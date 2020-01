Un crève-coeur. Ni plus ni moins. Pour Alessandro Florenzi, quitter Rome et la Roma était inenvisageable il y a encore quelques mois. Depuis ce jeudi, c'est pourtant bel et bien la réalité. En manque de temps de jeu, l'international italien a accepté de rejoindre Valence en prêt pour cette deuxième partie de saison. Son objectif est simple : avoir du temps de jeu pour disputer l'Euro avec la Nazionale.

Florenzi a perdu son sourire

Né à Vitinia, une ville qui borde le périphérique de Rome, Florenzi était vicéralement attaché à la Ville Eternelle. Sa tristesse au moment de prendre l'avion pour l'Espagne, mercredi soir, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Après les départs à la retraite de Francesco Totti et plus récemment Daniele De Rossi (parti entre-temps à Boca Juniors), et même si Florenzi ne peut être hissé à la hauteur de ses deux monuments, la Roma perd un peu plus de son âme ce jeudi. A Lorenzo Pellegrini, lui aussi natif de Rome, de (re)prendre le flambeau.