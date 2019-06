Casemiro pour convaincre le PSG de lâcher Neymar ?

Les rumeurs vont bon train ces derniers jours sur l'avenir de Neymar. Et la dernière d'entre elles évoque une ouverture possible en faveur du Real Madrid. Marca croit savoir que le PSG pourrait accepter de vendre Neymar au club madrilène si, en retour, il pouvait récupérer Casemiro. Ce qui permettrait à Paris de détenir enfin le milieu défensif tant recherché.

Notre avis : Une idée moins farfelue que d'autres. Mais pas ce n'est pas suffisant pour l'instant pour lui donner beaucoup de crédit.

De Ligt à Paris, une opération freinée par sa famille ?

A en croire les informations de Radio Catalunya, il existerait un frein à la venue de Matthijs de Ligt au PSG. Si son agent Mino Raiola y est favorable, la famille du joueur ne le serait pas vraiment.

Notre avis : L'information venant d'un média catalan qui défend les intérêts du Barça, il convient de rester prudent.

Douglas Costa discuterait avec le PSG

Une nouvelle piste venant d'Italie serait explorée par les dirigeants parisiens. D'après France Football, les représentants de Douglas Costa se trouvaient à Paris ces dernières heures afin d'échanger avec le club de la Capitale. L'ailier brésilien de 28 ans sort d'une saison décevante avec la Juventus.

Notre avis : Douglas Costa, pourquoi pas. Mais le PSG n'en fera pas certainement pas une priorité.

Pas de prêt pour Bale

Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale s'est exprimé auprès de Sky Sports au sujet de l'avenir du joueur gallois. Et il a démenti l'éventualité d'un prêt : "Je ne pense pas qu'il veuille partir en prêt. Il a une belle vie et une maison en Espagne. Je pense qu'il faudrait quelque chose d'exceptionnel à ses yeux pour partir. Et les prêts ne sont pas prévus. Evidemment que la situation de Gareth au Real ne s'est pas améliorée. Mr Zidane a décidé qu'il peut faire sans lui. Donc nous allons attendre et voir."

Notre avis : Pas de prêt mais un salaire et un transfert XXL : et si Bale était devenu invendable ?

Vidéo - Comment Bale est devenu le boulet du Real Madrid 03:22

Lyon : pas d'offre satisfaisante pour Ndombélé, une prolongation ou un transfert pour Lopes

Lors de la conférence de presse de présentation de Jean-Luc Vasseur, le nouveau coach de l'équipe féminine de l'OL, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le mercato lyonnais. Le président annonce n'avoir pas reçu d'offre satisfaisante pour Tanguy Ndombélé. Il souhaite prolonger Anthony Lopes. Mais si aucun accord n'est trouvé, un transfert sera envisageable. Concernant Nabil Fekir, la porte est ouverte à un départ. Bertrand Traoré et Marcelo seront, eux, à l'OL la saison prochaine. Au rayon des arrivées, il a aussi reconnu des contacts avec Felipe Luis. Mais "on est assez loin d’un accord." Soccerlink parle d'une proposition autour d'un contrat de 2 ans.

Notre avis : On connait la communication habile de Jean-Michel Aulas. Les choses pourraient aussi évoluer différemment.

Manchester prêt à augmenter Pogba

Paul Pogba a clairement fait part de son souhait de quitter Manchester United cet été. Pour autant, les Mancuniens semblent avoir l'intention de le convaincre de rester. Pour cela, ils seraient prêts à lui offrir un très gros salaire. Le Daily Mail parle de 560 000 € par semaine. Soit au niveau du plus gros salaire du club, celui d'Alexis Sanchez.

Notre avis : Pas sûr que l'aspect financier soit la principale motivation du Français.

Vidéo - Pogba : "Le bon moment pour moi d'avoir un nouveau challenge ailleurs" 00:40

Balotelli, ça coûte cher

D'après la Gazzetta dello Sport, Mino Raiola, l'agent de Mario Balotelli, aurait fait part des prétentions salariales de son joueur. Il souhaiterait obtenir un contrat de 4M€ par an. Un montant élevé mais forcément rédhibitoire. Parme et Brescia seraient notamment sur les rangs.

Notre avis : Grâce à Mino Raiola, Mario Balotelli a toujours fini par obtenir ce qu'il voulait. Pourquoi cela changerait ?

Ismaila Sarr courtisé en Angleterre

D'après L'Equipe, Ismaïla Sarr a déjà fait l'objet d'une offre en provenance d'Angleterre. Elle émanerait de Watford, mais elle aurait été repoussée par Rennes. Newcastle serait aussi sur les rangs et de nouvelles offres pourraient arrivées. Le club breton aimerait obtenir au moins 40M€.

Notre avis : Si Rennes obtient ce tarif-là, ce sera une très belle affaire.

Ismaila Sarr (Rennes) - Ligue 1 2018/2019Getty Images

Séville prêt à recruter Lopez… et Sanson ?

Le FC Séville pourrait bien piocher à l'OM cet été. En plus d'une possible arrivée de Maxime Lopez, avec qui le club andalou serait déjà d'accord, le profil de Morgan Sanson serait étudié Le média El Desmarque annonce que le milieu de terrain plaît beaucoup à Monchi, le directeur sportif sévillan. Toutefois, plusieurs clubs anglais seraient également intéressés par Sanson, qui dispose donc d'une jolie cote sur le mercato.

Notre avis : Pour les deux joueurs, Séville serait une belle option. Le club andalou valorise souvent très bien ses joueurs venus de Ligue 1.

Morgan Sanson lors de la rencontre opposant l'Olympique de Marseille aux Girondins de Bordeaux, le 5 avril 2019Getty Images

Deux noms pour renforcer le milieu de Saint-Etienne

Avec les fins de prêts de Vada et d'Aït Bennasser, Saint-Etienne a besoin de recruter au milieu de terrain. Et Yahoo évoque deux pistes suivies par le club. La première mènerait à Mohamed Diamé, en fin de contrat à Newcastle. La seconde serait celle du Monégasque Jean-Eudes Aholou. Un prêt serait d'ailleurs envisagé.

Notre avis : Compte tenu des moyens financiers limités du club, Saint-Etienne va devoir se montrer imaginatif pour se renforcer. Les joueurs libres et les prêts peuvent constituer de bonnes alternatives.

Toulouse : Sadran veut 3 à 4 recrues

Dans une interview accordée à La Dépêche du Midi, le président du TFC Olivier Sadran a évoqué le prochain mercato de son équipe. Du côté des arrivées, il envisage 3 à 4 recrues. Les postes ciblés sont un défenseur central, un meneur de jeu et un attaquant.

Notre avis : Après 5 saisons très difficiles à lutter pour le maintien, le TFC est devenu moins attractif. Arrivera-t-il à attirer des joueurs de la qualité souhaitée pour s'éviter un nouveau championnat galère ?

L'Atlético, une belle offre à venir pour Llorente pour remplacer Rodri

Cette fois, le doute ne semble plus permis : Rodri va bel et bien quitter l'Atlético Madrid. Selon Marca, le joueur a communiqué sa décision à son club. Pour rappel, sa clause libératoire est fixée à 70 millions d'euros. Manchester City serait prêt à la lever pour s'attacher ses services. Pour le remplacer, l'Atlético s'apprêterait à offrir 40M€ au Real Madrid pour Marcos Llorente. Une somme qui pourrait convaincre la Maison Blanche, pas forcément séduite au départ par l'idée de vendre son milieu à son voisin madrilène.

Notre avis : Ce devrait être une belle opération pour tout le monde.