussi Cesar Azpilicueta mais ces deux transferts pourraient avorter si Koundé décide finalement de rejoindre le Barça plutôt que Chelsea.

Notre avis : Le Barça ferait bien de ménager Chelsea s'il veut arriver à ses fins.

LAPORTA RÊVE DE FAIRE REVENIR MESSI

Un an après le départ de la La Pulga, son club formateur ne l'a pas oublié. Présent devant la presse dans la foulée de la victoire du Barça sur le Real Madrid en match amical la nuit dernière, le président barcelonais Joan Laporta n'a pas caché son souhait de faire revenir Leo Messi à plus ou moins long terme. "J'espère que l'histoire entre Leo et le Barça n'est pas terminée, a assuré le dirigeant catalan. C'est notre responsabilité de faire en sorte que cela se termine d'une meilleure manière. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers lui".

Notre avis : Promis à la MLS dans un an ou deux, Messi pourrait toutefois finir sa carière de joueur au Barça voire y revenir comme dirigeant.

L'OM doit vendre

Pablo Longoria va encore devoir se creuser la tête car Frank McCourt lui demande de céder des joueurs avant de tenter d'en recruter de nouveaux cet été comme l'explique La Provence. Le quotidien régional assure que le propriétaire américain de l'OM a déjà injecté 400 millions d'euros dans le club depuis 2016 et attend désormais des retours sur le plan financier.

Notre avis : Tout sauf une surprise. Mais qui ne plaira pas à tout le monde sur la Canebière.

L'ATLETICO ESPÈRE VENDRE MORATA ET SAUL

Marca, le premier pourrait retourner à la Juve où il était prêté la saison dernière mais qui n'a pas levé l'option d'achat de 35 millions d'euros. Le club turinois reste cependant intéressé et a proposé 20 à 25 millions. Chelsea n'a pas non plus souhaité s'offrir Saul Niguez mais le joueur plait à la Roma. Pour combler son déficit, récupérer des fonds et diminuer sa masse salariale, l'Atlético serait prêt à faire un réel effort. En plus de la vente éventuelle d'Antoine Griezmann qui pourrait permettre de recruter Cristiano Ronaldo, l'Atlético souhaite se séparer d'Alvaro Morata et Saul Niguez. Selonle premier pourrait retourner à la Juve où il était prêté la saison dernière mais qui n'a pas levé l'option d'achat de 35 millions d'euros. Le club turinois reste cependant intéressé et a proposé 20 à 25 millions. Chelsea n'a pas non plus souhaité s'offrir Saul Niguez mais le joueur plait à la Roma. Pour combler son déficit, récupérer des fonds et diminuer sa masse salariale, l'Atlético serait prêt à faire un réel effort.

Notre avis : Deux transferts qui devraient se jouer dans les dernières heures du mercato.

SCHMEICHEL SUR LES TABLETTES DE NICE

L'OGC Nice cherche toujours chaussure à son pied - ou plutôt gardien à son but - après le départ de Walter Benitez. D'après L'Equipe, les Aiglons souhaitent recruter Kasper Schmeichel. Le portier danois de 35 ans est sous contrat avec Leicester jusqu'en 2023.

Notre avis : Un désir ambitieux pour les Aiglons mais une très belle pioche en cas de succès.

ACCORD ENTRE WEST HAM ET SASSUOLO POUR SCAMACCA

L'international italien n'ira pas à Paris mais à Londres. Giovanni Carnevali, président de Sassuolo, a confirmé s'être entendu avec West Ham pour le transfert de Gianluca Scamacca. "Il y a un accord pour 36 millions d'euros et 6 de bonus plus un pourcentage à la revente de 10%", a confié le dirigeant dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Notre avis : Le PSG devrait vite s'en remettre.

LA SALERNITANA INSISTE POUR MAUPAY

Le club italien a jeté son dévolu sur l'attaquant français et s'active. Selon Sky Italia, les dirigeants de la Salernitana ont trouvé un accord avec Neal Maupay autour d'un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Reste maintenant à convaincre Brighton qui réclame 15 millions en échange de son avant-centre de 25 ans alors que la Salernitana en propose 10.

Notre avis : Les positions ne sont pas très éloignées et l'affaire est en bonne voie.

PIATEK DANS LE VISEUR DE DORTMUND

L'international polonais pourrait trouver une nouvelle porte de sortie. Prêté par le Hertha Berlin à la Fiorentina en seconde partie de saison dernière avec plus ou moins de succès, Krzysztof Piatek intéresse Dortmund selon Sky Italia. Le BVB cherche un remplaçant à sa recrue Sébastien Haller, touché par une grave maladie, et est venu aux renseignements au sujet de l'attaquant de 27 ans.

Notre avis : Piatek a déjà montré ses qualités mais doit absolument se relancer.

RASPADORI PLAIT À NAPLES

Les Partenopei ont identifié l'éventuel remplaçant de Dries Mertens. Selon Sky Italia, il s'agit de Giacomo Raspadori, international italien de 22 ans. Naples a déjà proposé 30 millions d'euros à Sassuolo pour s'offrir l'attaquant polyvalent. Une belle somme mais Sassuolo se prépare déjà à céder Scamacca à West Ham et pourrait ne pas vouloir perdre un nouveau joueur offensif.

Notre avis : Un joli choix pour le Napoli.

LUIZ GUSTAVO REJOINT RUDI GARCIA À AL NASSR

Un duo de Phocéens reconstitué. L'ancien joueur de l'OM Luiz Gustavo doit passer ce dimanche sa visite médicale, pour entériner sa signature dans le club saoudien d'Al-Nassr FC. Un club dont l'entraîneur est Rudi Garcia, depuis cet été.

Notre avis : Le Brésilien de 35 ans finit tranquillement sa carrière.

