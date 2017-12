Comme prochaine recrue, les supporters du Real Madrid préfèrent Harry Kane à Neymar

Si les supporters du Real Madrid voulaient faire passer un message au président Florentino Pérez, c'est mission accomplie. Alors que de folles rumeurs envoient ces dernières semaines Neymar du côté du club madrilène, l'attaquant parisien n'est visiblement pas la recrue souhaitée par les fans merengues. Après avoir volé la vedette à Lionel Messi en devenant le meilleur buteur sur l'année civile 2017 (56 buts), voilà que Harry Kane devance désormais le "Ney" dans un sondage réalisé par Marca.

En recueillant plus de 100.000 réponses, ce dernière révèle en effet que les supporters du Real Madrid souhaitent voir Harry Kane débarquer du côté de Santiago Bernabeu. 34% des personnes interrogées réclament ainsi l'arrivée de l'attaquant anglais alors que Neymar, lui, ne récolte "que" 23% des préférences. La troisième marche du podium revient à... Kylian Mbappé avec 14%. De plus, 88% des supporters du Real Madrid estiment qu'il est impératif de renforcer l'attaque, et si possible dès cet hiver.

Florentino Pérez, toujours sensible à sa cote de popularité auprès des supporters madrilènes, va-t-il prendre en compte ce sondage ? L'été prochain devrait apporter quelques éléments de réponse même si Tottenham, de son côté, a déjà la sienne.