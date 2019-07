Nouveau challenge pour Jérémy Morel. Libre après la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, le défenseur de 35 ans a signé mardi un contrat d'une saison avec le Stade Rennais, a annoncé le club. "Jérémy est une personne avec beaucoup de valeurs, il a une grande expérience et est un très grand professionnel. Capable d’évoluer à plusieurs positions, il correspond au profil que nous recherchions.", a justifié le président Olivier Létang.

Morel, qui avait débuté sa carrière à Lorient entre 2003 et 2011 avant de rejoindre Marseille puis Lyon, revient donc en Bretagne pour au moins un an. "Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre le Stade Rennais F.C. Je vais faire du mieux possible pour apporter mon expérience au club. J’avais plusieurs sollicitations mais sportivement je me voyais plus ici. J’espère avoir fait le bon choix", a expliqué le défenseur international malgache.