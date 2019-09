Areola au Real Madrid, ça chauffe

Selon RMC Sport, Alphonse Areola est sur le point de s'engager avec le Real Madrid. Le gardien de but, qui n'a pas joué avec le PSG vendredi contre Metz, a passé sa visite médicale avec le club merengue et pourrait s'engager dans la journée.

Notre avis : Reste désormais au PSG à officialiser son remplaçant.

Vidéo - "Au Real, Areola va enterrer sa carrière et son rêve de succéder à Lloris" 03:38

Paredes n'ira pas au Betis Séville

Selon Le Parisien, qui ne nie pas les contacts entre le joueur et le club andalou ces derniers jours, Leandro Paredes (25 ans) ne va finalement pas aller au Betis Séville. Le milieu de terrain international argentin devrait même plutôt rester au Paris Saint-Germain.

Notre avis : Il va rester mais ça ne lui garantit pas forcément plus de temps de jeu que cela.

Ikoné plaît en Espagne

Selon Téléfoot, Jonathan Ikoné est apprécié en Espagne. Le jeune Lillois, appelé pour la première fois en équipe de France, intéresse le FC Barcelone, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Cet été, ses dirigeants l'ont déclaré intransférable.

Notre avis : L'été prochain devrait être bien animé le concernant.

Monaco autorise Falcao à se rendre à Istanbul pour signer à Galatasaray

L'AS Monaco a autorisé son attaquant colombien Radamel Falcao à se rendre, ce dimanche, à Istanbul pour conclure son transfert avec le club de Galatasaray. L'attaquant colombien de 33 ans devait atterrir en Turquie dans l'après-midi afin de passer la visite médicale avec le club stambouliote et y parapher un contrat jusqu'en 2022, dont le salaire global serait d'environ 16 millions d'euros, selon différentes sources proches du dossier. Le montant du transfert a fait l'objet de longues tractations entre le club de la Principauté, qui souhaitait récupérer 7 millions d'euros, et Galatasaray. Selon le quotidien L'Equipe, il sera, finalement, bien plus faible, mais assorti d'un pourcentage élevé en cas de revente du joueur avant le terme de son contrat.

Notre avis : Une officialisation qui devrait intervenir dans les temps.

Radamel FalcaoGetty Images

Rongier en bonne position pour rejoindre l'OM

Selon L'Equipe, Valentin Rongier n'est plus très loin de la Cannebière. Waldemar Kita aurait revu ses exigences à la baisse pour son milieu de terrain et pourrait rapidement trouver un accord avec Jacques-Henri Eyraud, même si les 11 millions d'euros proposés par l'OM ne sont pas suffisants. Selon 20 minutes, Valentin Rongier s'est entretenu avec le clan Kita avant la rencontre contre Montpellier (1-0). Les échanges auraient été particulièrement tendus, alors que le capitaine du FC Nantes ne comprend pas les exigences de ses dirigeants. Pour le remplacer, les Canaris pensent à Blas et Trebel. A l'issue de la rencontre, Christian Gourcuff a également évoqué son cas : "C'est la dérive du football professionnel, tout le monde en est victime. Valentin est un charmant garçon, mais tant que les transferts seront autorisés un mois après le début du championnat, des clubs seront déstabilisés." Le club phocéen planche sur des solutions de repli. Selon RMC Sport, les dirigeants de Tottenham ont été sondés pour un prêt de Victor Wanyama, et ceux du FC Barcelone l'ont également été pour Rafinha.

Notre avis : Il ne reste plus beaucoup de temps à l'OM pour anticiper un possible départ de Luiz Gustavo.

Vidéo - Remplacer Luiz Gustavo par Rongier, le symbole des ambitions perdues de l'OM 04:05

Luiz Gustavo n'est plus loin de Fenerbahçe

Si l'OM parvient à recruter Valentin Rongier avant la fin du mercato, Luiz Gustavo devrait avoir son billet pour la Turquie et Fenerbahçe. Selon L'Equipe, les Turcs ont augmenté leur offre, qui avoisine désormais les 7 millions d'euros. De son côté, Luiz Gustavo a clairement signifié à ses dirigeants son désir d'aller voir ailleurs. Selon la presse turque, un accord aurait même été trouvé.

Notre avis : Reste à savoir si Marseille arrivera ensuite à le remplacer vraiment.

