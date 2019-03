Lewandowski, Callejon, Juanfran, De Ligt : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Bayern Munich : Lewandowski vers une prolongation

La prolongation de l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est en bonne voie. En effet, selon l'hebdomadaire Sport Bild, le club bavarois souhaiterait prolonger le bail de l'attaquant jusqu'en 2023. Lié au club jusqu'en 2021, le Bayern Munich démontre ainsi toute sa confiance envers le joueur de 30 ans. A propos de cette prolongation, l'attaquant Polonais s'était montré très confiant et voyait loin lors de déclarations adressées au même hebdomadaire il y a plusieurs semaines. "Pour moi, c’est définitivement une option de terminer ma carrière au Bayern Munich. Un transfert ne fait pas partie de mes plans", avait-il asséné.

Notre avis : Bonne démarche, d'autant que cette prolongation n'entraverait pas la potentielle arrivée de Timo Werner ou Luka Jovic.

Samper rejoint Iniesta et Villa au Vissel Kobe

Trois jours à peine après avoir résilié son contrat à l'amiable avec le FC Barcelone, le milieu de terrain espagnol Sergi Samper a rejoint le Japon ce jeudi. Le joueur de 24 ans s'est engagé pour une saison en faveur du Vissel Kobe où évoluent déjà Andres Iniesta et David Villa.

Notre avis : Bon projet du club japonais de réquisitionner d'anciens Catalans.

Juanfran a reçu une offre de prolongation de contrat

Selon les informations du Mundo Deportivo, le défenseur de l'Atlético Madrid, Juanfran, en fin de contrat en juin prochain, étudie l'offre de prolongation d'un an proposée par le club madrilène. Une proposition qui arrive quelques semaines après la prolongation de contrat de son entraîneur Diego Simeone. Le joueur de 34 ans, l'un des joueurs les plus aimés et les plus respectés du club a toujours fait partie des plans de "El Cholo". A noter que la défense de l'Atlético risque d'être chamboulée l'été prochain puisqu'en dehors d'un potentiel départ de Lucas Hernandez vers le Bayern Munich, Diego Godin et Filipe Luis sont en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Son refus serait surprenant.

L'Atlético souhaite enrôler De Ligt

Après l'intérêt du Barça confirmé mercredi par le président Josep Maria Bartomeu, voilà que l'Atlético Madrid se montre intéressé par le défenseur de l'Ajax, Matthijs de Ligt, selon Marca. Le Néerlandais serait la cible privilégiée du club madrilène pour remplacer Lucas Hernandez si ce dernier était amené à rejoindre le Bayern Munich l'été prochain. Le défenseur de 19 ans, très courtisé par le Barça donc, mais aussi par la Juventus ou Manchester City, est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en juin 2021.

Notre avis : Avec ses capacités à la relance, ce serait le choix parfait.

Palacios intéresse l'Inter

Annoncé du côté du Real Madrid, le milieu de terrain de River Plate, Exequiel Palacios, absent jusqu'à la fin de saison en raison d'une fracture tibia-péroné, pourrait finalement rejoindre l'Italie selon l'agent du joueur. Car un club en particulier s'est renseigné : l'Inter. "S’il est acheté par Real ? Non. Nous n’avons pas d’accord définitif avec les Merengue. Nous avons eu de nombreuses réunions avec eux, mais les négociations n’ont pas abouti", a déclaré dans un premier temps l'agent du joueur pour Fcinternews.it. "Nous étions sur le point de conclure, mais à cause de cette très petite fracture du péroné, nous ne l’avons pas fait. Et maintenant, le sujet est devenu très froid. On verra."

Et d'enchaîner : "Je peux vous dire que je sais pertinemment que les dirigeants de l’Inter s’intéressent au joueur. Zanetti m’a appelé juste au moment où nous négociions le transfert de Palacios au Real Madrid. J’étais très heureux, parce que je lui ai dit que le joueur et moi serions honorés qu’Exequiel puisse finalement signer pour l’Inter", a-t-il admis. Pour cela, il faudra payer la clause libératoire de 15 millions d'euros de l'Argentin.

Notre avis : L'Inter est un club qui aime la filière argentine. A voir si, en dépit de sa blessure, le talent du joueur vaut le coup.

Naples : Callejon bien parti pour prolonger

Carlo Ancelotti va pouvoir continuer à compter sur un homme important. En effet, d'après des informations de Rai Sport, l’ailier espagnol José Callejon, sous contrat jusqu'en juin 2020, devrait rempiler pour une saison supplémentaire. Ce choix de prolonger le joueur pour une saison et pas davantage serait le choix du président Aurelio De Laurentiis alors que le joueur espérait prolonger jusqu'en 2023. Quoiqu'il en soit, sa prolongation est en bonne voie.

Notre avis : Callejon a toujours été un joueur utile au Napoli et un élément inamovible de l'effectif depuis de nombreuses saisons.