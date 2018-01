City, United, Chelsea : qui va sortir gagnant de l'incroyable feuilleton Alexis Sanchez ?

A chaque mercato son feuilleton. Et inutile d'attendre la fin de celui en cours pour décerner la palme, puisqu'elle revient bien évidemment à celui qui voit Alexis Sanchez comme acteur principal. Le scénario est en effet digne des plus grands films à suspense, avec un joueur en fin de contrat, des clubs qui s'écharpent pour le recruter et des rebondissements quotidiens. Difficile d'en demander plus... Si l'épilogue ne semble (pour le moment) pas imminent, tentons de faire le point sur les dernières informations concernant ce dossier.

City lâche l'affaire pour Sanchez

Lundi soir, une folle rumeur est arrivée en provenance d'Angleterre. En pole position pour recruter Alexis Sanchez, Manchester City aurait décidé d'abandonner cette piste, devenue trop coûteuse depuis l'irruption de l'ennemi Manchester United. Une rumeur qui s'est vite transformée en information, puisque la BBC et Sky Sports, deux médias des plus sérieux, ont confirmé la nouvelle dans la soirée. Si enchères il y a, ce sera donc sans City. De son côté, José Mourinho se disait plutôt "confiant" pour la venue de Sanchez lundi soir, tout en étant encore "plein de doutes".

Vidéo - Mourinho : "Si Sanchez part, nous avons une chance de l'avoir" 00:46

Et autant dire qu'il est rare de voir le Special One douter. Oui mais voilà, Chelsea a entre-temps décidé de totalement relancer ce dossier... Encore jamais cité, le club de Londres a en effet décidé de tenter lui aussi le coup pour Sanchez. Un nouveau rebondissement annoncé par le Daily Telegraph et Sky Sports... "Je ne sais pas, je ne crois pas", a de son côté répondu Antonio Conte en conférence de presse à propos de cette possibilité. Le coach des Blues, en conflit public avec José Mourinho depuis plusieurs semaines, a-t-il fait de l'intox ?

Raiola entre en jeu

Mais à peine le temps de se pencher sur cette question qu'un nouvel acteur est entré en jeu... et pas des moindres. Agent d'Henrikh Mkhitaryan, annoncé comme possible monnaie d'échange à Alexis Sanchez depuis plusieurs jours, Mino Raiola a décidé de faire une entrée fracassante dans ce dossier ce mardi. Le tout en accordant deux interviews, l'une au Times et l'autre à Sky Sports. Raiola a ainsi expliqué que "Manchester United ne pourra signer Sanchez que si Mkhitaryan rejoint Arsenal". Toujours selon lui, "Sanchez fait partie de l'opération Mkhitaryan, pas l'inverse". Du Raiola dans le texte.

Et c'est sur cette possible opération que Sky Sports a fait le point ce mardi après-midi. Selon le très sérieux média, Arsenal et Manchester United pourraient finalement réaliser un échange sec entre Sanchez et Mkhitaryan, sans indemnité supplémentaire déboursée par les Red Devils. Une nouvelle information de taille, puisqu'une somme de 30 millions d'euros proposée par United à Arsenal était évoquée par divers médias anglais depuis quelque temps. Encore un rebondissement, donc... Et on tiendrait à parier que le prochain ne devrait pas tarder à arriver.