Manchester United veut prolonger Pogba

Selon les informations du Mirror, la direction de Manchester United veut prolonger Paul Pogba, pourtant désireux de quitter les Red Devils cet été pour s'engager au Real Madrid.

Notre avis : Ce serait étonnant que Pogba accepte, lui qui veut partir et qui ne s'en cache pas.

Paul PogbaGetty Images

Plus d'un échange entre le Barça et la Juve ?

Selon Gianluca Di Marzio, journaliste à Sky Sport Italia, le FC Barcelone et la Juventus Turin planchent sur un échange, en défense. Il impliquerait Daniele Rugani d'un côté et Samuel Umtiti ou Jean-Clair Todibo de l'autre. Au milieu, la Juve souhaiterait avoir Ivan Rakitic, tandis que le Barça veut Federico Bernardeschi, et La Gazzetta dello Sport évoque même un intérêt pour Emre Can. Après la rencontre à Osasuna (2-2), Ernesto Valverde, l'entraîneur blaugrana, était en conférence de presse et il en a profité pour revenir sur le cas de Rakitic : "Le mercato ? Il n’influence en rien mes décisions, pas même avec Rakitic. Si je pense qu’il me sera utile pour le jeu, je le mettrai. Je choisis en fonction du match."

Notre avis : Il serait étonnant de voir si un seul de ces échanges aboutisse.

L'adjoint de Sarri n'envisage pas un départ de Matuidi

Giovanni Martusciello, l'adjoint de Maurizio Sarri à la Juventus Turin, n'envisage en aucun cas un départ de Blaise Matuidi, comme il l'a confié en conférence de presse : "Je ne sais pas s'il était sur le mercato en début de saison, mais il a une grande qualité que tout le monde connaît : c'est cette générosité qu'il met au service de l'équipe. Aujourd'hui, évidemment, en plus de la générosité, il a ajouté la qualité. C'est un champion du monde, on est extraordinairement content de ses prestations. Selon moi, ce serait un coup de tonnerre s'il devait partir. Je m'y suis attaché, il ressemble un peu à moi quand j'étais joueur, j'ai une sympathie particulière pour lui."

Notre avis : Cela n'empêchera pas la Juventus Turin de continuer à faire parler d'elle jusqu'au terme de ce mercato.

Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la Juventus Turin.Getty Images

Le Bayern veut toujours Sané

Malgré la grave blessure de Leroy Sané, survenue il y a quelques semaines lors du Community Shield (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), le Bayern Munich ne lâche pas le joueur selon le Mirror. Mais le club bavarois pense aussi à deux joueurs de la Juventus Turin : l'attaquant Mario Mandzukic (33 ans) et le milieu de terrain Emre Can (25 ans).

Notre avis : Nul doute que le Bayern reviendra à la charge quand le joueur sera remis sur pied.

Leroy Sané - Manchester CityGetty Images

Guerreiro parti pour rester ?

Selon Waz, le défenseur Raphaël Guerreiro (25 ans) va finalement rester du côté du Borussia Dortmund où il possède encore une année de contrat. Le Paris Saint-Germain s'était pourtant montré particulièrement intéressé. Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand, a déclaré : "Il reste avec nous. Le gestionnaire du BVB laisse une porte de sortie ouverte au cas où quelqu'un viendrait faire une offre gigantesque. Il n'y a actuellement rien sur la table."

Notre avis : Il faudra quand même attendre le 2 septembre à 23h59 pour en être sûr.

Julian Brandt (l.) und Raphael Guerreiro von Borussia DortmundGetty Images

Martin vers Rennes, Prcic pour le remplacer ?

Selon RMC Sport, le Stade Rennais et Strasbourg ont trouvé un accord pour le transfert de Jonas Martin. Un transfert qui devrait rapporter 3,5 millions d'euros hors bonus au club alsacien. Le joueur est attendu lundi pour signer un contrat de trois saisons. Son remplaçant sera Sanjic Prcic, selon L'Equipe. Un accord a été trouvé avec Levante et le joueur est même attendu ce dimanche soir à Strasbourg. Sa signature d'un contrat de trois ans dépendra de sa visite médicale.

Notre avis : Strasbourg semble avoir parfaitement anticipé le départ de son milieu de terrain.