Ribéry, Thauvin, Giroud : les 7 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Déçu par ses dirigeants, Ribéry pourrait filer en Chine

Franck Ribéry fêtera ses 35 ans ce samedi, deux mois et demi avant l'expiration de son contrat au Bayern Munich, qu'il a rejoint en 2007. Excellent ces dernières semaines, l'ailier français n'a pas encore reçu de proposition de nouveau contrat. Et selon Kicker, "Kaiser Franck" le vivrait comme un manque de respect, au point d'envisager un départ cet été, même en cas d'offre de prolongation de dernière minute. Selon le quotidien munichois Abendzeitung, Ribéry serait très courtisé en Chine.

Notre avis : On peut comprendre la déception de Ribéry, tout comme la position du Bayern pour un joueur qui ne représente plus l'avenir. S'il continue à briller en cette fin de saison, le Français ne manquera en tout cas pas d'opportunités cet été.

Thauvin aurait changé d'agent

Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec l'OM, Florian Thauvin risque d'animer la rubrique mercato cet été. Selon Le Dauphiné Libéré, il vient d'ailleurs de changer d'agent et de rejoindre le célèbre Jean-Pierre Bernès, mettant ainsi fin à sa collaboration avec l'Italien Fabrizio Ferrari. En décembre dernier, L'Equipe avait déjà évoqué cette possibilité et expliquait à l'époque que Bernès disposait d'une offre du Bayern Munich pour l'ailier marseillais.

Notre avis : Si Ribéry et Robben ne prolongent pas, on ne serait pas étonné de voir le Bayern Munich s'attaquer au dossier Thauvin.

Florian Thauvin face à BordeauxGetty Images

Le PSG accélère sur Alderweireld

En fin de contrat à Tottenham en 2019, le défenseur central belge Toby Alderweireld est sur le départ, faute d'accord avec ses dirigeants pour signer un nouveau contrat. Il y a quelques jours, la presse belge évoquait ainsi un intérêt du PSG pour l'ancien joueur de l'Atlético, également suivi par Manchester United. Un intérêt depuis confirmé par le Daily Telegraph, mais aussi le Daily Mail. Ce mardi, le tabloïd anglais avance que Paris est prêt à satisfaire les exigences du joueur, qui réclame un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 11,4 millions d'euros. Tottenham réclamerait en revanche pas moins de 50 millions pour son joueur.

Notre avis : Le PSG a déjà trois défenseurs centraux de haut niveau. On voit mal Paris casser sa tirelire pour un joueur à ce poste alors qu'il doit déjà trouver un milieu défensif et un latéral gauche, voire un nouveau gardien. Le tout avec le fair-play financier comme épée de Damoclès.

De Gea vers une prolongation XXL à MU

David De Gea est proche d'une prolongation à Manchester United. C'est en tout cas ce qu'avance le Sun ce mardi, expliquant que les négociations vont débuter en ce mois d'avril et que les Red Devils espèrent boucler le deal avant la Coupe du Monde. Souvent annoncé au Real Madrid, le portier espagnol pourrait signer jusqu'en 2023 et devenir le deuxième mancunien le mieux payé, derrière Alexis Sanchez.

Notre avis : Cette prolongation est dans les tuyaux depuis des mois. Vu ses performances cette saison, pas étonnant que MU sorte le chéquier pour le conserver.

David de Gea, le gardien de Manchester UnitedGetty Images

Giroud déjà sur le départ de Chelsea ?

Battu par Tottenham le week-end dernier, Chelsea accuse huit points de retard sur la quatrième place occupée par les Spurs et synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. A sept journées de la fin, c'est probablement beaucoup trop. Sans surprise, la presse anglaise promet ainsi une révolution estivale à Chelsea. Si Antonio Conte est fortement pressenti pour s'en aller, neuf joueurs pourraient l'imiter selon le Daily Telegraph. Eden Hazard et Thibaut Courtois, qui n'ont toujours pas prolongé, sont notamment cités. Tout comme Olivier Giroud, qui n'aura plus qu'un an de contrat cet été et ne s'est toujours pas imposé à Chelsea.

Notre avis : Oui, on peut s'attendre à une révolution à Chelsea cet été. Non, tous les cadres ne quitteront pas le navire. Pour Giroud, qui n'est pas un cadre, ce serait quand même surprenant de le voir partir six mois après son arrivée. On le voit honorer sa deuxième année de contrat.

Puel vise un ancien Niçois

Retourné à Porto l'été dernier après un prêt de deux ans à Nice, Ricardo Pereira pourrait bientôt quitter les Dragons. Selon A Bola et Record, deux quotidiens sportifs portugais, Leicester City est très intéressé par le latéral droit portugais, qui dispose d'une clause libératoire de 37,5 millions d'euros à Porto. Claude Puel, qui a dirigé le joueur à Nice durant la saison 2015-2016, serait à l'origine de cette piste et des émissaires du club anglais auraient déjà été aperçus au Portugal. Record précise qu'avec l'émergence de Diogo Dalot (19 ans), Porto ne serait pas fermé à l'idée de vendre Ricardo Pereira, lui qui est également annoncé dans le viseur de Tottenham.

Notre avis : L'intérêt de Leicester est crédible. Reste à savoir si Ricardo Pereira est intéressé à l'idée de signer chez les Foxes, qui ne joueront probablement pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Ricardo Pereira (Porto)Getty Images

Valence blinde Ferran Torres

Champion d'Europe U17 avec l'Espagne l'an dernier, Ferran Torres est l'un des plus grands espoirs du Valence CF. A tout juste 18 ans, cet ailier droit a déjà disputé neuf matches avec l'équipe A cette saison. Une situation qui avait poussé en janvier dernier ses dirigeants à prolonger son contrat jusqu'en 2020, avec une nouvelle clause de 25 millions d'euros (contre 8 millions pour l'ancienne). Ce mardi, Valence a de nouveau blindé son espoir en le faisant signer jusqu'en 2021 avec une nouvelle clause de 100 millions d'euros. De quoi calmer les ardeurs de Liverpool, du Real Madrid et du Barça, tous annoncés sur les traces du jeune joueur.