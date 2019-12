Allan au PSG cet hiver, ça se précise

Le PSG est à la recherche d'un milieu de terrain supplémentaire pour cet hiver, capable d'évoluer en sentinelle. Pas besoin de chercher longtemps pour trouver le nom de la cible principale : Allan est courtisé depuis plus d'un an par le club francilien. Foot Mercato évoquait cet intérêt renaissant en fin de semaine et un éventuel prêt avec option d'achat et Le Parisien a confirmé cette envie de Leonardo, samedi. Le quotidien précise que Sandro Tonali est une autre option, lui qui explose avec Brescia du haut de ses 19 ans.

Notre avis : Allan serait assurément un joli coup et les négociations pourraient être facilitées par la tension qui règne à Naples. Mais Tonali, promis à un grand avenir et déjà international italien, ne coûterait que 30 millions d'euros. Si elle était là, la vraie bonne affaire ?

Flamengo - Diego Costa, c'est sérieux

Et si Diego Costa rejoignait le Brésil ? La possibilité prend de l'épaisseur ces dernières heures. Goal indique que le buteur de l'Atlético Madrid est l'objectif numéro 1 de Flamengo, leader du championnat brésilien. Les discussions auraient même déjà commencé entre les différentes parties alors que le joueur lui-même s'est déjà dit ouvert à une expérience au Brésil, où il est né sans jamais y avoir joué. Cette saison, l'ancien de Chelsea a cumulé deux buts et trois passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues.

Notre avis : L'idée est belle mais les détails financiers risquent de poser problème. Les Colchoneros espèrent près de 30 millions d'euros pour leur buteur, qui émarge à huit millions d'euros nets par an. Et qui est actuellement blessé, jusqu'en février.

Diego Costa - Atlético MadridGetty Images

Le Real prépare une grosse offre pour Aubameyang

Le Real Madrid a toujours plus ou moins été associé à Pierre-Emerick Aubameyang. Et ça tombe bien, l'attaquant d'Arsenal aurait des envies de départ pour l'été prochain. L'ancien de Dortmund pourrait ainsi faire l'objet d'une offre conséquente des Merengue, qui seraient prêts à proposer plus de 70 millions d'euros et James Rodriguez pour s'offrir le Gabonais, à en croire les informations d'El Desmarque. Le rêve de Zinedine Zidane serait même de l'associer à Eden Hazard… et Kylian Mbappé.

Notre avis : Le vrai dossier de l'été prochain à Madrid sera certainement celui de Kylian Mbappé. Et Karim Benzema prouve encore cette saison qu'il est loin d'être fini…

Liverpool dans la danse pour Depay

Memphis Depay réalise un bon début de saison avec l'OL, ayant visiblement trouvé la régularité qui lui faisait défaut depuis plusieurs années. Et l'international néerlandais, également performant en sélection, pourrait bien faire l'objet de nombreuses approches l'été prochain. En Angleterre, son profil plaît, et Liverpool serait prêt à concurrencer Tottenham dans la course pour l'ancien de Manchester United, selon le Mirror. Les Red Devils disposent d'ailleurs d'une clause de rachat et seraient donc prioritaires s'ils s'activaient aussi.

Notre avis : Depay est très convaincant et décisif depuis le début de saison. Mais a-t-il les épaules pour s'imposer dans un club comme Liverpool ? Le doute est permis. L'intérêt des Reds, lui, n'aurait rien de farfelu s'ils veulent ajouter un joueur à la rotation.

Vidal intéresse United… et l'Inter

Selon FCInterNews, Manchester United a contacté l'agent d'Arturo Vidal pour évaluer la faisabilité d'un transfert cet hiver. Le milieu de terrain du FC Barcelone serait frustré par son temps de jeu limité en Catalogne et avait prévenu qu'il ferait le point sur sa situation cet hiver. Mais les Red Devils ne seront pas seuls sur le coup et l'Inter Milan pourrait entrer dans la danse, comme l'a laissé penser Giuseppe Marotta dimanche.