Messi vers une prolongation avec des portes de sortie et… sans augmentation

LIGA - Lionel Messi et le FC Barcelone discutent d'une prolongation de contrat. Selon Marca, l'Argentin pourrait s'engager pour deux nouvelles saisons. Mais avec quelques particularités.

Lionel Messi et le FC Barcelone pensent déjà à l'avenir. Et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils travaillent sur une prolongation du contrat de la Pulga, qui se termine en juin 2021. Comme le révèle le quotidien espagnol Marca, le Barça envisage de lui proposer une prolongation de deux saisons. Avec quelques options particulières, sur la liberté offerte à Lionel Messi et son salaire.

Comme c'était déjà le cas, le sextuple Ballon d'Or va avoir l'opportunité de mettre un terme à ce deal à la fin de de chaque saison. A bientôt 33 ans, l'Argentin veut garder la main sur la suite de sa carrière. Pour pouvoir décider s'il est apte à continuer au plus haut niveau ? Ou pour se garder une porte de sortie si le projet catalan ne correspond plus à ses envies ? Marca opte plus pour la première option mais rien n’est à exclure.

L'autre info : Lionel Messi ne devrait pas avoir d'augmentation avec cette prolongation. Avec la crise liée au Covid-19 et les conséquences financières de cette pandémie, la star catalane ne verrait pas ses émoluments aller à la hausse. Mais le natif de Rosario n'a pas forcément de quoi s'inquiéter avec son salaire déjà faramineux…

