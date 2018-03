Lewandowski, Balotelli, Inter : les 8 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Un départ de Lewandowski ? Pas si vite...

Vendredi dernier, Mundo Deportivo assurait que Robert Lewandowski, qui a récemment changé d'agent, avait trouvé un accord avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Information démentie ce lundi par Kicker, qui ajoute que le Bayern Munich n'a de toute façon aucune intention de se séparer de son buteur polonais, également associé à Manchester United ce week-end par la presse anglaise.

Notre avis : Que le Bayern n'ait pas envie de le vendre, ça se comprend assez facilement. Mais tant que Lewandowski n'a pas clairement exprimé ses envies pour la saison prochaine, tout est possible.

Nice espère récupérer 10 millions avec Balotelli

Mario Balotelli sera libre cet été. C'est ce que déclarait récemment son célèbre agent Mino Raiola dans la presse italienne. Une version démentie depuis par l'OGC Nice. Selon L'Equipe, Super Mario a bien encore un an de contrat avec Nice mais a passé un marché avec ses dirigeants. Il pourra partir cet été et touchera une partie de son transfert sous forme de prime à la signature. L'autre partie du transfert ira dans les caisses de Nice, qui aimerait récupérer au moins 10 millions d'euros.

Notre avis : Le fait que Balotelli ne soit pas gratuit change quand même la donne pour son mercato. Mais à 10 millions, plus le montant de sa prime à la signature (comptez quelques millions supplémentaires), Super Mario restera quand même une belle affaire à tenter cet été.

Emre Can, priorité de la Juve au milieu

Ce n'est pas un scoop, la Juventus s'intéresse à Emre Can, le milieu de terrain allemand de Liverpool, qui arrive en fin de contrat au 30 juin prochain. Dans des propos accordés à Mediaset Premium, le dirigeant turinois Beppe Marotta, qui était interrogé à la base sur Jack Wilshere, a confirmé l'intérêt des Bianconeri pour l'Allemand : "Nous sommes prêts à saisir des opportunités. Je ne vais pas nier que nous nous concentrons sur Emre Can et que nous attendons une réponse de sa part. C'est notre objectif prioritaire. Si sa réponse est négative, on se tournera vers d'autres joueurs."

Notre avis : Recruter des joueurs talentueux gratuitement, la Juventus sait faire. Mais attention au Bayern dans ce dossier, ainsi qu'à Liverpool, qui n'a certainement pas dit son dernier mot.

L'Inter Milan va tenter le coup pour Strootman

La Gazzetta dello Sport s'intéresse ce lundi au futur mercato de l'Inter Milan, qui est repassée 4e de Serie A ce week-end, devant la Lazio. Le quotidien au papier rose confirme que l'arrivée estivale de Stefan De Vrij, en fin de contrat avec la Lazio justement, est très bien embarquée. Devant, l'arrivée de Lautaro Martinez est toujours espérée, malgré les dernières rumeurs (voir plus bas). En outre, l'Inter aurait des vues sur Kevin Strootman, le milieu néerlandais de la Roma, et voudrait se servir de Marcelo Brozovic ou João Mario (actuellement prêté à West Ham) pour convaincre la Louve. Enfin, l'Inter viserait aussi un latéral gauche et penserait à Kwadwo Asamoah, en fin de contrat avec la Juventus.

Notre avis : Le mercato de l'Inter est cohérent et attractif sur le papier. Pour le mener à bien, l'Inter devra en revanche absolument jouer la prochaine C1. C'est bien parti.

Lautaro Martinez, le BvB plutôt que l'Inter ?

Malgré l'optimisme de l'Inter dans ce dossier, Lautaro Martinez n'est pas encore un joueur de l'Inter Milan. Il y a quelques jours, plusieurs médias italiens et argentins annonçaient pourtant que la pépite argentine du Racing avait déjà donné son accord au club lombard, également sur la même longueur d'onde que l'écurie argentine. Oui mais voilà, selon TyC Sports, le Borussia Dortmund a fait une offre nettement supérieure à celle de l'Inter et tout est remis en cause désormais.

Notre avis : Chelsea semblant décidé à ne pas vendre Batshuayi, Dortmund aura besoin d'un nouvel avant-centre cet été. La bataille pour Martinez avec l'Inter s'annonce passionnante, même si le club italien semble avoir les faveurs du joueur.

Young rempile à Manchester United

Selon l'ensemble de la presse anglaise, Ashley Young a prolongé jusqu'en 2019 avec le club mancunien, qui a activé une clause dans son contrat prévoyant une année supplémentaire en option. Relancé par José Mourinho au poste de latéral gauche, l'ailier de formation a été retenu pour les matches amicaux de l'Angleterre contre les Pays-Bas et l'Italie.

Notre avis : Young est un soldat de Jose Mourinho et a prouvé sa loyauté à MU. Prolongation logique.

La Lazio prolonge Luiz Felipe

De Vrij sur le départ cet été, la Lazio Rome lui cherche un successeur. En attendant, le club romain a décidé de verrouiller le contrat de son prometteur défenseur central brésilien Luiz Felipe. Âgé de 20 ans, ce dernier a prolongé son contrat de deux ans, soit jusqu'en 2022.

Notre avis : Il a gagné du temps de jeu ces dernières semaines et cette prolongation prouve que la Lazio compte sur lui.

Nolan Roux pisté en Grèce

12 buts en 29 matches cette saison, Nolan Roux n'avait jamais fait mieux en Ligue 1. Visiblement épanoui au FC Metz, l'attaquant pourrait toutefois quitter la Lorraine en fin de saison. Destination... la Grèce, où plusieurs médias annoncent un intérêt de l'Olympiakos Pirée, l'actuel 3e du championnat. Vraie possibilité ou simple rumeur ? Affaire à suivre...

Notre avis : L'avenir de Roux devrait dépendre de la fin de saison de Metz. S'il y aura descente en Ligue 2, alors l'attaquant devrait aller voir ailleurs...