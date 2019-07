L'Inter ne lâche pas Lukaku

C'est un feuilleton parti pour durer. L'Inter Milan, qui souhaite recruter Romelu Lukaku, s'apprête à faire une nouvelle offre à Manchester United. Selon Sky Sports, cette dernière avoisinera les 65 millions d'euros + bonus. De quoi convaincre les Red Devils ? Pour l'heure, ces derniers réclament 83 millions d'euros pour lâcher l'international belge. Pas un centime de moins.

Notre avis : L'Inter doit céder Icardi afin de pouvoir faire une meilleure offre à United.

Une offre de Porto pour Trapp

Revenu au PSG après un prêt à l'Eintracht Francfort, Kevin Trapp intéresse le FC Porto. Selon Le Parisien, le club portugais a transmis une offre comprise entre 5 et 10 millions d'euros au club de la capitale. Pour le quotidien portugais O Jogo, le PSG réclame entre 7 et 10 millions d'euros pour son gardien allemand, qui est sous contrat jusqu'en 2020.

Notre avis : L'offre parait cohérente mais un grand flou entoure toujours les gardiens du PSG.

Boufal opte pour Nice

L'OGC Nice est proche de recruter Sofiane Boufal. Selon les informations de L'Equipe, le club azuréen est actuellement en négociations avancées avec Southampton, au point qu'une somme de 10 millions d'euros est évoquée par le quotidien. Le joueur, de son côté, serait d'ores et déjà d'accord avec l'OGCN. Bordeaux et Marseille, également intéressés, souhaitaient quant à eux un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Un gros pari pour Nice car le rendement de Boufal a plongé ces dernières saisons.

Sofiane BoufalGetty Images

L'agent de Bale dément la rumeur Tottenham

Coup de froid sur la Maison Blanche. Si Marca évoquait la possibilité pour l'indésirable Gareth Bale de quitter le Real Madrid pour retourner à Tottenham avec une partie de son salaire prise en charge par le club espagnol, l'agent du joueur a très vite calmé les choses. "Je ne commente pas les bêtises", a répondu Jonathan Barnett interrogé par talkSport. Le représentant du Gallois a, à plusieurs reprises, confirmé la volonté de Bale qui fêtait ses 30 ans ce mardi de rester au Real Madrid.

Notre avis : A moins d'un intérêt de Manchester Unted, le Real va devoir conserver Bale encore un an.

Gareth BaleEurosport

Naples entre dans la course pour Pepe

Courtisé par le Bayern Munich ou encore le PSG, Nicolas Pépé est également une piste du Napoli. Selon Sky Italia, le club italien pourrait bien mettre Adam Ounas dans le deal, lui qui plaît beaucoup aux dirigeants du LOSC. La chaîne transalpine ajoute qu'il faudra encore rajouter 60-65 millions d'euros en plus du joueur pour convaincre le club nordiste. Toutefois, le plan A du Napoli reste, pour l'heure, James Rodriguez.

Notre avis : Le Napoli n'est pas le mieux placé mais le feuilleton Pépé s'annonce encore long.

Emery ne retient pas Koscielny

Laurent Koscielny va-t-il quitter Arsenal ? Le défenseur français de 33 ans, lui, a les idées claires concernant son avenir, puisqu'il a décidé de ne pas partir pour la tournée américaine des Gunners. Unai Emery, son entraîneur, est revenu sur ce cas épineux en conférence de presse. "Nous voulions qu’il vienne avec nous lors de cette tournée, mais il a décidé de rester (...) Maintenant, c’est une affaire pour lui et le club. Il ne parle qu’avec le club. Je ne peux vraiment pas en dire plus à ce sujet", a expliqué le coach des Gunners.

Notre avis : Plusieurs clubs français sont évoqués mais difficile de savoir lequel sera capable de dépenser les 10 millions réclamés par Arsenal.



L'OM en pince pour Alvaro Gonzalez

Laurent Koscielny of Arsenal during a training sessionGetty Images

Le club phocéen commence à sérieusement s'activer. Selon Marca, l'OM et son directeur sportif Andoni Zubizaretta sont séduits par le profil d'Alvaro Gonzalez, défenseur central de Villarreal. Les dirigeants olympiens cherchent en effet un renfort expérimenté pour leur charnière centrale après l'exclusion d'Adil Rami. Cependant, le Sous-Marin Jaune n'aurait pas très envie de lâcher son joueur de 29 ans malgré l'arrivée récente de Raul Albiol.

Notre avis : Une piste intelligente pour l'OM.

Veretout à un pas de la Roma…

La rencontre a porté ses fruits. Sky Italia annonçait un peu plus tôt dans la journée un rendez-vous entre les agents de Jordan Veretout et les dirigeants de l'AS Rome, un accord a visiblement été trouvé pour le transfert du Français de la Fiorentina. La Louve paiera 17 millions d'euros plus 2 de bonus à la Viola en échange de son milieu de terrain. Veretout, lui, signera un contrat de 5 ans et touchera un salaire annuel de 2,5 millions plus bonus.

