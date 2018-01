Mercato - Pour 15 millions, Martin Terrier se dirige bien vers l'OL

L'OL tient sa doublure de Mariano Diaz. Du moins, pour la saison prochaine. Selon L'Equipe, un accord de principe a été trouvé mercredi soir entre Lyonnais et Dogues au sujet de l'arrivée estivale de Martin Terrier (20 ans) entre Rhône et Saône.

Déjà annoncé comme bouillant samedi dernier par La Voix du Nord, ce dossier avait été quelque peu relancé après la révélation de l'intérêt du rival marseillais pour l'international espoirs, auteur d'un prêt prometteur à Strasbourg depuis le début de saison et de performances remarquées avec les Espoirs (7 buts en 5 sélections). Mais dès mardi, France Football dévoilait un accord imminent entre Lille et Lyon, pour un montant estimé de 12 millions d'euros.

Terrier finira bien la saison à Strasbourg

Selon L'Equipe, on se dirige vers un montant légèrement supérieur, d'environ 15 millions. Quoi qu'il en soit, Martin Terrier devrait bien finir la saison à Strasbourg avant de s'envoler à Lyon, où un contrat jusqu'en 2022 l'attend. Une vente qui va faire du bien aux finances des Dogues, invités par la DNCG à récupérer au moins 25 millions cet hiver.

Un transfert qui va aussi permettre à l'OL de disposer d'une nouvelle arme offensive dans six mois. "S'il souhaite venir un jour à Lyon, je serais ravi car c'est un excellent joueur", confiait d'ailleurs Jean-Michel Aulas dans la semaine. Il a, au travers de sa jeunesse, sa technique et sa rapidité, les atouts qui correspondent au jeu de l'Olympique lyonnais". Surtout que derrière Mariano Diaz, qui s'est imposé comme le titulaire indiscutable au poste d'avant-centre, Bruno Genesio ne peut compter cette saison que sur ses jeunes pousses Myziane Maolida (18 ans) et Amine Gouiri (17 ans).

Dans six mois, il devrait donc pouvoir aussi compter sur Terrier, qui n'est pas beaucoup plus vieux que les deux joueurs cités précédemment, mais dispose déjà de plus d'expérience et de références. Surtout que Terrier peut aussi jouer sur un côté voire en soutien d'un neuf. Bref, une très bonne pioche sur le papier pour les Lyonnais.