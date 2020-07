TRANSFERTS - Dans une interview accordée au média argentin TNT Sport, Cristian D'Amico, le vice-président des Newell's Old Boys, a indiqué qu'il souhaitait faire revenir Lionel Messi dans le club qu'il a quitté à l'âge de 14 ans.

A 33 ans, Lionel Messi est dans la dernière ligne droite de sa carrière. Alors qu'il lui reste un an de contrat avec le FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or discuterait avec les Blaugrana pour prolonger de deux saisons supplémentaires. Mais selon Marca, une clause lui permettrait de partir à chaque fin de saison. Si son nom a été cité du côté de l'Inter Milan durant le printemps, les Newell's Old Boys se sont positionnés sur le dossier. Dans une interview accordée au média argentin TNT Sports, Cristian D'Amico, le vice-président du club de Rosario, a fait savoir qu'il voulait faire revenir celui qui avait porté le maillot du club jusqu'à 14 ans.

"Il devrait pour l'instant rester à Barcelone malgré les problèmes avec son entraineur Quique Setién et sa direction, a indiqué Cristian D'Amico. Je ne sais pas si un retour de Lionel Messi aux Newell's Old Boys est impossible. La décision sera pris par le joueur et sa famille. Nous devons faire notre maximum pour l'aider en ce sens. Quand Diego Maradona est venu aux Newell's (ndlr : en 1993-1994), personne ne pensait que c'était possible. J'espère qu'on fera la même chose avec Léo."

Le dirigeant argentin a néammoins reconnu que le dossier était "difficile". "Ce n'est pas juste un écran de fumée, a-t-il renchéri. Quel fan des Newell's Old Boys ne rêve pas d'un retour de Lionel Messi ? Le temps pourrait jouer en notre faveur. Soyons calmes."

