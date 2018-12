PSG, Fekir, Douglas Costa : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Gueye et Allan dans le viseur du PSG

"J'espère qu'un milieu viendra, on en a besoin." S'il n'a pas dévoilé de nom, Thomas Tuchel a donné la ligne directrice du mercato d'hiver du Paris Saint-Germain. Après les rumeurs Julien Weigl ou Leandro Paredes, deux nouvelles pistes seraient considérées. Selon Skysports, le PSG serait intéressé par le milieu d'Everton Idrissa Gueye et se serait même déjà adressé aux dirigeants des Toffees, sans toutefois faire d'offre concrète. De son côté, la Corriere dello Sport affirme que le PSG se serait rapproché de Naples dans l'optique de recruter Allan mais le président napolitain Aurelio De Laurentiis refuserait d'envisager un départ du Brésilien cet hiver.

Notre avis : Allan est sans doute plus fort mais Gueye semble plus accessible.

Fekir à Chelsea cet hiver en attendant l'été ?

Intéressé par la venue du milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir depuis l'été dernier, Chelsea aurait décidé de passer aux choses sérieuses dès cet hiver. Selon le Daily Mail, les Blues voudraient boucler le recrutement de l'international français dès janvier pour mieux le faire venir l'été prochain.

Notre avis : Lyon n'a aucun intérêt à se précipiter.

Marseille attaque pour Diego Carlos

Auteur d'une première partie de saison très compliquée, l'Olympique de Marseille pense déjà à se renforcer en vue de la course à la Ligue des champions. Et, selon A Bola, le club phocéen pourrait commencer par recruter en défense puisque l'OM aurait proposé 12 millions d'euros au FC Nantes pour son défenseur brésilien Diego Carlos. Mais le FC Séville et Monaco sont aussi sur les rangs.

Notre avis : Cancre défensif, Marseille ne peut que se renforcer.

Caci prolonge

Régulièrement titularisé sur le flanc gauche de la défense par Thierry Laurey (13 matchs), Anthony Caci a été récompensé de son excellent début de saison avec Strasbourg puisque le jeune joueur de 21 ans vient de prolonger son contrat. Formé au club, Caciv est désormais lié avec Strasbourg jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Un choix logique pour les deux parties.

Cardiff ne mettra pas 20 millions sur Sala

Evoqué du côté de Cardiff City dès janvier, Emiliano Sala n'est pas encore parti du FC Nantes. Interrogé par Skysports au sujet de l'Argentin, l'entraîneur des Bluebirds Neil Warnock a refroidi la piste menant au 2e meilleur buteur de Ligue 1 : "S’il vient, ce ne sera pas pour 20 millions (le prix du transfert évoqué), assure t-il. Je m’attends à deux ou trois arrivées, mais ce n’est peut-être pas notre premier choix." L'entraîneur du club gallois n'aurait également pas apprécié la façon dont Waldemar Kita a mené les choses, en révisant ses demandes à la hausse.

Notre avis : C'est ce qu'on appelle geler une piste.

Douglas Costa vers Manchester United ?

Distancé dans la course au "Big Four", Manchester United compte sur le mercato hivernal pour se relancer en vue de la Ligue des champions. Et le club mancunien serait déjà passé à l'attaque. Selon Rai Sport, les dirigeants des Red Devils auraient proposé 60 millions d'euros à la Juventus pour l'ailier brésilien Douglas Costa, qui n'est plus indiscutable cette saison. Mais les Turinois ne voudraient pas se séparer du Brésilien, acheté pour 40 millions d'euros en novembre 2017.

Notre avis : Malgré la plus-value potentielle, Douglas Costa reste un remplaçant majeur.

Barcelone vise Maxi Gomez

Avec Luis Suarez comme seul attaquant pur du club, le FC Barcelone envisagerait l'idée d'acquérir une doublure à l'Uruguayen, qui puisse également lui succéder à la pointe des Blaugrana. Et, selon AS, les dirigeants catalans auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant du Celta Vigo Maxi Gomez. Auteur de 8 buts en 15 matchs de Liga cette saison, il est également pisté par l'Atletico Madrid.

Notre avis : Après le raté Alcacer, le Barça ne veut pas se manquer.