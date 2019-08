Le président du Bayern Munich, Karl-Rummenigge, a révélé au micro de Sky que Jérôme Boateng et Renato Sanchez pouvaient quitter le club bavarois s'ils le désiraient. Le patron du Bayern affirme "chercher une solution" pour le Portugais de 22 ans, qui vient d'être sanctionné par le club d'une amende de 10.000 euros pour avoir pesté dans une interview contre son statut de remplaçant.

Barrés par la concurrence

Quant à l'ancien champion du monde Jérôme Boateng, qui jouit à 30 ans d'un statut fort différent au sein du club, il doit faire savoir lui-même ce qu'il souhaite, affirme Rummenigge. "Nous allons parler avec (Renato Sanches) et avec son agent", promet Rummenigge, qui montre une certaine compréhension pour l'impatience du jeune homme : "Renato est arrivé il y a trois ans, comme Golden Boy, auréolé de son titre de champion d'Europe (et de meilleur jeune de l'Euro-2016 ndlr), et depuis il a perdu sa place en équipe nationale. Il voudrait la reconquérir et pour cela, il doit évidemment jouer, et chez nous ça ne va pas être facile, surtout avec l'arrivée de Coutinho", déclare l'homme fort du grand club bavarois.

Selon le quotidien français L'Equipe, le Bayern a reçu une offre de Lille pour Sanches, qui n'a jamais réussi à s'imposer au Bayern en trois saisons, avec trois entraîneurs différents (Ancelotti, Heynckes et Kovac).

Le problème est sensiblement le même pour Jérôme Boateng, laissé sur le banc pour les deux premiers matches officiels de la saison au profit de la charnière centrale Niklas Süle/Benjamin Pavard, et qui a encore plus à craindre du retour en forme de Lucas Hernandez, autre postulant au titre de titulaire dans l'axe de la défense. "S'il veut quitter le club, il doit nous le faire savoir", a dit Rummenigge, "et on s'en occupera. Mais la demande doit venir de lui".

L'entraîneur Niko Kovac avait pourtant qualifié Boateng le 16 août d'"élément solide de l'équipe", laissant penser qu'il comptait sur lui pour la saison à venir.