L’Inter s’accroche mais Skriniar s’éloigne

Selon la Gazzetta dello Sport , l’Inter va rencontrer l’entourage de Milan Skriniar pour tenter de conserver son défenseur convoité. Le quotidien italien rapporte que le joueur va demander un contrat de 7,5 millions d’euros à son club. Un salaire trop élevé pour l’Inter qui pourrait proposer au maximum 6 millions d’euros. De quoi laisser la porte ouverte aux propositions du PSG à l’offensive pour obtenir le Polonais en janvier pour une somme de 25 à 30 millions d’euros.

Notre avis : Les exigences de Skriniar ne pourront pas être comblées par l’Inter et le joueur ne devrait pas les revoir à la baisse, surtout s’il a l’opportunité de rejoindre le PSG. Avec une fin de contrat à l’été 2023 pour Skriniar, l’Inter peut aussi prendre le risque de le voir partir libre.

Bellingham dans le viseur du Real Madrid

Jude Bellingham déjà convoité par Liverpool pourrait en réalité quitter Dortmund pour une autre destination. Le jeune joueur de 19 ans pourrait alors renforcer le milieu de terrain du Réal Madrid qui se rajeunit. Selon Marca, le club madrilène aurait demandé au milieu de terrain international anglais de ne pas prolonger son contrat en Allemagne.

Notre avis : Bellingham partira sans doute l’été prochain, reste à savoir si ce sera pour Madrid. Liverpool n’a pas dit son dernier mot et pourrait proposer un échange avec Naby Keita.

Jude Bellingham Crédit: Getty Images

Asencio au Barca, c’est bien parti…

D’après les informations RAC1, Marco Asensio et le FC Barcelone se seraient déjà entendus pour un pré-accord concernant un contrat de quatre ans lancé la saison prochaine. Le milieu offensif de 26 ans arriverait alors libre en Catalogne.

Notre avis : Même si les transferts Madrid-Barcelone font souvent jaser, Asensio pourrait s’imposer à Barcelone, plus qu’à Madrid où il fait face à une forte concurrence.

… Le Real pense déjà à le remplacer

Selon certains médias espagnols, Carlo Ancelotti pense déjà à un remplaçant d’Asensio et plus particulièrement au retour de Brahim Diaz. L’ailier espagnol de 23 ans est actuellement prêté à l’AC Milan avec qui il a gagné la Série A et où il continue de se dévoiler.

Notre avis : Rien n’est encore fait pour Brahim Diaz, surtout que le joueur avait confié cet été son bonheur avec l’AC Milan et même écarté un retour à Madrid. A prendre avec des pincettes donc.

Rabiot vers un départ ?

Selon la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus, pourrait bien quitter le club à la fin de la saison. Rabiot a le plus gros salaire du club (8 millions d’euros). Pour prolonger, il devra faire de grandes concessions en lien avec les exigences de son club. D’autant que depuis plusieurs semaines, le PSG est sur le coup et pourrait bien acter le retour de son milieu de terrain.

Notre avis : La Juventus semble moins prestigieuse cette saison et Rabiot n’a encore que 27 ans. Avec une offre intéressante, il partira plutôt que de baisser son salaire à Turin

