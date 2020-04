"Pour moi, le Bayern Munich n'est pas juste un employeur. C'est ma passion". Ce mardi matin, Thomas Müller a officialisé sa prolongation de contrat avec le club bavarois. L'attaquant de 30 ans est désormais lié avec l'actuel leader de Bundesliga jusqu'en juin 2023. "Je suis ravi de rester pour deux saisons supplémentaires. Je vais tout donner pour le club sur et en dehors du terrain", a confié Thomas Müller sur le site officiel du Bayern Munich.

Ecarté par Joachim Löw en équipe nationale d'Allemagne depuis la fin 2018, Thomas Müller a connu un début de saison compliqué. Mais avec la venue d'Hansi Flick aux manettes du Bayern Munich, à partir de novembre dernier, l'attaquant bavarois est revenu à son meilleur niveau. Lors de l'exercice 2019-2020, Thomas Müller a inscrit 10 buts et délivré 19 passes décisives toutes compétitions confondues.

" Nous savons à quel point Thomas est important pour nous "

"Thomas est un joueur spécial pour nous. C'est une figure emblématique pour le club et nos supporters. Je dirais même un leader qui montre la voie à suivre sur et en dehors du terrain, a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Nous savons à quel point il est important pour nous. Il a remporté tant de titres avec le Bayern." Depuis ses débuts chez les professionnels en 2009, Thomas Müller a remporté huis fois le titre de champion en Bundesliga, cinq coupes d'Allemagne et une Ligue des champions en 2013.