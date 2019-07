Griezmann déçu par l'Atlético

La belle histoire entre Grizou et les Colchoneros prend une drôle de tournure. Les dirigeants de l'Atlético Madrid ont dénoncé vendredi l'attitude du Français qui aurait négocié avec le Barça. Selon Marca, Antoine Griezmann, lui, a fait part de sa déception et de sa tristesse après cette réaction inattendue du club madrilène. Il ne compte pas se présenter à l'entraînement dimanche. Le Barça, de son côté, va tenter de relancer les négociations avec l'Atlético si elles échouent.

Notre avis : Un petit bras de fer s'annonce et le Barça finira certainement par payer les 120 millions de la clause de départ.

Neuer met la pression sur le Bayern

Thomas Kroth, agent de Manuel Neuer, s'est exprimé dans les colonnes du Suddeutsche Zeitung et a regretté un certain manque d'ambition du Bayern Munich. "Manuel veut remporter à nouveau la Champions League, a assuré le représentant du portier. J'ai l'impression que l'écart entre les quatre meilleures équipes anglaises est déjà sérieux et que l'équipe de Munich n'est pas encore assez compétitive ni prête à s'attaquer sérieusement aux objectifs de Manuel. Une prolongation de contrat et une fin de carrière au Bayern serait le modèle évident mais ce n'est pas le seul".

Notre avis : Pas forcément irréprochable ces derniers temps, Neuer devrait plutôt calmer le jeu.

Manuel NeuerGetty Images

Un nouveau gardien au PSG

Le PSG a officialisé l'arrivée du jeune gardien polonais Marcin Bulka. Le joueur de 19 ans et 1,99m arrive libre en provenance de Chelsea, il s'est engagé pour deux saisons. "Ce club est non seulement une grande référence française et européenne, mais il est aussi réputé pour avoir permis ces dernières années à de nombreux jeunes joueurs d’exprimer leur potentiel", a assuré Bulka sur le site du PSG.

Notre avis : Un troisième gardien qui ne devrait pas bousculer la hiérachie.

Khephren Thuram file à Nice

Le fils de Lilian a signé son premier contrat professionnel. Libre la fin du mois de juin et depuis son départ de l'AS Monaco où il a été formé, Khephren Thuram s'est engagé avec l'OGC Nice après avoir passé sa visite médicale avec succès. Le milieu de terrain de 18 ans a vite rejoint le groupe des Aiglons pour disputer son premier entraînement.

Notre avis : Une prise de risque mesurée pour le club niçois.

Porto officialise Nakajima

Un international japonais chez les Dragons. Shoya Nakajima s'est engagé pour cinq saisons au FC Porto. L'ailier gauche de 24 ans et 1,64m arrive en provenance du club qatari d'Al Duhail contre une indemnité estimée à 12 millions d'euros pour 50% des droits du jouer. Nakajima connait le championnat portugais puisqu'il a évolué à Portimonense.

Notre avis : Drôle de trajectoire pour Nakajima qui avait coûté 35 millions à Al-Duhail mais n'y a passé que six mois.

Lyon piste Diallo…

Abdou Diallo pourrait bien revenir en Ligue 1 cet été mais pas au PSG comme évoqué ces derniers jours. Selon le quotidien allemand Bild, le défenseur central de Dortmund plait à Lyon. Les Gones sont sur le point de recruter le Danois Joachim Andersen de la Sampdoria mais songent à un second renfort pour leur charnière et pensent au Français de 23 ans qu'ils suivaient déja de très près l'an dernier.

Notre avis : Un joli renfort en perspective pour l'OL.

Abdou Diallo (Borussia Dortmund), Antoine Griezmann (Atlético Madrid)Getty Images

…et s'attaque à André

Selon les informations de l'Equipe, le mercato de l'OL est loin d'être terminé. En effet, le club aimerait attirer Benjamin André, le capitaine du Stade Rennais. Le LOSC est aussi sur le coup et aurait formulé une première offre comprise entre 4 et 5 millions d'euros, ce qui ne convient pas aux dirigeants rennais. L'OL pourrait proposer 9 millions d'euros.

