TRANSFERTS - Première offre pour Aouar, Gabriel toujours plus proche d’Arsenal, Slimani séduit les Rouge et Noir, la folle rumeur Todibo à l'OM ; tout est dans notre bulletin mercato de ce jeudi 20 août.

Première offensive d’Arsenal pour Aouar

Brillant dans le Final 8 de Ligue des Champions, Houssem Aouar a une nouvelle fois prouvé toute l'étendue de sa valeur et de son talent. Convoité par Manchester City, suivi par la Juve, le Gone aurait fait l'objet d'une première offre de la part d'Arsenal selon L'Equipe. Le quotidien rapporte une offre comprenant Matteo Guendouzi et une somme d'argent pour le milieu lyonnais. Les dirigeants rhodaniens n'auraient pas donné suite. En effet, le club du président Aulas attendrait pas moins de 60 millions d'euros pour lâcher sa pépite, qui a un bon de sortie pour cet été.

Notre avis : Il sera très compliqué pour les Gones de retenir leur joueur. En quête d’un milieu de terrain, “y a cher moy” que Manchester City se manifeste rapidement pour enrôler le prodige rhodanien.

Slimani, direction la Bretagne ?

Alors que le dossier Serhou Guirassy est dans une impasse (Amiens demande 20 millions d’euros pour son joueur), le Stade Rennais cherche des solutions de repli pour se renforcer devant. Et le nom d’Islam Slimani revient avec insistance du côté du Roazhon Park. Selon L'Equipe, Rennes, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, serait même en "contact avancé" avec l'entourage du joueur, sous contrat avec Leicester jusqu'en juin 2021.

Notre avis : Un profil d’expérience, efficace, complet qui ferait du bien aux Bretons. Et en plus, Slimani connaît la C1. Toutes les cases sont cochées.

Islam Slimani (Monaco) en Ligue 1 face à Montpellier, le 14 février 2020 Crédit: Getty Images

Prolongation en vue pour Nicolo Barella

Excellent dans l'entrejeu de l'Inter cette saison, Nicola Barella (23 ans) devrait être prochainement récompensé par la direction du club nerazzurri. Selon les informations du Corriere dello Sport, l'international italien pourrait bientôt signer un nouveau bail avec l'Inter jusqu'en 2025.

Notre avis : Une juste récompense pour l’un des meilleurs nerazzurri de la saison. Barella a passé un nouveau cap et a rayonné dans le collectif de Conte.

Nicolò Barella Crédit: Getty Images

Gabriel plus proche que jamais d’Arsenal

Déjà relayé par The Times il y a quelques jours, le transfert de Gabriel à Arsenal semble imminent. L’Equipe révèle aujourd’hui que les Londoniens n’ont jamais été "aussi proches" de trouver un accord avec Lille et l'entourage du défenseur brésilien. Mais Naples n'aurait pas encore dit son dernier mot dans ce dossier, qui devrait rapporter 30 millions, bonus inclus, au club nordiste.

Notre avis : A moins d’un énorme retournement de situation ou d’une offre XXL du Napoli, l’avenir de Gabriel s’inscrit du côté de l’Emirates. Pour le plus grand soulagement des fans d’Arsenal.

Gabriel Crédit: Getty Images

La folle rumeur Todibo à l’OM

C'est une petite bombe que Sport lâche ce jeudi. Pour le quotidien catalan, Jean-Clair Todibo serait annoncé proche de... l'Olympique de Marseille. Une information (très) surprenante et à prendre avec beaucoup de pincettes. Les Phocéens n'ont pas les liquidités nécessaires pour attirer l'ancien Toulousain et ont recruté Leonardo Balerdi dans ce secteur de jeu, déjà bien fourni. A moins qu'un défenseur de l'OM vienne à faire ses valises dans les prochains jours. Affaire à suivre.

Notre avis : Une rumeur à oublier. Comme évoqué, l’Olympique de Marseille n’a pas les moyens et a du monde à ce poste. Dossier suivant.

Jean-Clair Todibo, le défenseur français de Schalke 04 Crédit: Getty Images

Et dire que le Barça a refusé Alphonso Davies pour cinq millions d’euros…

La nouvelle fait beaucoup parler ces derniers jours en Espagne : Barcelone aurait refusé de signer Alphonso Davies pour cinq millions d'euros. Une information confirmée par Mundo Deportivo dans son édition du jour. Suggérée en 2017 par Pep Boada, alors patron de la cellule de scouting des blaugranas, la piste menant au Canadien avait vite été écartée par les dirigeants catalans en raison du prix trop important demandé par Vancouver et l'agent du joueur. Depuis, Boada a été limogé du Barça. Et Davies multiplie les performances de haut vol à chaque sortie.

Notre avis : Il était très difficile de prédire l’irrésistible ascension de Davies. Mais ce nouvel épisode est symptomatique de l’immense chantier à effectuer du côté de Barcelone...

Paredes sur les tablettes de la Fiorentina

Sur courant alternatif depuis son arrivée au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes semble enfin avoir trouvé la bonne formule et est un élément très important du collectif parisien. Et son profil séduit un peu partout notamment en Italie. Selon le Corriere dello Sport, le milieu argentin est suivi de près par la Fiorentina. Le quotidien italien indique que la Viola aimerait se faire prêter le joueur de 26 ans pour deux saisons.

Notre avis : Un doux rêve pour les Florentins… Paredes est un élément vital du collectif parisien. Son départ paraît plus qu'improbable à ce jour.

Leandro Paredes (PSG) Crédit: Getty Images

Joelson Fernandes, une prolongation et un coup dur pour les Gunners

C’était l’une des rumeurs “farfelues” de ce début de mercato. Il y a quelques jours, la presse anglaise annonçait qu'Arsenal était disposé à lâcher 45 millions d’euros pour s’offrir Joelson Fernandes, la dernière merveille offensive du Sporting Portugal. Néanmoins, le jeune ailier portugais de 17 ans devrait prochainement prolonger pour trois saisons supplémentaires avec le club lisboète, selon les informations de A Bola. Sa clause de départ passerait de 45 à 60 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur ultra prometteur certes, mais Arsenal ne pouvait se permettre de dépenser autant d’argent dans ce contexte si particulier. Paradoxalement, c’était pourtant le meilleur moment pour arracher Joelson Fernandes dont la côte ne va pas cesser de croître dans les prochains mois.

Ansu Fati dans le giron de Jorge Mendes

Une petite sensation en Catalogne, encore une. Selon Mundo Deportivo, la pépite Ansu Fati (17 ans) aurait choisi Jorge Mendes comme nouvel agent. Le natif de Guinée-Bissau était auparavant conseillé par Rodrigo Messi, frère de Lionel. Et nul doute que cette nouvelle collaboration pourrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir notamment au Barça. Surtout quand on connaît le pedigree de Mendes.

Notre avis : Fati a de l’avenir à Barcelone. Mais avec Mendes, qui entretient de bonnes relations avec Manchester United notamment, tout est possible.

Welbeck, candidat à l’exil du côté de Watford

Relégué à l'issue de la saison, Watford se prépare à un exode. Et Danny Welbeck fait partie des candidats au départ selon Sky Sports. L'international anglais de 29 ans (42 sélections) veut s'en aller et suscite l'intérêt de quelques écuries de Premier League, mais aussi à l'étranger. Sous contrat jusqu'en 2021, Welbeck possède une clause de départ estimée à un peu plus de 6 millions d'euros.

Notre avis : Drôle de trajectoire que la carrière de Danny Welbeck. Néanmoins, l’ancien Mancunien et Gunner, apprécié pour sa polyvalence, devrait pouvoir rebondir dans un club de milieu de tableau en Angleterre.

Danny Welbeck Crédit: Getty Images

Monconduit à Lorient, fin du feuilleton

Amiens a finalement craqué. Malgré les refus répétés de son président Bernard Joannin, Thomas Monconduit devrait finalement bien rejoindre Lorient selon le Courrier Picard. Priorité de Christophe Pélissier, le coach des Merlus, le capitaine du club picard va enfin rallier la Bretagne après des semaines de négociations.

Notre avis : Enfin l’épilogue. Pélissier retrouve son protégé et Amiens va récupérer un petit chèque pour préparer la suite. Pour les Lorientais, cette arrivée sonne sûrement la fin du mercato, sauf opportunité.

Thomas Monconduit au duel avec Thiago Silva, en décembre 2019 Crédit: Getty Images

