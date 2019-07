Le Milan s'intéresse à Modric

Et si Luka Modric quittait le Real Madrid pour l'AC Milan ? Selon Sky Italia, l'agent du joueur a rencontré les dirigeants milanais mardi pour discuter de cette possibilité. La chaîne transalpine ajoute que le club madrilène ne retiendrait pas forcément le Ballon d'Or 2018, qui pourrait donc lui aussi faire les frais du grand ménage d'été du Real. Zvonimir Boban, le nouveau dirigeant milanais, jouera un rôle clé dans ce dossier. En effet, Modric a beaucoup d'admiration pour son compatriote, légende du football croate.

Notre avis : L'idée pourrait séduire mais elle parait tout de même très compliquée.

Malcom veut quitter le Barça

Cette fois, Malcom va faire ses valises du Barça. L'attaquant brésilien, qui risque encore d'avoir moins de temps de jeu la saison prochaine avec l'arrivée d'Antoine Griezmann, veut aller voir ailleurs. Selon Catalunya Radio, l'agent du joueur a communiqué cette décision aux dirigeants "blaugrana" dans la journée de mardi.

Notre avis : Malcom a monté son talent en Ligue 1 mais la marche était trop haute au Barça.

Le PSG négocie avec Everton pour Gueye

Le club de la capitale ne lâche pas sa piste hivernale. Les dirigeants du PSG cherchent toujours une sentinelle et ont jeté leur dévolu sur Idrissa Gueye qu'ils suivaient déjà en janvier. Selon Le Parisien, les négociations sont même lancées avec Everton qui réclamerait 40 millions d'euros. Le milieu défensif sénégalais de 29 ans, lui, est intéressé. "Le PSG est une piste sérieuse, mais il se concentre sur la finale de la CAN et se penchera sur son avenir à partir de la semaine prochaine", a prévenu un de ses proches.

Notre avis : Une piste de longue date du PSG même si elle n'apparait pas très clinquante.

Déterminé à quitter le PSG, Neymar se chercherait une porte de sortie

La presse catalane ne lâche pas la star brésilienne. Si un retour de Neymar au Barça parait de plus en plus compliqué, un départ du PSG n'est toutefois pas à oublier. Selon Mundo Deportivo, le club parisien ne souhaite pas discuter avec le club catalan mais Neymar et ses représentants auraient sondé le Real Madrid, la Juventus, le Bayern Munich et Manchester United pour connaitre leur position.

Notre avis : Les infos concernant Neymar venues d'Espagne sont à prendre avec des pincettes.

Galatasaray et Fulham négocient pour Seri

L'ancien Niçois s'apprête déjà à quitter l'Angleterre. Selon Sky Sports, Jean-Michaël Seri qui avait rejoint Fulham l'été dernier se dirige vers un prêt avec option d'achat à Galatasaray. Le milieu défensif ivoirien de 27 ans a réalisé une solide saison de Premier League avec 32 matches disputés mais n'a pas pu empêcher la relégation des Cottagers en Championship.

Notre avis : Seri aurait certainement pu trouver une porte de sortie en Angleterre.

Kamano se dirige vers Monaco

Attendu l'hiver dernier, le transfert de François Kamano vers Monaco devrait finalement se réaliser cet été. Selon L'Equipe, l'ASM et les Girondins ont repris les négociations et sont sur le point de trouver un terrain d'entente autour d'un montant de 15 millions d'euros comme le réclamait initialement Bordeaux. L'ailier gauche international guinéen de 23 ans pourra ensuite s'envoler vers la Principauté.

Notre avis : Kamano va pouvoir reprendre sa route après avoir accusé le coup pendant quelques mois.

Lille en pince pour Postolachi

Malgré un but inscrit hier en amical avec le PSG contre Dresde (6-1), Virgilu Postolachi devrait bientôt changer d'air. Selon RMC Sport, l'attaquant de 19 ans va s'engager avec Lille. Le club parisien est prêt à le libérer gratuitement contre un pourcentage sur une éventuelle revente.

Notre avis : Le PSG cède de nouveau un de ses jeunes et c'est le LOSC qui saura en tirer le meilleur.

