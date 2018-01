Seri, Diarra, Aubameyang : les 11 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

MU s'incruste dans le dossier Diarra...

Alors qu'il aurait trouvé un accord avec le PSG selon Paris United, site spécialisé sur le club francilien, Le Parisien est plus mesuré et affirme qu'aucun accord n'existe pour le moment entre Lassana Diarra et le PSG. Le quotidien régional confirme toutefois que l'international français privilégie la piste parisienne, malgré l'intérêt récent du Manchester United de Jose Mourinho, qui l'avait déjà courtisé après sa première saison marseillaise. L'Inter serait également venue aux nouvelles, mais Diarra souhaiterait rejoindre un club jouant la C1.

Notre avis : Laisser filtrer un intérêt d'un grand club européen, pour mieux boucler la négociation avec Paris, bien vu.

... et concurrence City et Chelsea pour Seri

En passe de signer Alexis Sanchez, longtemps courtisé par Manchester City, les Red Devils pourraient s'attaquer à un autre joueur convoité par leur rival mancunien. Selon le Guardian, MU s'intéresse en effet à Jean-Michaël Seri en vue de l'été prochain. Le milieu niçois a aussi été annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines et plairait également à Chelsea selon le Sun.

Notre avis : On voit Seri finir la saison à Nice et signer ensuite un gros contrat en Premier League.

Jean-Michaël Seri avec Nice - 2017Getty Images

Wenger assure qu'Özil ne partira pas cet hiver

S'il a confirmé qu'un échange entre Alexis Sanchez et Mkhitaryan était dans les tuyaux, Arsène Wenger a en revanche assuré ce jeudi en point presse que Mesut Özil, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, allait finir la saison à Arsenal. "Oui, il sera là au 1er février. Non, il ne partira pas", a ainsi répondu l'Alsacien quand il fut interrogé sur l'Allemand.

Notre avis : Özil a été moins concerné par les rumeurs que Sanchez cet hiver. Mais tout peut aller très vite. Les supporters d'Arsenal n'ont pas oublié que Wenger avait garanti il y a quelques jours que le Chilien allait rester cet hiver.

A 16 ans, il pourrait rapporter gros au Benfica

Pas encore apparu en équipe première du Benfica, Umaro Embalo (16 ans) pourrait être vendu au RB Leipzig pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros selon la presse portugaise (entre 12 et 15 selon Bild). International portugais U17, Embalo peut évoluer sur tout le front de l'attaque mais joue principalement ailier droit.

Notre avis : La confirmation que les clubs sont prêts à payer des fortunes pour de jeunes joueurs prometteurs mais sans vécu au plus haut niveau.

Séville et l'Inter sur Sturridge

Candidat au départ cet hiver, Daniel Sturridge est annoncé dans le viseur de l'Inter Milan. La Gazzetta dello Sport assure que Liverpool a proposé un prêt de son attaquant au club milanais, tandis que Sky Sports prétend que c'est l'Inter qui a sollicité le club anglais. Toujours selon le média anglais, le Séville FC vient aussi de se rapprocher des Reds pour connaître la disponibilité de Sturridge, actuellement blessé et peu utilisé depuis le début de saison.

Notre avis : La grande question est de savoir si Liverpool exige un transfert sec ou s'autorise l'idée de prêter (avec option d'achat par exemple) son joueur. Lui ferait bien de bouger en tout cas.

Las Palmas rembarre Levante pour Rémy

En négociation depuis plusieurs jours avec Levante pour un prêt avec option d'achat de Loïc Rémy, Las Palmas a finalement décliné l'offre de son homologue espagnol selon Marca et La Provincia. La raison ? L'offre de Levante serait jugée insuffisante et Las Palmas ne souhaiterait pas renforcer un concurrent direct pour le maintien. Un départ du Français, sur qui l'entraîneur du club canarien ne compte pas, est en revanche toujours possible jusqu'au 31 janvier.

