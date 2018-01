Malcom, Özil, Dzeko : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Chelsea multiplie les pistes en attaque

En quête d'un avant-centre cet hiver, Antonio Conte a longtemps été sur Andy Carroll selon la presse anglaise. Mais le buteur de West Ham s'est blessé à la cheville et pourrait être absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Du coup, les Blues étudient d'autres options, dont celle menant à... Peter Crouch (36 ans), selon le Telegraph. Une information démentie par Sky Sports.

Du côté de Sky Italia, on annonce que Chelsea vise Edin Dzeko. Les Blues auraient proposé 50 millions d'euros pour le buteur bosnien de la Roma et son compère latéral gauche Emerson Palmieri, et proposeraient même d'ajouter le prêt de Michy Batshuayi dans le deal. De son côté, la Roma réclamerait 15 millions supplémentaires. Les négociations continuent.

Notre avis : Dzeko serait une superbe recrue pour Chelsea, mais on ne voit pas la Roma le lâcher en cours de saison. Peter Crouch ? Sérieusement ?

Özil parti pour prolonger ?

Si Alexis Sanchez fonce vers Manchester United, Mesut Özil va lui rester à Arsenal cet hiver. C'est en tout cas ce qu'a assuré jeudi Arsène Wenger en conférence de presse. Et après ? "Mes sources me disent qu'il est proche de signer un nouveau contrat, a confié Alan Smith, ancien avant-centre d'Arsenal, désormais consultant sur Sky Sports. On n'en a pas beaucoup entendu parler et on dirait que les négociations se sont passées dans les coulisses et qu'il va prolonger". Pour rappel, l'Allemand est en fin de contrat au 30 juin.

Notre avis : Avec Alexis Sanchez sur le départ, Arsenal ne peut pas se permettre de perdre aussi Özil dans six mois.

Mesut Özil FC ArsenalGetty Images

Tottenham fonce sur Malcom

Alors que la piste Arsenal s'est refroidie ces derniers jours, Malcom pourrait signer à... Tottenham. C'est en tout cas ce qu'affirme le média brésilien UOL, qui parle d'une rencontre positive cette semaine entre les agents du Brésilien et Mauricio Pochettino, le coach des Spurs. L'opération serait très avancée et pourrait se boucler pour 40 millions d'euros, avec 10 millions de bonus. Le média brésilien ajoute que Malcom devrait a priori rejoindre les Spurs l'été prochain et donc finir la saison à Bordeaux.

Notre avis : Conserver Malcom jusqu'en juin tout en encaissant un gros chèque dès cet hiver serait une sacrée affaire pour Bordeaux.

L'Italie milite pour un retour de Balotelli

Auteur d'un doublé face à Monaco dans la semaine, Mario Balotelli s'affiche en Une de La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Conquis par l'efficacité du buteur italien à Nice, le quotidien transalpin milite pour son retour en Nazionale et soumet l'idée d'un come-back par la grande porte en Serie A la saison prochaine. A noter que le quotidien au papier rose avance que "Super Mario" est libre dans six mois. D'autres sources parlent d'une fin de contrat en juin 2019. Nice n'avait pas communiqué sur le sujet l'été dernier quand l'Italien avait rempilé.

Notre avis : Ce serait beau de le voir enfin triompher en Italie.

Carrillo tenté par Southampton

La presse anglaise en parle depuis des jours, Southampton veut recruter cet hiver Guido Carrillo, la doublure de Radamel Falcao à l'AS Monaco. Piste confirmée ce vendredi par L'Equipe, qui précise que le buteur argentin est séduit par la perspective de rejoindre l'Angleterre cet hiver. Question : Monaco acceptera-t-il de le laisser filer ? "Je ne sais pas, je ne peux pas répondre", a rétorqué Jardim ce vendredi en point presse. Selon RMC, les Saints ont proposé 20 millions à Monaco.

Notre avis : 20 millions, c'est une belle somme pour une doublure. Mais Monaco n'a plus beaucoup de temps pour lui trouver un successeur.

