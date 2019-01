Rabiot, Dybala, Isco, Coutinho, Balotelli : les 9 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Chelsea en course pour Rabiot

Alors que Thomas Tuchel a avancé l'idée d'un retour possible d'Adrien Rabiot dans le groupe pro du PSG à l'issue du mercato, rien ne dit que le Français sera encore là en février. Alors que le FC Barcelone s'est déjà mis d'accord avec le milieu pour l'été prochain, le Bayern Munich mais surtout Chelsea à en croire L'Equipe du jour, surveilleraient de très près le Français. Cesc Fabregas parti, Maurizio Sarri souhaiterait s'appuyer sur un milieu fin techniquement, à même de s'occuper de la première relance. Un profil qui colle avec celui de Rabiot. Chez les Blues, on réfléchirait ainsi à formuler la meilleure offre possible pour coiffer tout le monde au poteau.

Notre avis : Rabiot devrait clairement faire part de ses intentions pour mettre fin aux rumeurs.

Un échange Dybala-Isco dans les tuyaux ?

La Juventus et le Real Madrid pourraient dynamiter le prochain mercato estival comme ce fut le cas l'an dernier avec le transfert de Cristiano Ronaldo. Le quotidien sportif turinois Tuttosport assure que le Real Madrid désire recruter Paulo Dybala alors que la Juve s'intéresse à Isco, peu utilisé chez les Merengue. L'Espagnol servirait ainsi de monnaie d'échange pour faire venir l'Argentin à Madrid.

Notre avis : Le Real devra ajouter une belle somme pour convaincre la Juve.

Discussions entre l'OM et Nice pour Balotelli

Les jours passent en ce mois de janvier et Mario Balotelli est toujours un joueur de l'OGC Nice. Pendant ce temps, l'OM cherche encore un nouvel attaquant. Selon L'Equipe, l'avant-centre italien reste bien la priorité du club phocéen dont le président Jacques-Henri Eyraud s'est entretenu avec son homologue niçois Jean-Pierre Rivère. Cependant, le dossier demeure très compliqué car les dirigeants du Gym quitteront bientôt leurs fonctions. La résiliation attendue du contrat de Balotelli tarde et l'OM manque de moyens financiers. Interrogé à ce sujet, samedi soir, par la chaîne beIN Sports, Rivère a précisé que l'Italien ne devrait plus porter le maillot de l'OGCN. "Il y a peu de chances qu'il reste chez nous, Je lui souhaite de trouver le bon chemin car c'est un garçon qui est très attachant."

Notre avis : Le feuilleton Balotelli est parti pour durer jusqu'au dernier jour du mercato hivernal.

Mario BalotelliGetty Images

Gameiro sur les tablettes du Barça

Selon Mundo Deportivo, si Alvaro Morata n'est pas accessible cet hiver pour les Blaugrana, le Barça cherche bien un nouvel attaquant de pointe pour suppléer Luis Suarez. Pour le média catalan, c'est davantage en Liga que le leader cherche la perle rare, à savoir un attaquant axial rapide capable d'être bon en sortie de banc. Le nom de Kévin Gameiro est ainsi évoqué par le quotidien. En difficulté à Valence, le Français avait été proche de rejoindre le Barça en 2016. Mais il avait finalement choisi l'Atlético de Madrid.

Notre avis : Souvent blessé cette saison, Gameiro aura du mal à séduire les Blaugrana.

Manchester United s'intéresse à Coutinho

Passé de Liverpool au Barça contre 130 millions d'euros il y a un an, Philippe Coutinho déchante ces derniers temps. Moins performant, le Brésilien de 26 ans est désormais un remplaçant de luxe pour les Blaugrana et cela ne peut pas le satisfaire comme le rappelle Mundo Deportivo. Le joueur ne pense pas à un départ pour le moment, mais il pourrait revoir sa position en fin de saison et étudier une possible proposition de Manchester United. Les Red Devils ont déjà contacté ses agents.

Notre avis : Un transfert peu probable pour le moment.

Higuain souhaite aller à Chelsea

L'attaquant argentin semble d'accord pour rejoindre les Blues mais il est actuellement prêté à l'AC Milan par la Juve. Les deux clubs italiens doivent donc donner leur feu vert pour un transfert et cela semble compliqué. Selon La Gazzetta, Chelsea opterait pour un prêt jusqu'en fin de saison. Le club anglais a déjà contacté la Juventus qui réclame des garanties comme une obligation d'achat. De son côté, le Milan n'a pas envie de perdre un joueur actuellement performant avant de lui trouver un remplaçant, ce qui n'est pas du tout évident au mois de janvier.

Notre avis : Le Milan risque bien d'être le grand perdant dans cette affaire.

Kakuta en stand-by

Selon L'Equipe, le dossier Gaël Kakuta n'a pas évolué. Le club picard aurait proposé un prêt avec option d'achat à hauteur de 1,5 million d'euros. Somme jugée trop basse par le Rayo Vallecano. De son côté, le joueur a d'ores et déjà fait part de son souhait de retrouver la L1 à ses dirigeants.

Notre avis : Le Rayo a déboursé 2 millions l'été dernier pour Kakuta et ne doit pas se montrer trop gourmand.

Leeds en pince pour Casilla

L'équipe de Marcelo Bielsa domine le classement de Championship mais l'entraîneur argentin aimerait visiblement un nouveau gardien. Selon Sky Sports, Leeds s'intéresse à Kiko Casilla, troisième gardien du Real Madrid qui n'a pas encore joué cette saison à cause de la concurrence de Courtois et Navas. Le club anglais a même déjà contacté les Merengue. Pour The Sun, un accord aurait été trouvé et la visite médicale du gardien est prévue la semaine prochaine.

Notre avis : Un challenge intéressant pour Casilla qui a grandement besoin de jouer.

Wöber file à Séville

En attendant les départs annoncés de Matthijs de Ligt , Frenkie de Jong ou Donny van de Beek l'été prochain, l'Ajax a cédé l'un de ses jeunes joueurs. Maximilian Wöber va rejoindre le Séville FC contre 10,5 millions d'euros et signer un contrat jusqu'en 2023. Le défenseur central autrichien de 20 ans et 1m89 a disputé 8 matches de championnat avec l'Ajax cette saison. "Il n'est peut-être pas aussi connu du grand public que Munir mais c'est un bon stoppeur gaucher, polyvalent et agile malgré sa grande taille et doté d'une bonne relance", a expliqué l'entraîneur sévillan Pablo Machin.

Notre avis : Séville a souvent eu le nez creux pour recruter des défenseurs.