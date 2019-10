La guerre est déclarée entre Hans-Joachim Watzke et Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier, actuel président du Borussia Dortmund, n'a pas hésité à prendre l'exemple de son ancien joueur, transféré à Arsenal à l'hiver 2018, pour évoquer le cas de son attaquant Jadon Sancho, courtisé par les plus grandes écuries européennes. "Bien sûr, c’est difficile de garder un joueur face à de telles sommes. Certains vont dans les clubs à cause de l’argent. Des clubs où ils n’ont plus joué en Ligue des champions depuis des années", lâche tout d'abord le boss du club allemand dans les colonnes du Suddeustche Zeitung.

"Il vaut mieux pour vous que je ne parle pas..."

"Pierre-Emerick Aubameyang, qui joue très bien à Arsenal, est probablement heureux quand il regarde son compte en banque. Mais le mercredi, il regarde régulièrement la Ligue des champions à la télévision", poursuit-il. Attaqué, "PEA" n'a pas tardé à repondre à son ex-président. "Il vaut mieux pour vous que je ne parle pas de la raison pour laquelle j'ai vraiment quitté Dortmund. M. Watzke, vous êtes un clown", écrit le joueur d'Arsenal sur son profil Twitter. Avant de poursuivre.

"Je me souviens de cette fois où vous avez dit que vous ne voudriez jamais vendre Ousmane (Dembélé). Vous avez vu plus de 100 millions d'euros et vous avez été le premier à prendre cet argent. Ne parlez pas d'argent s'il vous plait. Laissez-moi s'il vous plait." Difficile de faire plus clair.