Notre avis : Une affaire en bonne voie car les sommes avancées restent modestes.

Houssem Aouar au duel avec Benjamin André lors de Rennes-OL / Ligue 1Getty Images

Naples prêt à miser gros sur Icardi

Un duel Juve-Naples se prépare pour recruter Mauro Icardi. Selon La Gazzetta, la Vieille Dame tente de séduire l'attaquant argentin de l'Inter et sa femme Wanda qui est aussi son agent mais le club turinois doit temporiser en attendant de boucler les ventes de Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic. De leur côté, les dirigeants napolitains comptent bien passer la vitesse supérieure et préparent une offre de 60 millions d'euros pour s'offrir Icardi.

Notre avis : Devenu indésirable à l'Inter, Icardi devrait tout de même lui rapporter une jolie somme.

L'Inter séduite par Dani Alves

Grâce à ces bonnes performances à la Copa America, Dani Alves ne devrait pas tarder à trouver un nouveau club. Selon UOL Esporte, l'arrière droit de 36 ans qui est libre depuis la fin de son contrat au PSG plait beaucoup à l'Inter Milan. Le Brésilien rêverait de revenir au Barça mais le club catalan tarde à se positionner et le joueur pourrait opter pour la Serie A. L'Atlético Madrid serait également intéressé.

Notre avis : En cas de nouvelle grosse prestation de Dani Alves en finale contre le Pérou, les prétendants n'hésiteront plus.

La Juve presse l'Ajax pour De Ligt

Si Matthijs De Ligt n'est plus très loin de rejoindre la Juventus Turin, le dossier n'est pas encore tout à fait bouclé. Selon Tuttosport, la Vieille Dame est prête à dépenser les 80 millions d'euros réclamés par l'Ajax pour son défenseur central de 19 ans mais elle aimerait un paiement étalé ou comprenant une partie de bonus de performances ou un pourcentage lors d'une éventuelle prolongation de contrat ou une revente.

Notre avis : L'Ajax est en position de force et peut se permettre de rester ferme.

Manchester United à fond sur Longstaff

Les Red Devils ont flashé sur Sean Longstaff. Selon Sky Sports, les dirigeants de Manchester United préparent même une offre pour convaincre leurs homologues de Newcastle de leur céder le milieu de terrain. Le joueur de 21 ans s'est distingué la saison dernière lors de ses débuts en Premier League avant de se blesser sérieusement à un genou mais cela ne devrait pas empêcher le club mancunien de se positionner alors que Newcastle réclame au moins 55 millions d'euros.

Notre avis : United a décidé de miser sur de prometteurs joueurs anglais et est prêt à miser très gros.

El Shaarawy vers la Chine ?

Le Pharaon pourrait bien rejoindre l'Empire du Milieu. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à la Roma, Stephan El Shaarawy ne devrait pas rester dans la capitale italienne. Selon La Gazzetta, l'ailier est pisté par le Shanghai Shenua et était d'abord réticent à l'idée de partir en Chine mais le prétendant dispose d'arguments sérieux. Le club chinois est prêt à payer 20 millions d'euros à la Louve pour le transfert et offre un salaire de 40 millions sur trois ans à El Shaarawy.

Notre avis : A seulement 26 ans, El Shaarawy pourrait patienter avant de rejoindre la Chine.

Loftus-Cheek prolonge à Chelsea

L'enfant du club restera encore longtemps chez les Blues. Initialement lié à Chelsea jusqu'en 2021, Ruben Loftus-Cheek a signé un nouveau bail jusqu'en 2024. "Quand j'avais huit ou neuf ans, je ne pensais pas rester ici aussi longtemps, a déclaré le milieu de terrain de 23 ans qui s'est sérieusement blessé au tendon d'achille. J'espère remporter beaucoup plus de trophées avec l'équipe et je ferai de mon mieux pour devenir un joueur-clé".

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le joueur et le club.

Theo Hernandez au Milan

Comme attendu, les Rossoneri ont annoncé l'arrivée au sein de leur effectif de Théo Hernandez en provenance du Real Madrid. Le défenseur français de 21 ans est prêté pour une saison avec une option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros.