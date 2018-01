Lucas Moura, Diarra, Bakambu : les 15 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Lassana Diarra tout proche du PSG

Libéré de son contrat à Al-Jazira, Lassana Diarra se rapproche du PSG. Une information qui n'est pas nouvelle, mais qui a été confirmée ces dernières heures par SFR Sport. L'ancien Marseillais pourrait signer à Paris dans la semaine un contrat allant jusqu'en 2019 voire 2020. Selon le très bien informé site Paris United, ce serait d'ailleurs la durée du contrat qui serait actuellement au coeur des discussions entre les parties.

Notre avis : Tout semble réuni pour que Diarra soit la première recrue hivernale du PSG.

La Chine va s'offrir Bakambu pour 40 millions

Auteur de 14 buts depuis le début de saison, Cédric Bakambu va quitter Villarreal cet hiver. Pas pour un top club européen, mais pour la Chine. Depuis mardi soir, plusieurs médias espagnols spéculaient sur un départ imminent du buteur franco-congolais au Beijing Guoan. Réputé pour sa fiabilité, El Periódico Mediterraneo a confirmé ce mercredi que le club chinois était en passe de lever la clause du joueur, fixée à 40 millions d'euros, tout en lui offrant un salaire de près de 5 millions par an. Selon L'Equipe, le transfert pourrait même être officialisé ce jeudi. L'ancien pensionnaire de Sochaux devrait signer 4 ans.

Notre avis : Un gâchis de le voir partir en Chine... mais une bonne nouvelle pour l'OL, qui ne croisera pas sa route en Ligue Europa.

Cédric BakambuPanoramic

Can à la Juve dès cet hiver ?

Ce n'est pas nouveau, la Juventus Turin espère recruter à court terme Emre Can, en fin de contrat à Liverpool en juin prochain. Mais alors qu'une arrivée de l'Allemand à Turin semblait plutôt concerner le mercato d'été, plusieurs médias italiens et allemands ont annoncé mardi soir qu'il pourrait finalement rejoindre la Vieille Dame dès janvier. Une information démentie par Sky Deutschland, qui assure que Can va bien finir la saison chez les Reds.

Notre avis : Emre Can rejoindra la Juventus gratuitement en juillet prochain.

Krychowiak proposé à la Roma

En difficulté à WBA, où il a perdu sa place ces dernières semaines, Grzegorz Krychowiak a été associé ces dernières heures à Getafe, actuel 8e de Liga. Ce mercredi, le Corriere dello Sport assure que le milieu défensif qui appartient au PSG a été proposé à l'AS Roma où officie Monchi, qui l'avait recruté à l'époque au Séville FC. "Monchi réfléchit", ajoute le quotidien romain, qui rappelle que la Louve possède déjà deux milieux défensifs en la personne de De Rossi et Gonalons.

Notre avis : Pour Krychowiak, la Roma serait une jolie porte de sortie. Mais cette rumeur semble surtout liée à la présence de Monchi dans la cité éternelle.

Grzegorz KrychowiakGetty Images

Manchester United voudrait se faire prêter Lucas Moura

Courtisé en Chine, mais aussi en France (Nantes, Nice), Lucas Moura plaît également à Jose Mourinho selon le Sun. Mais le tabloïd anglais précise que Manchester United espère un prêt du Brésilien là où le PSG envisage surtout une vente de son ailier, acheté 40 millions d'euros en 2013.

Notre avis : Une rumeur qui semble destinée à remonter la cote médiatique d'un joueur en totale perdition sportive.

Vers un chassé-croisé Mkhitaryan-Mario ?

Selon le Corriere dello Sport, qui en fait sa Une ce mercredi, Luciano Spalletti veut récupérer le milieu offensif arménien Henrikh Mkhitaryan cet hiver et l'Inter Milan aurait prévu de proposer João Mario à Manchester United en échange.

Notre avis : Chassé-croisé plausible dans la mesure où les deux internationaux jouent peu depuis le début de saison.

Une offre de 18 millions pour Amadou

En quête de liquidités cet hiver, le LOSC pourrait se séparer de son précieux capitaine Ibrahim Amadou. L'Equipe révélait mardi que les Dogues avaient refusé une offre de 10 millions d'euros de Bordeaux, espérant au moins récupérer le double grâce à cette vente. Selon Sky Sports, Crystal Palace est intéressé et prépare une offre de 18 millions pour le Lillois. Les Eagles viennent de perdre leur capitaine et défenseur central Scott Dann pour de longs mois et veulent renforcer ce secteur de jeu.

Notre avis : Les Anglais ont les moyens de satisfaire les exigences du LOSC. Terrible sportivement pour Lille en tout cas si cela se confirme.

Ntep donne sa priorité à Nice

Courtisé cet hiver par l'ASSE, Bordeaux et Nice, Paul-Georges Ntep a fait du club azuréen sa priorité selon RMC Sport. Les Aiglons doivent maintenant convaincre Wolfsbourg de lâcher son ailier français. Un prêt est toujours l'option qui tient la corde.

