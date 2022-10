Lautaro Martinez visé par le PSG et United ?

Notre avis : Martinez est un attaquant de classe mais difficile de s'avancer sur un éventuel transfert. Vu le nombre de de joueurs visés chaque jour par Manchester United et le PSG…

Paris pense à William Saliba

L'ancien de l'OM William Saliba suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain comme nous informe The Sun. L'international français, de retour en Angleterre cet été, est devenu l'un des hommes forts de la défense d'Arsenal. De quoi attirer le PSG, visiblement intéressé pour renforcer sa défense centrale.

Notre avis : Encore très peu d'informations sur le dossier. Saliba est un homme d'Arsenal, en contrat jusqu'en 2024 et leader de Premier League. What else ?

Frenkie De Jong : la solution en Angleterre ?

Le Néerlandais de 25 ans a déclaré à la télévision néerlandaise qu'il n'était pas satisfait de son maigre temps de jeu mais qu'il savait que le FC Barcelone tenterait de le faire partir. C'est d'ailleurs lui qui serait dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs mois et désormais de Liverpool, comme le rapporte le média espagnol Sport.

Notre avis : Partir dans un top club anglais pour jouer plutôt que de rester sur le banc du Barca. La question elle est vite répondue. Mais on ne connait pas encore les promesse de chacun.

Le Real Madrid a l'œil sur Alphonso Davies

D'après Marca , le Canadien prometteur du Bayern Munich serait dans la visée du Real Madrid. L'ailier est en contrat jusqu'en 2025 avec le club bavarois et devrait disputer sa première Coupe du monde au Qatar.

Notre avis : Il est indiscutable qu'Alphonso Davies a un potentiel qui pourrait donner envie aux plus grands d'Europe. Reste à voir si le Bayern pourrait se séparer de sa pépite, souvent exposée aux pépins physiques.

Moussa Dembélé n'a pas décidé pour son avenir

"Mon avenir ? Je ne me penche pas trop dessus, le plus important, c’est le club, c’est là où je suis à l’instant T. Je prends chaque chose au jour le jour, j’essaie de tout donner, de faire des bons matchs, de gagner, et ma situation on verra ça plus tard. Le plus important, c’est l’équipe pour l’instant. Non, ma décision n’est pas du tout prise", a déclaré l'attaquant de l'Olympique lyonnais sur Telefoot dimanche. En contrat jusqu'à l'été prochain, Dembélé est relégué sur le banc depuis le début de saison, avec le retour de Lacazette.

Notre avis : Peut-être sa situation changera avec Laurent Blanc, sinon pour prendre la décision de quitter le club, encore faudrait-il avoir un nouveau pied à terre.

Blanc, le risque d'être démodé : "La question est de savoir s'il s'est mis à jour"

