TRANSFERTS - Dries Mertens prolonge officiellement à Naples, Juan Bernat s'imagine sur le long-terme au PSG, Pierre Kalulu tout proche de quitter l'OL, Ismaël Bennacer évoque l'interêt du Paris Saint-Germain, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez pourraient bénéficier d'un bon de sortie cet été, Lens continue de négocier pour Gaël Kakuta... Voici notre bulletin mercato du jour.

Officiel : Mertens prolonge à Naples

"Ravi d'être encore réunis. Vive Dries Mertens". Peu après 15h30 ce mercredi, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a officialisé la prolongation de contrat de Dries Mertens jusqu'en juin 2022. Avant cette annonce, l'attaquant belge de 33 ans était lié jusqu'au 30 juin prochain avec le club entraîné par Gennaro Gattuso.

Transferts Meunier, ter-Stegen, Hakimi : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR

Notre avis : Auteur de treize buts toutes compétitions confondues cette saison, le Diable Rouge a convaincu les dirigeants napolitains de le prolonger.

Bernat déclare sa flamme au PSG

Dans une interview accordée au magazine So Foot, Juan Bernat, 27 ans et sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2021, a déclaré vouloir s'installer sur le long-terme au sein du club de la capitale. "J'ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici", a confié l'international espagnol, arrivé à Paris en 2018.

Notre avis : L'ancien joueur du Bayern Munich a lancé un bel appel du pied aux dirigeants parisiens pour prolonger son contrat.

Kalulu tout proche du Milan AC

Selon les informations de RMC Sport, le Lyonnais Pierre Kalulu va très prochainement signer en faveur du Milan AC. Le défenseur de 20 ans, en contrat stagiaire à l'OL, a refusé de signer chez les professionnels. Son choix serait notamment motivé par une trop grosse concurrence à son goût au poste d'arrière latéral droit à Lyon. Pour l'heure, le joueur, qui s'est illustré en Youth League, n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1.

Notre avis : Après Tanguy Kouassi, le foot français s'apprête à perdre une nouvelle jeune pépite.

Play Icon WATCH Kouassi privilégie le "projet sportif" du Bayern au PSG ? "Quand on voit la concurrence…" 00:05:00

Bennacer fait le point sur sa situation

Il y a deux semaines, L'Equipe évoquait un intérêt du PSG pour Ismaël Bennacer. Dans un entretien accordé mercredi au média algérien, Le Buteur, le milieu de terrain du Milan AC, sous contrat jusqu'en juin 2024, a fait un point sur sa situation personnelle. "Je ne suis au courant de rien, ma mission se limite à tout donner sur le terrain, je travaille, je suis au service du Milan AC. Ma concentration est sur mon club où je me sens super bien. Après, l’intérêt des grands clubs m’honore", a-t-il déclaré.

Notre avis : Son attachement au Milan AC est certain mais tout reste possible sur le marché des transferts avec le PSG.

Bon de sortie pour Tolisso et Hernandez ?

Au lendemain du nouveau titre de Champion d'Allemagne remporté mardi par le Bayern Munich sur la pelouse du Werder Brême, Bild a fait un état des lieux du mercato du Bayern Munich pour la saison prochaine. Le quotidien allemand annonce que Javi Martinez, Corentin Tolisso et Lucas Hernandez bénéficieraient notamment d'un bon de sortie en cas de belle offre.

Notre avis : Si le Bayern est vendeur, alors l'intérêt du PSG pour Lucas Hernandez pourrait s'intensifier.

Play Icon WATCH Hernandez au PSG ? "Le Bayern sera vendeur mais le dossier est très politique" 00:03:07

Cabaye prolongé de deux mois à l'ASSE ?

En fin de bail le 30 juin prochain à l'AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye pourrait voir son contrat prolongé de deux mois supplémentaires selon les informations de RMC Sport. Durant la période estivale, les Verts disputeront la finale de la Coupe de France. Si le milieu de terrain de 34 ans donne satisfaction durant la préparation et lors du match contre le PSG, alors une prolongation d'un an serait dans les tuyaux.

Notre avis : Faisant actuellement partie des plus gros salaires de l'ASSE, Yohan Cabaye devra sûrement revoir ses prétentions salariales à la baisse s'il souhaite poursuivre l'aventure chez les Verts.

Lens continue de négocier pour Kakuta

Selon les informations de L'Equipe, Gaël Kakuta a trouvé un accord avec le RC Lens pour s'engager lors des trois saisons supplémentaires. Cependant, le promu a proposé une offre de d'environ 2,8 millions d'euros à Amiens. Le quotidien affirme mercredi que l'ASC évalue son joueur à 5 millions. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours entre les deux clubs, le RC Lens pourrait se rabattre sur un autre dossier.

Notre avis : Treize ans après son départ du centre de formation, un retour de Gaël Kakuta à Lens serait la belle histoire de ce mercato... Mais la logique économique prime.

Transferts Meunier, ter-Stegen, Hakimi : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR