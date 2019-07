L'affaire semblait entendue. Jusqu'à ce week-end, l'arrivée de James Rodriguez à Naples, et ses retrouvailles avec Carlo Ancelotti, son ancien coach au Bayern et au Real Madrid, semblaient assurées. Ce dimanche, Marca consacre pourtant sa une au Colombien, et fait part d'un nouveau retournement de situation dans le dossier : la star des Cafeteros serait désormais toute proche de rejoindre l'Atlético de Madrid.

"James Rodriguez est le gros coup préparé par l'Atlético, explique le quotidien espagnol. Le joueur est proche de devenir rojiblanco, et sa volonté a été le facteur clé du dossier." Selon certaines sources citées par Marca, l'affaire, "une chimère il y a quelques semaines", serait même "proche de se concrétiser".

Le journal madrilène assure que le joueur, qui appartient toujours au Real, a lui-même "freiné l'intérêt de Naples", par volonté de jouer pour l'Atlético, et également par désir "de rester vivre à Madrid". Reste désormais aux deux clubs rivaux de la capitale à conclure un accord, "dernier obstacle", toujours d'après Marca, à la concrétisation d'un dossier décidément surprenant.