Notre avis : Saint-Maximin et Ntep sur les côtés, ça aurait de la gueule.

Vidéo - Rémy, Ntep, M'Vila, animateurs inattendus du mercato de L1 ? 02:18

Boca Juniors pense à Gignac

En quête d'un avant-centre suite à la grave blessure de Darío Benedetto, Boca Juniors tente de rapatrier Carlos Tévez depuis plusieurs semaines. En cas d'échec dans ce dossier, le club argentin penserait à André-Pierre Gignac à en croire El Cronica. Si "APG" n'a jamais caché son admiration pour le club de Buenos Aires, il a aussi maintes fois répété son amour des Tigres, avec qui il vient tout juste de remporter un troisième tournoi d'ouverture.

Notre avis : Boca Juniors est un club mythique. Ce serait beau pour Gignac d'y finir sa carrière.

Un Serbe pour renforcer la défense des Verts ?

A la recherche de joueurs connaissant bien la Ligue 1, le directeur sportif stéphanois Dominique Rocheteau dévoilait mardi que l'ASSE était proche de boucler l'arrivée d'un défenseur central évoluant actuellement à l'étranger. Selon Le Progrès, ce fameux défenseur sera, sauf surprise, Stefan Mitrovic (27 ans), international serbe de 1,89m évoluant à La Gantoise (où il est titulaire) et comptant 13 sélections.

Notre avis : L'ASSE a répété vouloir recruter des joueurs connaissant bien la Ligue 1 et s'apprête à ouvrir son mercato avec un joueur n'ayant jamais évolué en France. Curieux.

Jô s'offre un transfert record au Japon

Comme son compatriote Tulio De Melo, le buteur brésilien Jô (30 ans) va poursuivre sa carrière au Japon. L'ancien joueur de Manchester City quitte le Corinthians sur un titre de champion du Brésil - et de co-meilleur buteur du Brasileirão - et rejoint le Nagoya Grampus (promu en J.League) pour un transfert estimé à 11 millions d'euros. Un montant record dans l'histoire du mercato japonais.

Notre avis : Surprenant de voir les clubs japonais dépenser de tels montants. Il sera intéressant de voir s'il s'agit d'un acte isolé ou d'une nouvelle tendance.

Guingamp officialise (enfin) Ngbakoto

Cette fois, c'est bon, Yeni Ngbakoto (25 ans) est bien un nouveau joueur de l'En Avant Guingamp. Après un petit retard dû à un bug informatique, le club breton a officialisé la signature pour trois ans et demi de l'ailier congolais. Passé plus jeune par Metz, avec qui il avait été très intéressant en Ligue 2, il arrive directement de QPR, en deuxième division anglaise, où il ne s'est jamais imposé et où il jouait très peu depuis le début de saison.

Notre avis : Une arrivée qui pourrait préparer le terrain au départ hivernal de Yannis Salibur.

Valverde réagit à la possible arrivée de Coutinho...

Le Barça est au coeur de toutes les discussions en ce début de mercato hivernal. Annoncé proche du club blaugrana, Philippe Coutinho fait la Une des journaux catalans (presque) tous les jours, ce qui a forcément poussé Ernesto Valverde à réagir à ce dossier. "C'est un joueur d'une autre équipe, et c'est bien évidemment un grand joueur. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais je suis très content de mes joueurs", a expliqué le coach du Barça en conférence de presse mercredi.

Notre avis : Langue de bois, quand tu nous tiens...

... et à l'intérêt de City pour Umtiti

Mais outre le dossier Coutinho, un autre est également d'actualité du côté du Barça. Selon les informations de L'Equipe, Manchester City est en effet très intéressé par Samuel Umtiti, qui aurait déjà été approché par le club anglais. Et le projet des Citizens séduirait l'international français, qui possède une clause de "seulement" 60 millions d'euros dans son contrat... "Le fait d’avoir des clauses, ça met un prix sur les joueurs. Ici, c’est comme ça, a réagi Ernesto Valverde. Au début, on met une clause qui peut paraître très élevée, et puis trois ans se passent et elle est dépassée. Nous sommes contents avec Umtiti et Umtiti est content à Barcelone. Je ne me préoccupe pas de ce que font les autres clubs."

Notre avis : Une chose est certaine, la clause de Samuel Umtiti doit être augmentée au plus vite par le Barça...

Vidéo - "Umtiti ? C’est à croire que le Barça n’apprend pas de ses erreurs" 02:10

Liverpool relance la piste Lemar

Résigné au départ de Philippe Coutinho au Barça, Liverpool pourrait bien relancer la piste Thomas Lemar. C'est en tout cas ce qu'indique le Mirror ce mercredi, expliquant ainsi que les dirigeants des Reds ont contacté leurs homologues de l'AS Monaco au sujet de l'international français. Le but ? Faire venir Lemar dès cet hiver et ainsi remplacer au mieux Coutinho.