Notre avis : Veretout va pouvoir poursuivre sa progression.

…Mancini également en approche

La Louve semble également tenir son renfort défensif. Selon Sky Italia, Gianluca Mancini va quitter l'Atalanta et arriver en prêt avec obligation d'achat à l'AS Rome. Le transfert du défenseur central de 23 ans et 1,90m devrait coûter 21 millions d'euros plus 5 de bonus au club romain. L'international italien a disputé 35 matches avec l'Atalanta la saison dernière pour 6 buts et ainsi permis à l'équipe de Bergame de finir à la 3e place du classement.

Notre avis : Une très bonne pioche pour la Roma après le départ de Manolas.

Arsenal à fond sur Ceballos

Les Gunners ont flairé la bonne affaire. Même si Dani Ceballos a réalisé un bel Euro Espoirs avec l'Espagne, le Real Madrid ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Selon AS, Arsenal espère récupérer le milieu de terrain de 22 ans qui est également convoité par Tottenham et le Milan. Le joueur aurait une préférence pour l'équipe entraînée par Unai Emery et pourrait rapidement arriver en prêt.

Notre avis : Ceballos ne manque pas de talent mais devra devenir plus consistant en Premier League.

Lille recrute Cafuma Show…

Le LOSC a recruté l'Angolais Manuel Cafumana Show en provenance du CD 1 de Agosto. Le milieu défensif de 20 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons et aurait coûté 2 millions d'euros. "Mon objectif est déjà de bien m’intégrer ici et ensuite de tout faire pour gagner et essayer d’apporter du bonheur aux supporters, a déclaré le jeune international angolais sur le site des Dogues. C’est vrai que pour moi, l’adaptation va être quelque chose de très important. Je vais tout donner et essayer d’être le plus rapidement possible à mon meilleur niveau".

Notre avis : Un joueur qui entre dans la logique de trading de Lille mais à qui il faudra donner du temps.

…et attend Benjamin André

Le LOSC touche au but. Après de longues négociations avec Rennes, les dirigeants de Lille ont trouvé un accord pour le transfert de Benjamin André selon La Voix des Sports. Comme réclamé par le Stade Rennais, le club nordiste déboursera 8 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de 28 ans. André est attendu chez les Dogues pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Notre avis : Un choix parfait pour pallier le départ de Thiago Mendes.

Le Barça rachète Cucurella…

Voilà une opération particulière pour les Blaugrana. Le Barça a officialisé le rachat de Marc Cucurella qu'il avait prêté avec option d'achat à Eibar la saison dernière. L'arrière gauche ou milieu gauche de 20 ans avait été vendu au club basque au mois de mai contre 2 millions d'euros et en a coûté 4 ce mardi aux Catalans. Cucurella a réalisé un bel exercice 2018-2019 en Liga en disputant 31 matches et en marquant 1 but contre le Barça justement lors de la dernière journée.

Notre avis : Reste à savoir ce que réserve désormais le Barça à Cucurella.

...et piste Junior Firpo

En quête d'arrière gauche pour servir de doublure à Jordi Alba, le FC Barcelone cible clairement Junior Firpo qu'il suit depuis un bon moment. Selon Marca et Mundo Deportivo, les Blaugrana ont même lancé les négociations avec le Betis Séville pour le joueur de 22 ans qui vient d'être sacré champion d'Europe Espoirs avec l'Espagne.

Notre avis : Un élément très prometteur.

Junior (Betis) aprovecha un contragolpe para batir a Ter Stegen después de una gran jugada individual ante el BarcelonaGetty Images

Trippier en route pour l'Atlético

Alors que la presse madrilène faisait état de négociations en bonne voie pour le transfert de Kieran Trippier de Tottenham vers l'Atlético, Sky Sports va plus loin et avance un accord entre les deux clubs. L'arrière droit anglais serait même attendu mercredi à Madrid afin de passer sa visite médicale. Un montant de 30 millions d'euros est évoqué.

Notre avis : Avec sa hargne, Trippier devrait vite s'intégrer.

…Mario Hermoso en orbite

Les Colchoneros semblent tenir le successeur de Lucas Hernandez. Selon Marca mais aussi AS, il s'agit de Mario Hermoso pour qui l'Atlético Madrid a trouvé un terrain d'entente avec l'Espanyol Barcelone autour d'un transfert de 25 millions d'euros. Le défenseur central gaucher de 24 ans a été formé au Real Madrid et est récemment devenu international.

Notre avis : L'Atlético reconstitue toute sa défense.

Coco passe de Guingamp à Nantes

C'était attendu, c'est désormais officiel. Marcus Coco quitte Guingamp, son club formateur, pour Nantes. L'ailier de 23 ans qui aurait coûté 3 millions d'euros doit toutefois encore passer sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans. Selon 20 Minutes, cette arrivée n'enchanterait pas forcément le coach Vahid Halilhodzic.