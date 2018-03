Contrat en or, salaire doublé : le PSG passe à l'attaque pour Miralem Pjanic

Depuis maintenant quelques semaines, l'actualité du PSG gravite autour d'une seule et unique question : Qui va remplacer Unai Emery en fin de saison ? En fin de contrat, l'entraîneur espagnol a le destin officieusement scellé depuis l'élimination de la Ligue des champions face au Real Madrid. Reste donc à identifier et trouver son successeur pour le club parisien. Si ce dossier épineux fait office de priorité, l'état-major du club de la capitale ne compte pas attendre son futur homme fort pour lancer les grandes manoeuvres sur le mercato.

Un salaire net de 8 millions d'euros/an

Et si les noms annoncés - comme souvent - sont nombreux, celui de Miralem Pjanic semble un peu plus sérieux. Déjà évoqué dans la presse italienne il y a quelques semaines, l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain de la Juventus est de nouveau relancé ce mercredi. Mais cette fois, le Corriere della Sera apporte quelques détails en plus. Et pas des moindres. Selon le quotidien généraliste, une première offre a été faite à l'ancien joueur de l'OL.

Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire net de 8 millions d'euros/an, voilà ce qu'aurait proposé le PSG à Pjanic. De quoi le faire vaciller ? Possible, lui qui gagne actuellement autour de 4.5 millions d'euros/an à la Juve. Et à bientôt 28 ans, avoir l'opportunité de doubler son salaire peut faire réfléchir. Mais pour l'instant, Pjanic n'a pas l'intention d'abandonner la Vieille Dame selon le Corriere della Sera, qui ajoute que le club du Piémont partage la même volonté. Les deux parties sont liées jusqu'en 2021.

Des contacts réguliers avec l'agent de Pjanic

Conscient qu'il pourrait s'agir d'un travail de longue haleine, le PSG reste en contacts fréquents avec Michael Becker, l'avocat et l'agent de Miralem Pjanic. Selon le quotidien transalpin, c'est à lui que le club parisien a transmis l'offre de contrat pour le joueur. Et maintenant ? La Juve, qui affronte le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, pourrait revoir son "non" catégorique pour ce transfert en cas d'élimination. Et le Corriere della Sera va même plus loin en précisant qu'en cas d'arrivée de Massimiliano Allegri ou Antonio Conte au PSG, Miralem Pjanic pourrait dire "oui" au PSG. Mariage imminent ?