Notre avis : Hello les clubs français, c'est le moment de se réveiller.

Vidéo - Rémy, Ntep, M'Vila, animateurs inattendus du mercato de L1 ? 02:18

Un attaquant de City proche d'Amiens

Après avoir fait signer hier l'attaquant colombien Stiven Mendoza, Amiens s'apprête à frapper un nouveau coup sur le marché des transferts. Selon RMC, qui en avait déjà parlé il y a quelques jours, Manchester City et le club amiénois sont proches d’un accord pour le prêt avec option d'achat d'Olarenwaju Kayode. Cet attaquant nigérian de 24 ans avait été recruté par les Skyblues l'été dernier, alors qu'il jouait à l'Austria Vienne, et avait été prêté dans la foulée à Girona où il n'a pas marqué le moindre but en 13 apparitions.

Notre avis : Encore un recrutement audacieux d'Amiens. Kayode avait inscrit 24 buts la saison passée. C'est un bon pari à tenter.

Leicester City insiste pour Sarr

La reconversion de Bouna Sarr au poste de latéral droit est une réussite. A tel point que Claude Puel aimerait le recruter à Leicester City. Après une première offre refusée de 3 millions, RMC nous apprend que les Foxes ont formulé une deuxième offre de 5 millions à l'OM, qui l'a encore refusée. Jamais deux sans trois ? Possible, puisque selon la radio, le club anglais compte revenir à la charge d'ici le 31 janvier.

Notre avis : L'OM veut le conserver. A tout prix ? C'est la grande question.

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) face à Bouna Sarr (Marseille)Getty Images

Schweinsteiger rempile à Chicago

Il avait débarqué au Chicago Fire en mars dernier, après une fin d'aventure compliquée à Manchester United. En fin de contrat depuis le 31 décembre dernier, Bastian Schweinsteiger (33 ans) a rempilé ce jeudi pour une année supplémentaire avec la franchise de MLS, avec qui il a disputé 24 matches en 2017, pour 3 buts et 6 passes décisives.

Notre avis : Il n'avait pas spécialement d'offre en Europe (à part d'une D7 allemande selon la rumeur). Logique de le voir prolonger son aventure en MLS.

Nice se positionne pour Grandsir

L'OGC Nice se prépare (déjà) au prochain mercato estival. En effet, le club azuréen travaillerait en coulisses sur un dossier où la concurrence s'annonce forte, celui de Samuel Grandsir. Auteur d'une très bonne saison avec Troyes (2 buts, 4 passes décisives), l'ailier a tapé dans l'oeil des dirigeants niçois, qui ont profité de l'affaire Rémi Walter (officiellement prêté dans l'Aube mardi soir) pour entamer des discussions au sujet de Grandsir. Et selon Nice-Matin, le club du président Rivère a obtenu un droit d’achat prioritaire sur l'ailier troyen en vue de l'été prochain. Toujours selon le média, Grandsir est très courtisé, en France comme à l'étranger... Mais visiblement, Nice part avec une longueur d'avance.

Notre avis : Au vu de sa saison, plutôt logique de voir Grandsir courtisé. Joli coup pour Nice si l'affaire se concrétise.

Aubameyang et Arsenal auraient un accord

Alors que le feuilleton Alexis Sanchez semble toucher à sa fin, avec le départ du Chilien destination Manchester United, un autre pourrait vite se conclure. En conflit avec le Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, qui insiste pour quitter la Ruhr dès ce mois de janvier, aurait trouvé un accord avec Arsenal. Toujours bien informé, Sky Sport Italia annonce en effet que l'international gabonais est prêt à signer un contrat jusqu'en 2021 (+ un an en option) avec les Gunners. Le salaire du joueur avoisinera les 10 millions d'euros nets/an. De son côté, Dortmund réclamerait 60 millions d'euros pour lâcher son joueur, même s'il aimerait le conserver jusqu'en juin prochain...