Verratti, De Ligt, Odegaard, Rakitic : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

FC Barcelone : Discussions pour prolonger Rakitic

Courtisé par Manchester United, le PSG et l'Inter, Ivan Rakitic traverse difficilement cette saison 2018-2019. Et de l'aveu du président catalan, Josep Maria Bartomeu, la situation du milieu croate reste en suspens.

"Il a un contrat jusqu'en juin 2021, avec une option pour une saison supplémentaire. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur la prolongation de Jordi Alba, qui est le meilleur arrière gauche du monde et avec Ivan, nous allons parler, a déclaré le patron du club cet après-midi pour un entretien accordé à la Cadena SER.

"Maintenant, nous nous concentrons sur la fin de saison et sur la préparation de la saison prochaine. Nous avons toujours établi les critères sportifs avant les critères économiques, sauf en 2010, lorsque nous avons dû vendre Chygrinsky", a-t-il ajouté.

Notre avis : Le club a déjà trouvé son remplaçant avec Frenkie de Jong.

Verratti se voit bien prolonger au PSG

Joueur indispensable sous Thomas Tuchel, le milieu de terrain Marco Verratti a évoqué son futur dans les colonnes du Parisien. Lié jusqu’en 2021 avec le Paris Saint-Germain, l'international italien a exprimé son souhait de prolonger l'aventure avec le club de la capitale sans pour autant affirmer un quelconque accord.

"Ce sont des choses dont je ne parle même pas. Je sais que mon agent (Mino Raiola, ndlr) et le club se parlent, parfois. Mais on n’a rien signé, a déclaré Verratti. Et de continuer, très enthousiaste à l'idée de prolonger son aventure au PSG : "J’ai encore beaucoup d’années de contrat (juin 2021, ndlr). Je n’ai pas de problème à signer un nouveau contrat ici. (…) J’ai bientôt 27 ans, si je signe c’est encore quatre ou cinq ans, prévient-il dans le quotidien français. Je peux finir ma carrière ici, si le club le veut. Quoi qu’il arrive, je resterais toujours reconnaissant envers le PSG."

Notre avis : Tout dépend des plans futurs de Thomas Tuchel. A Verratti de se montrer performant et disponible jusqu'à la fin de saison.

L'Ajax prêt à se séparer de Matthijs de Ligt

Au lendemain de la victoire de l'Ajax aux dépens du Real Madrid (4-1), la cote des joueurs ajacides ne va pas cesser de croître jusqu'à la fin de saison. Et Marc Overmars, en est bien conscient. D'ailleurs, ce dernier s’est exprimé dans un entretien accordé au quotidien AS sur le possible départ d'un joueur (déjà) très sollicité : Matthijs de Ligt.

"Nous n’avons pas besoin de le vendre, nous n’avons pas besoin de l’argent, nous ne voulons pas le vendre, mais nous n’avons pas le choix", a-t-il confié, compte tenu du modèle économique du club et de la réalité du marché. "On a peut-être deux ou trois joueurs qui gagnent un peu plus mais mon budget est petit, a assuré le dirigeant. Les salaires ? Ce que gagne un joueur du Real, chez nous, c’est pour toute l’équipe", a-t-il ajouté.

Ce mercredi, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, qui courtise le joueur de 19 ans comme la Juventus Turin ou le Paris Saint-Germain, a évoqué le cas du jeune défenseur néerlandais. "La possible arrivée de De Ligt ? Nous en parlerons à partir de fin mars au moment où l’on prend les décisions. Mais bien sûr que son nom sera sur la table", a-t-il déclaré pour la Cadena SER.

Notre avis : Avec de Ligt, le Barça aurait une sacré armada défensive.

Pochettino et Kane intéressent le Real Madrid

Le Real Madrid se prépare à faire sa grande révolution, ce n'est plus un secret pour personne. Maintenant, reste à savoir quels éléments de l'effectif seront conservés et quels sont ceux voués à partir. Dans l'attente, selon les informations de TuttoMercatoWeb de ce mercredi, le club merengue serait prêt à proposer la somme de 170 millions d'euros l'été prochain pour réunir Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en 2023 et Harry Kane à Madrid. Pour cela, il faudra que le Real active la clause libératoire du technicien argentin de l’ordre de 40 millions d'euros.

Notre avis : Très compliqué à envisager.

Odegaard intéresse l'Ajax

Le milieu de terrain norvégien du Real Madrid, Martin Odegaard, intéresserait fortement l'Ajax Amsterdam rapporte Radio Marca ce mercredi.

Alors que le joueur de 20 ans est prêté au club néerlandais du Vitesse Arnehm, le club ajacide serait prêt à débourser 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Titulaire et auteur de cinq buts et six passes décisives cette saison, le Norvégien n’a disputé que deux matches avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2014, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2021. Selon Radio Marca, le joueur aimerait définitivement s’installer aux Pays-Bas.

Notre avis : Quand on connaît la capacité de l'Ajax à exploiter le talent de jeunes joueurs, cette arrivée serait une très bonne idée.

Chilwell tente Manchester City

Le latéral de Leicester, Ben Chilwell, serait fortement courtisé par Manchester City selon le Telegraph. Mais pour l'acquérir, City va devoir casser sa tirelire.

En effet, selon le quotidien anglais, le latéral de 22 ans serait une cible de choix pour le manager de Manchester City, Pep Guardiola, qui cherche à renforcer son arrière-garde et notamment le poste de latéral gauche, frustré par les blessures de Benjamin Mendy. Cependant, le nouvel entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers, considèrerait hautement Chilwell (sous contrat jusqu'en juin 2024) puisqu'il ferait partie intégrante de ses plans. Le club des Midlands n'a donc aucune pression pour vendre son joueur et pourrait faire monter les enchères l'été prochain. Moralité ? On pourrait se diriger vers une offre record (Virgil Van Dijk a rejoint Liverpool contre la somme de 85 millions d'euros) pour persuader Leicester.

Notre avis : Au-delà des sommes indiquées, Chilwell est un excellent joueur.