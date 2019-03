Gnabry, Tielemans, Werner, Asensio : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Tielemans, c'est 45 millions d'euros

Arrivé en Principauté avec l'étiquette de grand espoir à l'été 2017, Youri Tielemans a déçu à l'AS Monaco. Prêté en janvier dernier à Leicester et déjà passeur à deux reprises avec les Foxes en quatre matches, le Daily Mail rapporte ce jour que le club anglais devra payer la rondelette somme de 45 millions d'euros si le champion d'Angleterre de l'exercice 2015-2016 est enclin à le conserver à l'issue de la saison. Pour rappel, le milieu belge avait quitté Anderlecht pour Monaco lors de l'été 2017 contre la somme de 26,2 millions d'euros. En cas de transfert, Tielemans serait alors la recrue la plus chère de l'histoire de Leicester.

Notre avis : Le jeu de la Premier League semble déjà mieux lui correspondre que celui de la Ligue 1.

Serge Gnabry prolonge au Bayern Munich jusqu'en 2023

L'international allemand Serge Gnabry a prolongé son contrat avec le Bayern Munich de trois ans jusqu'en 2023, a annoncé mardi le club. "Nous sommes heureux d'avoir pu lier Serge au FC Bayern sur le long terme. Lors de sa première saison avec nous, il a encore fait un grand pas en avant dans sa carrière", a déclaré dans un communiqué le directeur sportif du champion d'Allemagne Hasan Salihamidzic. Agé de 23 ans, l'ailier a déjà marqué huit buts en 29 matches cette saison, la première qu'il réalise sous les couleurs munichoises. Profitant des blessures récurrentes d'Arjen Robben, le natif de Stuttgart est régulièrement titulaire sur le front droit de l'attaque.

Ancien d'Arsenal (2012-2016, prêté la dernière année à West Bromwich Albion), Gnabry était arrivé à l'été 2017 en Bavière en provenance du Werder Brême mais avait été prêté dans la foulée à Hoffenheim avec qui il avait inscrit 10 buts.

Notre avis : Gnabry a démontré cette saison les espoirs placés en lui depuis le début de sa carrière.

Adil Rami en MLS ?

Après une saison 2018-2019 difficile à l'Olympique de Marseille, l'international français Adil Rami serait pisté par plusieurs clubs en MLS dont la franchise du Los Angeles Galaxy à en croire France Football. Face à la rude concurrence de la charnière Kamara Caleta-Car qui se révèle ces dernières semaines, l'ancien lillois, lié à l'OM jusqu'en 2021, pourrait envisager la piste américaine pour gagner du temps de jeu et partir vers d'autres cieux. L'hebdomadaire précise que si le marché américain reste ouvert jusqu'au 7 mai, le défenseur central serait davantage enclin à quitter le club phocéen cet été.

Notre avis : Beau point de chute pour terminer sa carrière.

La Juve continue de suivre Asensio

La Juventus s'intéressait à Marco Asensio selon le quotidien Tuttosport. Alors que l'ailier était titulaire sous Lopetegui, le joueur fait figure de remplaçant sous Santiago Solari et serait peu satisfait de son temps de jeu. Par conséquent, et même si son contrat fin 2023, la Juventus, déjà interessée par le joueur depuis plusieurs mois, suivrait de près la situation de ce dernier selon le média italien. Comme le précise le quotidien, son arrivée dépendrait également de la teneur du mercato du club madrilène cet été, période qui pourrait se caractériser comme une "véritable révolution estivale".

Notre avis : La Juventus peut se montre intéressée mais il sera difficile de convaincre le joueur sans connaître les plans du futur entraîneur du Real Madrid voué à remplacer Solari.

Timo Werner pisté par le PSG ?

L'attaquant de Leipzig, Timo Werner, intéresserait plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain selon le bi-hebdomadaire Kicker. Sous contrat jusqu'en juin 2020, l'international allemand serai suivi en Allemagne (Bayern Munich, Borussia Dortmund) mais aussi à l'étranger (Liverpool, Atlético Madrid). Ainsi, le PSG ferait partie des prétendants alors que Leipzig ne compte pas lâcher son attaquant pour moins de 60 millions d'euros. Son arrivée pourrait être facilitée par la présence de Thomas Tuchel sur le banc parisien même si, selon le quotidien Bild, le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Bayern Munich l'été prochain (ou le suivant).

Notre avis : Joueur au profil intéressant au point d'être une plus-value pour l'attaque parisienne ?