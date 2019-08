Ben Yedder est arrivé à Monaco

Absent de l’entraînement lundi matin, Wissam Ben Yedder a déjà fait ses adieux à ses futurs ex-coéquipiers. Selon L’Equipe, l’international français est déjà à Monaco et aurait passé la première partie de sa visite médicale. Celle-ci devait se poursuivre ce matin avant la signature de son contrat de cinq ans le liant au club monégasque. Dimanche soir, l’ASM et le Séville FC sont tombés d’accord pour le transfert de l’ancien joueur du TFC. Le club de la Principauté va payer la clause libératoire de 40 millions d’euros de l’attaquant de 29 ans. Dans la transaction, Rony Lopes fait le chemin inverse pour rejoindre le club andalou.

Notre avis : Un bon choix pour la succession de Radamel Falcao.

Ben Yedder SevillaGetty Images

Matuidi pas certain de rester ?

La Gazzetta dello Sport affirme que Blaise Matuidi (32 ans) pourrait bien être contraint de quitter la Juventus. Selon le quotidien sportif, Maurizio Sarri serait davantage séduit par le profil de Sami Khedira dans l'entrejeu. Récemment, on a parlé du champion du monde à l'AS Monaco ou bien encore à l'Olympique Lyonnais.

Notre avis : Le joueur ferait peut-être mieux d'anticiper un départ pour conserver du temps de jeu.

Matuidi - JuventusGetty Images

Kurzawa vers la sortie ?

En fin de contrat en juin 2020, Layvin Kurzawa quittera le Paris Saint-Germain en cas d'offre satisfaisante selon L'Equipe. Alors que le latéral parisien était proche de prolonger son bail sous le mandat d'Antero Henrique, Leonardo ne serait pas contre un départ. Le directeur sportif du PSG a discuté avec l'entourage du joueur ces derniers jours. De son côté, Kurzawa souhaiterait rester dans un club compétitif. Après avoir été acheté 23 millions d'euros (hors bonus) à l'été 2015, la valeur du joueur de 26 ans est aujourd'hui estimée à 15 millions d'euros.

Notre avis : Difficile pour lui de rester en France en cas de départ.

Layvin Kurzawa (PSG)Getty Images

Choupo-Moting vers Lecce ?

Dans la quête d'un attaquant, Lecce songerait à enrôler l'attaquant du Paris Saint-Germain Eric Choupo-Moting. Selon Sky Italia, le profil de l'international camerounais, capable de jouer en position de second attaquant, sur l'aile ou en pointe, plaît au club des Pouilles.

Notre avis : Une bonne porte de sortie pour le joueur.

Bensebaini à Mönchengladbach, c'est imminent

D'après Kicker, le Rennais Ramy Bensebaini a passé, ce mardi, sa visite médicale du côté du Borussia Mönchengladbach. Le transfert devrait s'approcher des 10 millions d'euros, bonus compris.

Notre avis : Reste à savoir comment Rennes va le remplacer.

Le duel entre Djibril Sidibé (Monaco) et Ramy Bensebaini (Rennes) en Ligue 1Getty Images

Accord Sampdoria-Bordeaux pour Kamano

Selon Gianluca Di Marzio, journaliste à Sky Sport Italia, la Sampdoria et les Girondins de Bordeaux ont conclu un accord concernant François Kamano. Toutefois, aucun accord n'est intervenu pour le joueur.

Notre avis : Bordeaux va peut-être pouvoir enfin investir à ce poste.

Pour Ten Hag, Van de Beek va rester à l'Ajax

Interrogé en conférence de presse à la veille du match retour contre le PAOK Salonique comptant pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam a assuré que le milieu de terrain Donny van de Beek, convoité par le Real Madrid ou Manchester United, a toutes les chances d’être un joueur ajacide pour l’exercice 2019-2020. "Je suppose que Donny (Van de Beek) restera à l'Ajax cette saison. Pour moi c'est évident, car sinon j'aurais déjà été prévenu de son possible départ par Marc Overmars (le directeur sportif de l'Ajax)", a déclaré le technicien néerlandais.

