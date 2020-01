Cavani a fait son choix : le PSG propose de le prolonger, lui veut rejoindre l'Atlético Madrid

L'année a beau être nouvelle, Edinson Cavani n'a pas pour autant changé son fusil d'épaule. Mis de côté par Thomas Tuchel, l'attaquant uruguayen souhaite quitter le PSG. Et ce dès janvier. Une volonté visiblement pas forcément partagée par le club de la capitale, qui aimerait le retenir jusqu'à la fin de saison, comme l'annonçait récemment Le Parisien.

En attendant que les négociations avancent entre les deux clubs, le Matador, lui, aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec les Colchoneros concernant son futur salaire selon Marca. Le quotidien madrilène précise qu'il ne manque plus qu'à trouver la durée du contrat. "Cavani est comme un fou à l'idée de rejoindre l'Atlético", peut-on lire en Une du média ibérique ce vendredi, qui ajoute que la perspective de travailler avec Diego Simeone fascine le joueur.

Depuis le 1er janvier, le meilleur buteur de l'histoire du PSG est d'ailleurs libre de s'engager où il le souhaite en vue de la saison prochaine, puisque son contrat expire en juin. Toutefois, il ne souhaite pas attendre plus longtemps. Pour lui, un départ dès ce mercato hivernal serait la meilleure solution. Le problème, c'est que l'Atlético Madrid a plusieurs obstacles sur sa route.

Leonardo lui aurait proposé de prolonger

Tout d'abord, comme l'explique Marca, le club madrilène est bloqué par le plafond salarial imposé à chaque équipe par la Liga. Déjà à la limite, l'Atlético ne peut pas se permettre une autre folie. Pour récupérer un peu de marge, il faudra donc se séparer d'un ou plusieurs joueurs. Le quotidien cite le nom de Thomas Lemar, récemment annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais.

De plus, l'Atlético, déjà dans le viseur du fair-play financier, ne peut pas se permettre de dépenser une énorme somme pour Cavani. Deux options s'offrent aux Colchoneros : soit un accord au rabais est trouvé avec le PSG pour janvier, soit l'attaquant arrivera libre en fin de saison. Toujours selon Marca, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a expliqué à Cavani qu'il ne s'opposerait pas à son départ si tel était son souhait. Toutefois, il lui aurait également précisé qu'il rentrait toujours dans ses plans... au point de lui proposer une possible prolongation de contrat lors de ce face à face. Mais pas certain que cette option soit réellement envisagée par le Matador.