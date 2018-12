Samir Nasri, de retour de suspension pour dopage, signe à West Ham

He's back. L'international français Samir Nasri va retrouver les terrains, en Premier League. Il s'est engagé avec West Ham jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une prolongation, lundi, peu avant la fin de sa suspension de 18 mois pour dopage, le 1er janvier 2019. Les Hammers occupent la 11e place du championnat, après 20 journées.

Nasri, âgé de 31, avait d'abord été suspendu six mois, fin février 2018, pour avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage (AMA). L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA avait fait appel de cette sanction et le milieu de terrain français avait vu sa suspension portée à 18 mois, à compter du 1er juillet 2017, date de l'infraction.

Retrouvailles avec Pellegrini

Après une période de test concluante, Nasri va retrouver, à West Ham, Manuel Pellegrini, le manager avec lequel il avait conquis l'un de ses deux titres de champion d'Angleterre (celui de 2014, qui faisait suite à celui de 2012) du temps où il portait le maillot de Manchester City. L'ancien joueur de l'OM, d'Arsenal et du Séville FC était sans club depuis le 31 janvier 2018 et son départ d'Antalyaspor.