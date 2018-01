"Pas contacté" par le PSG, Roberto Mancini assure qu'il "aimerait" rejoindre Paris

Dans le genre appel du pied, on a connu plus subtil. Actuellement au Zenit Saint-Pétersbourg, Roberto Mancini a clairement affirmé dans les colonnes de L'Equipe qu'il aimerait un jour rejoindre le PSG, club auquel son nom est régulièrement associé. "Oui, j’aimerais entraîner le PSG. Et pourquoi pas, si c’est possible ? Il y a un bon manager qui fait du bon travail mais, en football, un seul jour peut tout changer...", a ainsi lâché l'entraîneur italien de 53 ans.

Ancien technicien notamment de l'Inter Milan (2004-2008 puis 2014-2016) et de Manchester City (2009-2013), Mancini s'imagine donc bien un avenir du côté du PSG. Et ce n'est pas la première fois que les deux se cherchent, puisque le nom de l'Italien avait notamment circulé lors du départ de Carlo Ancelotti en 2013. "Mais je n'ai jamais été contacté par le PSG, ni récemment, ni avant. Je n'ai jamais discuté avec", rétorque toutefois l'ancien international transalpin. Simple vérité ou vrai coup de bluff ? L'avenir nous le dira...

Mais en attendant une possible arrivée dans la Ville Lumière, Roberto Mancini assure qu'il suit assidument la Ligue 1. "Oui, je suis la L1, le PSG est la meilleure équipe. C'est aussi l'une des meilleures au monde. Le PSG, en ce moment, est comme le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Ces équipes ont le même niveau avec de très bons joueurs et elles développent un bon football. Ils ont acheté Neymar et Mbappé. Ils ont de bonnes chances de remporter la Ligue des champions maintenant", affirme le "Mancio" à L'Equipe. Concernant Neymar, il n'a aucun doute non plus, puisqu'il estime que le Brésilien est tout simplement "le meilleur", qu'il est "jeune" et qu'il a tout "l'avenir devant lui". Pour faire plus simple, il "l'apprécie beaucoup".

" Maxwell est une bonne personne. "

Une donnée n'est pas à négliger concernant une possible arrivée de Roberto Mancini au PSG. En effet, Maxwell, devenu coordinateur sportif du club parisien, connaît bien l'Italien, puisque les deux se sont côtoyés à l'Inter Milan deux saisons. Et Mancini en est certain, son ancien joueur peut faire un très bon dirigeant. "J'ai discuté avec lui quand il était à l'Ajax Amsterdam (de 2001 à 2006) pour le faire venir à l'Inter Milan. C'était un très bon joueur, assure l'entaîneur italien. Après, ça dépend de lui. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit une bonne personne et qu'il connaisse bien le football. Alors pourquoi ne deviendrait-il pas un bon directeur sportif ?"

S'il ne ferme pas la porte à l'éventualité de rejoindre le banc de la sélection italienne ou encore celui de l'AC Milan, Roberto Mancini semble donc très tenté par le PSG, qu'il estime même "favori" du huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2020 avec le Zenit, l'Italien semble en tout cas déjà avoir la tête ailleurs.