Notre avis : Logique vu le calme autour de ce dossier, ces derniers jours.

Donny van de Beek lors de la rencontre PAOK-Ajax / Ligue des championsGetty Images

L'avenir s'assombrit pour James Rodriguez

D'après Marca, James Rodriguez, pensionnaire du Real Madrid, voit toutes les portes se refermer devant lui, les unes après les autres. Encore tout récemment sur les tablettes de Naples et de l'Atlético de Madrid, les deux clubs seraient en passe de boucler une recrue onéreuse chacun, respectivement Hirving Lozano et Rodrigo. Avec la fin du mercato anglais ou encore le Paris Saint-Germain qui ne veut pas de lui dans l'échange concernant Neymar, James Rodriguez est condamné à rester au Real Madrid, là même où Zinédine Zidane ne compte pas sur lui.

Notre avis : Tout peut encore changer d'ici le 2 septembre.

Rodrigo à l'Atlético ? Le directeur général de Valence dément

A en croire As, Rodrigo se rapproche de plus en plus de l'Atlético de Madrid. Un accord aurait été conclu entre les Colchoneros et Valence, pour la vente du joueur estimé à 55 millions d'euros+5 millions de bonus. Toutefois, Mateu Alemany, le directeur général de Valence, a par la suite formellement démenti cette information à sa sortie du centre d'entraînement du VCF.

Notre avis : Ce n'est qu'une question de temps, mais le joueur semble bel et bien sur le départ.

Jaume Costa à Valence

Dans la salle d'attente depuis plusieurs jours, le latéral gauche s'est engagé avec le Valence CF, mardi soir. Il arrive en prêt pour une saison en provenance de Villarreal.

Notre avis : Une excellente doublure pour Jose Gaya.

Milinkovic-Savic se voit… à la Lazio

Durant ce mercato, le nom de Sergej Milinkovic-Savic a été cité un peu partout : PSG, Real Madrid ou encore Manchester United. Pourtant, le principal intéressé se voit bien rester à la Lazio Rome, comme le prouvent ses propos rapportés par La Gazzetta dello Sport : "Je suis où je suis et je ne manque de rien. Je pense à la Lazio et pas à la fin du mercato. Malgré tout ce qui a été écrit, j’ai la tête ici et j’ai un contrat avec le club. Le mercato anglais est terminé. L’histoire avec Manchester United est également terminée. Je n’étais pas trop nerveux à propos de tout ce qui se disait. J’ai toujours été concentré sur la préparation de la saison."

Notre avis : La fin probable d'un des feuilletons de ce mercato estival.

Une préférence de l'AS Rome pour Rugani ?

Selon SportMediaset, l'AS Rome, qui se cherche un défenseur, cible Dejan Lovren (Liverpool) mais également Daniele Rugani (Juventus Turin). Ce dernier, priorité du club, pourrait arriver dans la capitale italienne, contre la somme de 30 millions d'euros.

Notre avis : Pas sûr que Lovren n'ait pas sa chance dans cette histoire.

L'Olympique Lyonnais prête un jeune (officiel)

Ce mardi via Twitter, l'Olympique Lyonnais a annoncé le départ, sous la forme d'un prêt d'un an, de l'attaquant international français U20 Lenny Pintor (19 ans), qui prend la direction de Troyes, en Ligue 2.

Notre avis : Un club où il pourrait régulièrement jouer.

Stuttgart annonce Wamangituka (officiel)

Le club du VfB Stuttgart a annoncé l'arrivée de Silas Wamangituka, qui s'engage en faveur de la formation allemande jusqu'au 30 juin 2024. Le pensionnaire du Paris FC était particulièrement courtisé en France, par des clubs de Ligue 1 (Lille, Nantes, Rennes, Marseille…).

Notre avis : Les clubs français intéressés pourront s'en vouloir de ne pas avoir réussi à l'attirer.