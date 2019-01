Timothy Weah prêté jusqu’à la fin de la saison au Celtic Glasgow

L’information était attendue, elle est désormais officielle. Timothy Weah (18 ans) va rejoindre le Celtic jusqu’à la fin de la saison sous forme de prêt et sans option d'achat. Peu utilisé par Thomas Tuchel cette saison (deux matches, un but), le jeune espoir va tenter d’acquérir du temps de jeu afin d’exploiter au mieux ses qualités. Une transaction qui intervient deux jours après l’officialisation de sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2021.

L’entraîneur du Celtic Glasgow, Brendan Rodgers, a fait part de son enthousiasme à l'idée de pouvoir compter sur les services de l’Américain pour les six prochains mois : "Timothy est un jeune international de grand talent. Il a une longue carrière devant lui et il possède ces qualités naturelles en termes de vitesse et de technique. Il également faim", s’est-il réjoui. "Le PSG voulait qu’il soit prêté et voyait le Celtic comme une grande possibilité. Il a de très bonnes qualités sur le plan technique et, tactiquement, il améliore constamment son jeu. Physiquement, il est très bon et très rapide. Il va ajouter de la concurrence à l’équipe”, a-t-il poursuivi.

Au sein du club écossais, Weah retrouvera son ancien coéquipier au centre de formation du PSG, Odsonne Edouard.