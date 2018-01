Discussions, repas, offre : l'agent de Javier Pastore a dîné avec l'Inter Milan lundi soir

Le "Pastorisme" risque d'en prendre un sacré coup. En effet, ce mercato hivernal pourrait bien être marqué par le départ de Javier Pastore du PSG, un peu plus de six ans après son arrivée dans la capitale. Et si les amoureux du Flaco gardent espoir, les dernières informations provenant d'Italie ont toutefois de quoi les inquiéter. Selon Sky Sport Italia, l'Inter Milan, club intéressé de longue date à l'ancien joueur de Palerme, a rencontré son agent dans la soirée de lundi dans la capitale lombarde.

La chaîne italienne évoque ainsi un repas entre Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, et Marcelo Simonian, l'agent de Javier Pastore. En très bons termes, les deux ont forcément parlé de l'avenir de l'international argentin entre deux plats... et il en ressort toujours le même problème : le PSG veut vendre et non pas prêter son joueur. Ce qui n'arrange pas le club italien, dont le budget est (très) limité. C'est la raison pour laquelle Sky Sport Italia parle d'un dossier toujours aussi "difficile"... Les "Pastoristes" peuvent donc souffler. Mais jusqu'à quand ?