Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce jeudi

De Jong aurait dit "oui" au Barça

On en apprend toujours un peu plus sur le dossier Frenkie De Jong. Après Mundo Deportivo mercredi matin, le quotidien catalan Sport nous informe aujourd’hui que la pépite de l'Ajax Amsterdam aurait choisi le Barça. Alors que Manchester City et le PSG étaient sur les rangs, l’international néerlandais aurait dit "oui" au club catalan. Il ne resterait qu'à régler les détails financiers et surtout un accord entre les deux clubs, le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam.

Notre avis : Excellente recrue, assurément.

Intéressé par Firpo, le Real Madrid pense déjà à la succession de Marcelo

Selon le quotidien Marca, le Real Madrid se serait renseigné à propos de Junior Firpo, latéral gauche du Betis Séville, en vue de la succession de Marcelo. Seul hic ? Le joueur a récemment renouvelé son contrat jusqu’en 2023 et disposerait d’une clause libératoire dans son contrat fixée à 50 millions d’euros. Une somme que le Real serait néanmoins prêt à débourser selon le média espagnol.

Notre avis : Joueur de qualité certes, mais ce mouvement serait peut-être prématuré. Marcelo (31 ans) reste la référence du poste et rien ne dit, à court terme, que le Brésilien sera sur le déclin.

Ramsey : Le PSG se renseigne

Selon L'Equipe, le PSG insisterait pour s’attacher les services d'Aaron Ramsey. Le Gallois présente le profil idoine pour remplacer Adrien Rabiot ainsi qu’une situation contractuelle favorable (fin de contrat en juin prochain). Le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, s’est renseigné auprès de l’entourage du joueur et d’Arsenal. Le club de la capitale serait prêt à offrir au Gallois un contrat de 18 mois, pour un transfert estimé entre 10 et 20 millions d’euros, même si Unai Emery, l'entraîneur des Gunners, vient sensiblement de refroidir la piste.

Notre avis : Pour le projet de jeu de Thomas Tuchel, Ramsey correspond parfaitement aux critères.

Todibo (Toulouse) intéresse le FC Barcelone

Selon Mundo Deportivo, le Barça s’intéresserait au tout jeune défenseur du TFC, Jean-Clair Todibo (18 ans), écarté du groupe professionnel dans l’attente de signer son premier contrat professionnel. Eric Abidal, le secrétaire technique barcelonais, se serait déplacé pour rencontrer le Toulousain afin de lui soumettre une proposition.

Déjà prêt à s’attacher les services d'Adrien Rabiot, le club catalan pourrait donc recruter un autre élément de notre Ligue 1 en fin de contrat en juin prochain. Le défenseur central serait aussi convoité par Naples, le Real Madrid, la Juventus Turin et Manchester United.

Notre avis : Le jeune Français n’a aucune assurance de jouer avec le club blaugrana.

Le FC Séville intéressé par Pablo Martinez ?

Décidément, les clubs espagnols aiment prospecter en Ligue 1. Cette fois, c’est le FC Séville qui serait enclin à recruter Pablo Martinez, défenseur central du Racing Club de Strasbourg à en croire le quotidien sévillan Estadio Deportivo. Le défenseur français de 29 ans, auteur d’une excellente saison avec les Strasbourgeois plairait donc aux recruteurs du FC Séville. Un mouvement du club espagnol qui n’est pas sans rappeler l’arrivée de Clément Lenglet il y a deux saisons en provenance de l’AS Nancy-Lorraine.

Notre avis : Évoluer dans un club qui vise la Ligue des champions, c’est mieux, non ?