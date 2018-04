Pogba, Rabiot, Trapp : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le Real Madrid se renseigne sur Pogba et Martial

L'information est signée du Manchester Evening News, un quotidien local basé à Manchester. Le Real Madrid aurait récemment pris des renseignements auprès de United quant aux situations de David De Gea, Paul Pogba et Anthony Martial. Si le premier est indiscutable chez les Red Devils et pourrait prochainement signer un nouveau bail, les deux Français entretiennent, eux, une relation plus compliquée avec José Mourinho. De là à imaginer un départ cet été ?

Notre avis : Rien de bien concret, ni de nouveau pour le moment.

Rabiot toujours cité à Turin

Au rayon des rumeurs redondantes, celle envoyant Adrien Rabiot à la Juventus Turin est tenace. Dressant la liste des cibles turinoises pour le prochain mercato, le quotidien sportif pro-Juve Tuttosport cite toujours le milieu de terrain du PSG, qui tarde à prolonger son contrat qui expire en 2019. La gazette italienne cite aussi le nom du milieu allemand Emre Can, en fin de contrat à Liverpool au 30 juin.

Notre avis : Rabiot va prolonger au PSG, Emre Can va rejoindre gratuitement la Juve cet été.

Adrien RabiotGetty Images

Trapp à Dortmund : du pipeau ?

Ces derniers jours, une rumeur déjà apparue l'hiver dernier a aussi refait surface. Elle concerne Kevin Trapp et le Borussia Dortmund. Selon le site italien TuttoMercatoWeb, le portier allemand du PSG aurait déjà trouvé un accord avec le BvB en vue de la saison prochaine. Information démentie par plusieurs médias allemands, dont Kicker. Selon Sport1, un autre média d'outre-Rhin, Trapp attendrait de connaître l'identité du futur entraîneur parisien avant d'envisager un départ.

Notre avis : Si Thomas Tuchel débarque au PSG, nul doute que Kevin Trapp pourrait être tenté de rester pour gagner sa place. Mais Paris pourrait aussi avoir envie de recruter une pointure dans les buts cet été. Tout reste ouvert.

Valence lorgne un jeune Lillois...

Recruté au PSG par le LOSC l'été dernier, Boubakary Soumaré a disputé 15 matches en équipe première cette saison, du haut de ses 19 ans. Il y a quelques semaines, Sky Sports révélait que Manchester City suivait de près le jeune milieu lillois, international français U19. Mais à en croire SuperDeporte, son avenir pourrait s'écrire en Espagne. Son agent a été aperçu cette semaine au centre d'entraînement du FC Valence, actuel 4e de Liga et bien parti pour jouer la prochaine Ligue des champions.

Notre avis : Le projet de Valence a de quoi séduire Soumaré et son entourage. Et comme Lille aura l'obligation de vendre cet été, on ne serait pas surpris que ça se fasse.

... et un ancien joueur de l'ETG

Vous souvenez-vous de Daniel Wass (28 ans), le milieu danois passé par l'ETG ? Au Celta Vigo depuis 2015, ce dernier a changé d'agent cette semaine et rejoint l'écurie Stellar Group, qui représente notamment Gareth Bale et de nombreux joueurs dans le monde. Alors que son contrat expire en 2019 en Galice, la presse espagnole l'annonce sur les tablettes de Valence, de Séville ou encore de clubs anglais. "Tout est possible. J'ai changé d'agent car j'ai estimé que j'avais besoin d'un oeil nouveau sur ma situation. Mais je suis tranquille, j'ai un contrat", a répondu le principal intéressé ce jeudi en conférence de presse.

Notre avis : Neuvième de Liga, le Celta Vigo a peu de chance d'évoluer sur la scène européenne la saison prochaine. Ce qui pourrait convaincre Wass d'aller voir ailleurs.

L'ASSE prête un joueur en Norvège

Le marché des transferts est fermé depuis plusieurs semaines maintenant, mais pas partout. Les clubs norvégiens avaient ainsi jusqu'à mercredi pour se renforcer. Et sur le gong, le FK Haugesund a récupéré un joueur de l'ASSE. Qui ça ? Le jeune milieu capverdien Erin Pinheiro, prêté jusqu'au 31 décembre prochain. Ce dernier ne compte que 4 matches en pro avec l'ASSE, tous disputés lors de la saison 2015-2016. Il retrouvera dans cette équipe de première division un ancien joueur de la réserve des Verts : Ben Karamoko.