Galtier confirme pour Terrier

En conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé le départ attendu de Martin Terrier à l'OL : "C’est clair pour Terrier puisque l’acquisition est faite par l’Olympique Lyonnais, qui achète un très bon joueur, avec un gros potentiel", a confié l'entraîneur du LOSC, à qui le joueur appartient. Un départ estimé à 15 millions et qui concerne l'été prochain, mais qui n'a pas encore été officialisé par l'OL. Terrier finira normalement la saison en prêt à Strasbourg.

Notre avis : Une belle recrue pour l'OL, même si le prix est élevé.

Vidéo - Que vaut Terrier, pisté par l'OL et l'OM ? 00:54

Direction Angers pour Toulalan ?

A peine son départ de Bordeaux acté, Jérémy Toulalan a vu son nom être associé à plusieurs clubs. Selon France Football, le milieu défensif de 34 ans plaît à Angers, mais aussi à Valence en Liga. Selon L'Equipe, le joueur de 34 ans aimerait se rapprocher de sa famille qui vit à Nantes et pourrait être tenté par l'idée de rejoindre Angers. En conférence de presse, Claudio Ranieri a, lui, fait savoir qu'il n'était pas intéressé par l'ancien Canari.

Notre avis : Angers ou la retraite semblent être les deux options les plus crédibles pour Toulalan.

Après Piqué, le Barça prolonge Sergi Roberto

Héros de la remontada face au PSG, Sergi Roberto a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec le Barça. Très utilisé par Valverde cette saison, le polyvalent milieu catalan de 25 ans dispose désormais d'une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, comme Gerard Piqué, qui a lui aussi prolongé hier.

Notre avis : Un joueur polyvalent, précieux et formé au club. Prolongation logique.

Fernandinho rempile à City

Rouage essentiel du dispositif de Pep Guardiola, Fernandinho a prolongé son contrat jusqu'en 2020 ce vendredi. Il y avait urgence puisque le bail du milieu défensif brésilien de 32 ans expirait initialement au 30 juin prochain. Il s'agit de la deuxième prolongation cette semaine du côté de City après celle de Nicolas Otamendi jusqu'en 2022.

Notre avis : Excellente nouvelle pour Guardiola, qui a utilisé Fernandinho à 30 reprises cette saison, toutes compétitions confondues.

M'Bolhi rebondit en Arabie saoudite

Libéré par Rennes en novembre dernier, Raïs M'Bolhi (31 ans) rejoint Al Ettifaq, en Arabie saoudite. Le gardien algérien y a signé un contrat de six mois, avec une année supplémentaire en option.

Notre avis : Ecosse, Grèce, Japon, Bulgarie, Etats-Unis, Turquie et maintenant Arabie saoudite, M'Bolhi continue son petit tour du monde.

Une troisième recrue à Metz

Jamais deux sans trois. Après les arrivées de Danijel Milicevic (La Gantoise) et de Georges Mandjeck (Sparta Prague), Metz enregistre le renfort d'une troisième recrue hivernale : Farid Boulaya. Le milieu offensif français de 24 ans, passé par Bastia la saison passée, est prêté avec option d'achat par Girona.

Notre avis : Très bon à Clermont lors de la saison 2015-2016, il n'a joué que 3 matches sur les deux dernières saisons. Son niveau actuel est un mystère.

Rafinha tout proche de l'Inter

Rafinha à l'Inter Milan, c'est bouclé ! Comme prévu, le joueur du Barça va débarquer en Lombardie dans les prochaines heures. Sky Sport Italia annonce que les deux clubs sont tombés d'accord pour un prêt avec option d'achat fixée à 35 millions d'euros+bonus. Selon certaines sources, cette option deviendra obligation en cas de qualification en Ligue des Champions de l'Inter Milan en fin de saison. L'officialisation de ce deal ne devrait plus tarder et permettra certainement de clarifier ce dernier point...

Notre avis : Si l'option (et non obligation) d'achat est confirmée, l'Inter fait une bonne affaire et ne prend aucun risque.

Van Persie, retour... vers le passé !

Les romantiques vont être heureux. Du haut de ses 34 ans, Robin Van Persie fait son grand retour au Feyenoord Rotterdam, un club qu'il avait quitté... en 2004 ! La nouvelle a été officialisée par le club néerlandais, qui précise que la signature de l'attaquant aura lieu lundi. L'ancien joueur d'Arsenal ou encore Manchester United s'est libéré de son contrat avec Fenerbahçe.