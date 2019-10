Ben Arfa a des touches en Italie

Toujours sans club, Hatem Ben Arfa serait toujours dans le viseur de plusieurs clubs italiens. Selon Tuttosport, le Genoa, l'Atalanta, la Sampdoria et la Fiorentina sont notamment sur les rangs.

Notre avis : Pour l'heure, aucun projet ne semble satisfaire "HBA". Pourtant, ces clubs ont des armes pour le convaincre. Il va falloir qu'il tranche rapidement s'il veut rebondir.

Vidéo - Paredes, Ben Arfa, Jesé : Quelle est la pire recrue de l’histoire de QSI ? 06:52

Niang parle de son avenir

De retour en Italie jeudi soir avec le Stade Rennais, qui affrontait la Lazio Rome (2-1), M'Baye Niang a été interrogé par Sky Italia après la rencontre. L'ancien joueur de l'AC Milan et du Torino y a notamment évoqué l'idée d'un retour en Serie A. "Pour l'instant, je pense à bien faire à Rennes. Ensuite, on verra. J'ai de beaux souvenirs, s'il y a une possibilité ce sera un plaisir...", a-t-il répondu.

Notre avis : Pour l'heure, Niang semble épanoui à Rennes. Ensuite, un retour en Italie n'est visiblement pas totalement à exclure.

Le Barça ne compte pas vendre Dembélé

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Ousmane Dembélé ne devrait pas quitter le Barça. Si lui ne veut pas partir, le club catalan ne compte visiblement pas s'en séparer non plus. "Nous n’avons pas l’intention de le vendre, mais plutôt de le voir évoluer et de le consolider ici", a ainsi expliqué Jordi Cardoner, le vice-président du Barça, à Radio Catalunya.

Notre avis : Une déclaration qui ne fait que confirmer que Dembélé ne bougera pas malgré l'intérêt de plusieurs clubs.

Vidéo - Les SMS de Messi n’ont rien changé : le comeback du siècle s’est juste heurté au choix de Dembélé 04:08

Eriksen aurait décidé de partir

En fin de contrat avec Tottenham, Christian Eriksen pourra partir libre en juin 2020 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et selon les informations du Daily Star, un départ est même à envisager dès janvier prochain. Le clan du joueur aurait rendez-vous, ce week-end, aves les dirigeants du Real Madrid. Le but : négocier les contours de son futur contrat avec les Merengues. De son côté, l'international danois aurait d'ores et déjà signifié sa volonté de partir à ses dirigeants.

Notre avis : Eriksen au Real, c'est une possibilité. Si Tottenham veut au moins récupérer des liquidités, il faudra s'en séparer en janvier.

Insigne, c'était 60M

Il y a de l'eau dans le gaz entre le Napoli et Lorenzo Insigne. Le joueur, en froid avec Carlo Ancelotti, a même perdu sa place dans le onze titulaire. De quoi relancer l'idée d'un possible départ ? Selon La Gazzetta dello Sport, c'est fortement possible si la situation ne change pas. Le quotidien précise que le Napoli réclamait, l'été dernier, 60 millions d'euros. Un montant qu'aucun club n'était prêt à mettre.

Notre avis : La situation est très tendue entre Insigne et le Napoli. Si elle reste ainsi, tous les scénarios sont envisageables.