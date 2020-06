TRANSFERTS - Officiellement retraité depuis la fin de saison dernière, Arjen Robben va reprendre du service. L'ancien ailier du Bayern Munich, de Chelsea ou du Real Madrid va faire son retour dans son club formateur, le FC Groningen.

Arjen Robben va faire un come-back inattendu. Officiellement retraité depuis la fin de saison dernière, et l'expiration de son dernier contrat au Bayern Munich, l'ailier néerlandais de 36 ans va rechausser les crampons et rejouer pour son club formateur, le FC Groningen. Le 8e d'Eredivisie (avant l'interruption du championnat) a publié ce samedi un message de l'ancien joueur de Chelsea et du Real sur les réseaux sociaux, annonçant son retour.

"Après une aventure magnifique de 18 ans, je reviens à la maison, à Groningen, explique Robben dans une vidéo. Ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations avec le staff. Et, plus que tout, j'ai écouté l'appel des supporters : 'Arjen, écoute ton coeur !'"

"Le challenge physique s'annonce difficile"

Le fantasque ailier, finaliste du Mondial 2010 avec les Pays-Bas, a toutefois tempéré l'enthousiasme en précisant que ce retour dépendait encore de sa condition physique. Robben a en effet souffert, lors de sa dernière saison (et de sa carrière en général), de blessures à répétition.

"Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça va se faire, précise-t-il ainsi. Le challenge physique s'annonce difficile, mais je suis prêt ! Je vais travailler dur et, quand tout ira bien, je me joindrai à l'équipe pour le premier entraînement de la saison prochaine." D'ici là, les défenses d'Eredivisie peuvent se préparer à subir la fameuse "spéciale"...

