Pour recruter Neymar, le Real Madrid monte une opération estimée à... 400 millions d'euros

Crampons sur la tête et regard vers le ciel, Neymar ne pouvait pas rêver meilleure pose pour occuper la Une de Marca. Mais autant vous prévenir, le quotidien madrilène n'a pas épilogué bien longtemps sur cette célébration plutôt originale du Brésilien à Amiens. Ce qui intéresse le média espagnol, c'est plutôt la présumée offensive que prépare le Real Madrid pour la star du PSG.

En effet, Marca annonce ce vendredi que le club entraîné par Zinedine Zidane a donc Neymar "dans la tête", au point qu'une opération qui avoisine les 400 millions d'euros (!) est actuellement à l'étude. Et pas pour l'été 2019, comme annoncé il y a quelques temps, mais bien pour celui qui arrive. Si l'intention du PSG est bien évidemment celle de conserver Neymar, le quotidien madrilène explique que rien ne sera fait dans le dos du club parisien, puisque le respect du Real Madrid pour le club parisien est annoncé comme "total".

Pour convaincre le PSG de sacrifier Neymar un an seulement après son arrivée, Florentino Pérez va devoir avoir des arguments solides. Et ce n'est certainement pas pour rien que Marca avance le nom de Cristiano Ronaldo, dont l'avenir est décrit comme encore flou.

Neymar et le désir de jouer au Real...

Marca se montre toutefois plus affirmatif sur un point... et pas des moindres. Le quotidien explique en effet que Neymar a le désir de porter un jour le maillot du Real Madrid, et c'est dans ce but que les dirigeants du club madrilène ont récemment reçu des "messages positifs" quant à la bonne issue de ce dossier. Ces derniers auraient été perçus pour la première fois lors de la cérémonie des " The Best FIFA Football Awards".

Alors, véritable volonté du Real Madrid de recruter Neymar ou tentative de déstabilisation du quotidien madrilène à exactement 33 jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG ? Si le match aura bien lieu le jour de la Saint-Valentin, pas sûr que l'amour sera au rendez-vous entre les deux clubs.