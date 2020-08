L'AC Milan frappe un énorme coup sur le mercato. Si rien n'est encore officiel, le club lombard a bouclé l'arrivée de Sandro Tonali. La presse italienne parle d'un prêt payant de 10 millions d'euros pour le milieu de Brescia, ainsi qu'une option d'achat fixée à 15 millions + 10 de bonus et un pourcentage sur une future revente. L'Inter Milan avait décidé d'abandonner la course pour l'international italien, également visé par le PSG dans le passé.

Dans un entretien accordé à Radio Marca , Juan Bernat a évoqué sa situation au PSG. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'arrière gauche de 27 ans aimerait prolonger. "Je joue beaucoup depuis deux ans et c'est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J'aimerais rester au PSG encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue de se développer ", a assuré l'Espagnol qui a rejoint le PSG en août 2018.

Après six ans passés du côté des Young Boys de Berne, Guillaume Hoarau est en fin de contrat avec le club suisse. A 36 ans, l'ex-Parisien veut encore continuer à jouer et ne manque pas de sollicitations comme il l'a confié lundi à Blick. "Poursuivre en Suisse ? C'est mon souhait, oui. Nous recherchons maintenant des solutions. Mon agent a déjà reçu quelques appels. Et si ça ne marche pas ici, j'ai reçu des appels de Turquie, du Brésil et d'Australie. Le téléphone portable sonne joyeusement et me montre que 36 ans n'est qu'un chiffre symbolique. Apparemment, l'expérience a encore sa place dans ce milieu", a déclaré l'ancien attaquant du Havre ou de Bordeaux