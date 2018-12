Martial, Batshuayi, De Jong : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Batshuayi pisté par Monaco ?

En quête de renforts sur le mercato hivernal, l'AS Monaco sonde plusieurs pistes. Pour son attaque, outre Valère Germain, le club du Rocher songerait à Michy Batshuayi. En difficulté à Valence, l'attaquant devrait en effet rapidement repartir du côté de Chelsea, qui l'avait prêté dans le club espagnol l'été dernier. Selon Nice-Matin, Thierry Henry aimerait récupérer Batshuayi, qu'il a bien connu en sélection belge. Pour le poste de latéral gauche, l'ASM viserait Dalbert, ancien joueur de l'OGC Nice et actuellement à l'Inter Milan.

Notre avis : Batshuayi, c'est une bonne idée. Mais le joueur va-t-il accepter ce challenge ? Difficile... À Thierry Henry de jouer.

Vidéo - "Batshuayi, la solution rêvée pour l'OM cet hiver ?" 02:54

Martial prolongé par MU, mais...

Une prolongation bien malgré lui. Alors que les négociations sont actuellement au point mort avec son club, Anthony Martial a bel et bien été prolongé d'un an par Manchester United. Le club anglais a en effet levé son option dans le contrat de l'international français, qui lui permettait d'étendre d'une saison le bail du joueur. L'information a été révélée par la presse anglaise et confirmée par RMC.

De son côté, Martial refuse toujours de signer un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester. "Je suis très pessimiste sur une issue positive des discussions. Ils nous ont déjà fait parvenir des offres qui ne correspondent pas à nos attentes. En partant sur des bases très éloignées de nos souhaits. Nous sommes pour l'heure très loin d'un accord", a d'ailleurs confié Philippe Lamboley, l'agent d'Anthony Martial, à RMC.

Notre avis : En prolongeant Martial d'un an, United éloigne la menace des clubs intéressés à récupérer Martial en juin 2019 (fin officielle de son contrat). Voilà de quoi gagner un peu de temps...

L'Inter et la Juve ont bien songé à l'échange Icardi-Higuain

Voilà une déclaration qui fait beaucoup parler en Italie ce mardi. Femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara a pris tout le monde de court en annonçant, sur le plateau de l'émission italienne "Tiki Taka", que son mari n'est pas proche de prolonger à l'Inter. Loin de là, même... "Une prolongation avec l'Inter ? On en est encore très loin (...) La priorité, c'est de rester. Mauro ne se discute pas, il doit prolonger et basta.", a-t-elle notamment expliqué.

Mais ce n'est pas tout, puisque cette dernière a confirmé qu'un échange Higuain-Icardi a bien été dans les tuyaux il y a quelques mois entre la Juventus et l'Inter... "Le club voulait l'envoyer à la Juve, mais Mauro a dit non. Il a refusé plus d'argent. Pour me convaincre, la Juve m'a dit qu'il formerait un duo avec Cristiano Ronaldo. Et il est vraiment arrivé...", a révélé Wanda Nara.

Notre avis : C'était donc vrai, la Juve et l'Inter ont bien songé à un échange Higuain-Icardi l'été dernier. Le premier est allé à Milan, le deuxième est resté à l'Inter. La priorité absolue doit être maintenant de le prolonger.

Le Barça a rencontré l'agent de De Jong

Si le Telegraaf annonçait récemment un accord entre le PSG et l'Ajax Amsterdam pour Frenkie De Jong, le Barça, de son côté, ne lâche pas l'affaire. En effet, selon Catalunya Radio, le board blaugrana a rencontré jeudi dernier l'agent du joueur. Durant cette dernière, le Barça aurait fait savoir qu'il n'était pas en mesure de débourser les 75 millions d'euros réclamés par le club néerlandais. De quoi lâcher prise ? Pas certain...

Notre avis : Difficile pour l'heure de se prononcer sur le futur de De Jong. Le Telegraaf reste toutefois une source très fiable...

Cristiano Ronaldo avait prévu le coup

Cristiano Ronaldo à la Juve, voilà une affaire dans les tuyaux depuis janvier dernier. Comme révélé par Jorge Mendes, son agent, le quintuple Ballon d'Or souhaitait déjà rejoindre la Vieille Dame il y a presque un an jour pour jour. "En janvier, Cristiano m'a dit qu'il voulait jouer à la Juventus. Immédiatement, j'ai pensé que ce serait impossible et je lui ai dit que ce serait très difficile mais que rien n'était impossible", a confié Mendes lors du gala du Golden Boy. "Tout le mérite revient à la Juventus et au président Agnelli, qui a pris la décision de signer Cristiano. Florentino Pérez ? Tout a été normal, la Juve voulait le joueur et l'a signé".

Notre avis : CR7 avait visiblement programmé son départ du Real Madrid. C'était loin d'être un coup de tête.

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)Getty Images

Ancelotti ne veut plus parler de Cavani

Carlo Ancelotti en a marre. Lassé des rumeurs persistantes concernant un possible retour d'Edinson Cavani au Napoli, l'entraîneur du club italien a assuré être satisfait de son attaque actuelle. "C'est paradoxal qu'on parle toujours de Cavani, qui est très apprécié ici, alors que nos attaquants marquent beaucoup de buts. Milik est un joueur encore jeune qui arrive de plusieurs blessures, et il ne faut pas l'oublier", a ainsi expliqué "Carletto" à l'émission Tiki Taka.