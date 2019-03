Non, Griezmann ne rejoindra pas le FC Barcelone selon les médias espagnols

Annoncé proche du Barça par L'Equipe le week-end dernier, les médias espagnols ont démenti cette informations ce lundi. Marca et la Cadena SER affirment que l'attaquant français Antoine Griezmann n'a nullement fait l'objet de l'intérêt du FC Barcelone. Les raisons sont multiples selon Marca : le club catalan souhaiterait enrôler un jeune avant-centre voué à incarner le futur du club à l'instar de Maxi Gomez ou Jovic et le vestiaire du club ne serait pas enclin à accueillir Griezmann, d'autant plus après les rumeurs qui entouraient son arrivée l'été dernier lors de la mise en scène de son documentaire. De son côté, la Cadena SER corrobore les informations de Marca en stipulant que le club catalan serait davantage prêt à accueillir un avant-centre à fort potentiel.

Notre avis : Tant mieux pour l'intérêt de la Liga.

Brandt intéresse le Real et l'Atlético

Le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Julian Brandt, serait suivi de près par le Real Madrid et l'Atlético Madrid selon Bild. Une information confirmée par Kicker et relayée par le quotidien AS ce lundi. Le prix à payer ? Le joueur de 22 ans possède une clause libératoire de 25 millions d'euros. Interrogé dimanche à l'issue du match contre le Werder Brême (1-3), le joueur a déclaré : "C’est un honneur d’être lié à de telles équipes, mais pour le moment, il n'en n'est rien." Les clubs concernés auront tout le loisir de confirmer leurs velléités durant la trêve internationale puisque le milieu de terrain allemand, auteur de 7 buts et 13 passes décisives cette saison, a été appelé par Joachim Löw.

Notre avis : Compte tenu son grand potentiel, pas étonnant que des clubs étrangers commencent à s'intéresser au joueur.

Werner en "contacts avancés" avec le Bayern Munich

L'attaquant de Leipzig Timo Werner serait en contacts avancés avec le Bayern Munich selon Kicker. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Leipzig, l'international allemand de 23 ans pourrait rejoindre le club bavarois selon le bi-hebdomadaire puisque les négociations entre Leipzig et le Bayern auraient non seulement débuté mais elles seraient bien avancées. Ainsi, le leader de la Bundesliga, qui compte se renforcer sur le front de l'attaque l'été prochain, pourrait compter un attaquant de choix, auteur de 12 buts cette saison, en vue d'épauler le Polonais Robert Lewandowski.

Notre avis : Souvent cité dans les rumeurs avec Callum Hudson-Odoi, Werner serait bien inspiré de rester en Bundesliga.

Tagliafico proposé au Barça

A la recherche d'un joueur capable de suppléer Jordi Alba, le FC Barcelone s'est vu proposer le latéral argentin de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico, selon les informations du quotidien catalan Sport. Une proposition faite par l'entourage du joueur afin d'évaluer l'intérêt du club espagnol. Le défenseur de 26 ans, qui est toujours en course en Ligue des champions avec son club, pourrait voir sa cote grimper cet été. Pour l'heure, le Barça aurait fait savoir qu'il n'était pas la priorité.

Notre avis : Un joueur au profil intéressant déjà suivi par un autre club espagnol : l'Atlético Madrid.

Après Hamsik, Mertens vers la Chine ?

Dries Mertens serait en partance pour la Chine selon La Gazzetta Dello Sport. A 31 ans, l'attaquant belge du Napoli, auteur de neuf buts et neuf passes décisives cette saison en Serie A, souhaiterait imiter son ancien coéquipier Marek Hamsik et rejoindre la Chinese Super League selon les informations du quotidien italien.

Notre avis : A l'instar d'Hamsik, dommage qu'un joueur de cette trempe veuille filer aussi vite dans un championnat exotique.