Lafont n'était pas à l'aise en Italie

Parti de Toulouse vers la Fiorentina l'été dernier, Alban Lafont est déjà de retour en Ligue 1 malgré une première saison réussie en Serie A. Le jeune gardien est prêté à Nantes pour deux ans et a été présenté ce mercredi. "Ce n'est pas histoire de se relancer, c'est un choix personnel, a expliqué Lafont devant la presse. J'avais envie de rentrer en France, je ne me sentais pas dans mon élément là-bas. C'est une langue différente. Ça se passait bien mais je ne pouvais pas m'exprimer comme je le voulais, c'est pour ça que je suis rentré".

Notre avis : Encore un joueur certainement parti trop tôt à l'étranger mais Nantes ne s'en plaindra pas.

Karamoh passe de l'Inter à Parme

L'aventure interiste de Yann Karamoh n'aura pas duré longtemps. Recruté par l'Inter à Caen en 2017, il avait ensuite été prêté à Bordeaux la saison dernière. Revenu récemment chez les Nerazzurri, l'ailier franco-ivoirien de 21 ans file à Parme dans le cadre d'un prêt d'un an avec obligation d'achat et a même déjà signé un contrat jusqu'en 2023 avec les Gialloblù.

Notre avis : Très jeune, Karamoh progressera plus sereinement à Parme.

Le Bayern à fond sur Marc Roca...

L'Espanyol pourrait bien signer la plus grosse vente de son histoire. Comme le rapporte El Desmarque et Marca, le Bayern est séduit par le prometteur milieu de terrain Marc Roca et est décidé à le recruter. Cependant, l'international Espoirs espagnol dispose d'une clause de départ fixée à 40 millions d'euros ce qui se révèle un peu trop cher pour les Munichois. Le club allemand a obtenu l'accord du joueur et ne veut pas dépenser beaucoup plus 30 millions. L'Espanyol avait signé sa meilleure vente l'an dernier en cédant Gerard Moreno à Villarreal contre 20 millions.

Notre avis : Les deux clubs sauront vite trouver un terrain d'entente.

...et en embuscade pour Draxler ?

Le club bavarois cherche un ailier et regarderait du côté du PSG. Selon Bild, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic s'est rendu hier à Paris afin de se renseigner sur la possibilité d'un transfert de Julian Draxler. Le joueur allemand de 25 ans a cependant affirmé hier que son avenir était au PSG.

Notre avis : Draxler ne s'épanouissant pas au PSG, le Bayern a le droit d'insister.

Nguette rempile à Metz

Alors qu'il était récemment arrivé en fin de contrat avec Metz, Opa Nguette a renouvelé son bail pour trois saisons supplémentaires soit jusqu'en 2022. L'ailier de 25 ans a marqué 7 buts en 33 matches de Ligue 2 la saison dernière.

Notre avis : Excellente nouvelle pour le promu lorrain.

La Roma officialise Mancini

Un nouveau défenseur central pour la Louve. Gianluca Mancini quitte l'Atalanta et rejoint l'AS Rome pour une saison dans le cadre d'un prêt payant de 2 millions d'euros mais aussi avec une obligation d'achat de 13 millions d'euros selon certaines conditions sportives. L'affaire comprend également des bonus pouvant atteindre 8 millions et 10% sur une éventuelle revente. L'international italien de 23 ans et 1,90m est en tout cas ravi. "Faire partie d'un club prestigieux comme la Roma est une source de fierté et une récompense pour les nombreux sacrifices consentis", s'est félicité Mancini.

Notre avis : Un deal compliqué mais un joueur de grande valeur.

De Rossi à un pas de Boca Juniors

Après avoir fait toute sa carrière dans le même club, le Romain va tenter l'aventure lointaine. Libre depuis la fin de son contrat avec l'AS Rome il y a deux semaines, Daniele De Rossi était courtisé par Boca Juniors et a fini par accepter la proposition selon Sky Italia. Le milieu de terrain de 35 ans devrait s'engager pour un an et pourrait même quitter le club argentin en janvier prochain s'il le souhaite. "Je ne voulais pas arrêter le football sans porter le maillot de Boca", aurait soufflé De Rossi.

Notre avis : Une jolie destination pour finir sa carrière.

Engels quitte Reims pour Aston Villa

Comme attendu et malgré quelques tractations de dernière minute, le défenseur central belge rejoint les Villans après seulement une saison en Champagne. Arrivé l'été dernier à Reims, Björn Engels avait obtenu l'accord de ses dirigeants pour changer de club en cas de belle proposition. Le joueur de 24 ans et 1,94m a signé à Aston Villa et rapportera une dizaine de millions d'euros à Reims.