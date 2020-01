Un intérêt en MLS pour Cavani ?

Selon les informations de L'Equipe, le PSG redouterait de renforcer un potentiel concurrent en Ligue des champions en vendant Edinson Cavani à l'Atlético de Madrid. Ainsi, la direction parisienne pourrait être tentée de céder l'Uruguayen à l'Inter Miami, où David Beckham, l'ancien joueur parisien et propriétaire de la future franchise de MLS, aurait manifesté son intérêt.

Notre avis : Une destination étonnante à quelques heures de la fin du mercato.

Le PSG penserait à Llorente

En cas de départ d'Edinson Cavani cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait se renforcer en attaque avant la fin du mercato. D'après Le Parisien, la direction parisienne s'intéresserait à Fernando Llorente, l'attaquant international espagnol (24 sélections, 7 buts) qui évolue actuellement à Naples. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait un intérêt de l'Inter pour le joueur de 34 ans, mais les dirigeants napolitains ont fermé la porte.

Notre avis : Un remplaçant de luxe pour Icardi.

Giroud intéressé par Tottenham ?

Selon Sky Sport Italia, l'attaquant de Chelsea Olivier Giroud serait disposé à rejoindre Tottenham ce mois-ci. Le joueur de 33 ans tiendrait à rester à Londres et les Spurs seraient également intéressés par le champion du monde français.

Notre avis : Arsenal, Chelsea, Tottenham… Le joueur resterait dans sa logique.

"Lemar n'est pas à vendre" selon le directeur général de l'Atlético

Dans une interview accordée à Goal, Gil Marin, le directeur général des Colchoneros, s'est exprimé sur Thomas Lemar, très sollicité cet hiver (Arsenal ou le Bayern Munich). "Il n'est pas à vendre, il n’y a pas moyen qu’il parte", a-t-il déclaré.

Notre avis : Une curieuse déclaration à ce moment du mercato, quand on sait que le joueur a vu son nom circuler dans de nombreux clubs.

Wijnaldum pourrait quitter Liverpool

Selon le média anglais Talk Sport, Georginio Wijnaldum ne serait pas sûr de poursuivre sa carrière chez les Reds la saison prochaine. "Tout dépendra de ce que le club veut faire. On verra. Pour le moment, je suis juste focalisé sur cette saison", a indiqué le Néerlandais.

Notre avis : Une vraie perte pour Liverpool, si départ il y avait.

Pablo Mari arrive à Arsenal (officiel)

Via Twitter ce mercredi, le club d'Arsenal a annoncé l'arrivée du défenseur central espagnol de Flamengo Pablo Mari (26 ans), prêté jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour Arsenal, dans son opération redressement.

Adebayor dans le viseur de Newcastle et Aston Villa

Actuellement sans club depuis son départ de Kayserispor (Turquie), l'attaquant international togolais Emmanuel Adebayor (35 ans) pourrait rebondir en Premier League, selon les informations du Sun. En effet, Aston Villa et Newcastle seraient en pole position pour recruter l'attaquant formé au FC Metz.

Notre avis : Un pari risqué avec un joueur qui a peu joué dernièrement.

Le Barça veut vendre Rakitic

Selon les informations d'El Larguero de la Cadena SER en Espagne, le FC Barcelone chercherait à vendre, d'ici vendredi et la fin du mercato hivernal, Ivan Rakitic (31 ans). Histoire de faire une vente particulièrement lucrative.

Notre avis : Reste à savoir quel club peut se positionner, à quelques heures seulement de la fin du mercato.

Tadic, l'alternative du FC Barcelone ?

Les Blaugrana négocient actuellement avec Valence pour le transfert de Rodrigo. Cependant le dossier semble épineux et les Catalans réfléchiraient à une autre alternative. Selon El Mundo Deportivo, Dusan Tadic, l'attaquant serbe de l'Ajax Amsterdam, serait dans les petits papiers du FC Barcelone, à la recherche d'un avant-centre dès cet hiver car Luis Suarez sera absent jusqu'au mois d'avril.

Notre avis : Les pistes se multiplient pour les Barcelonais, et le temps presse.

Carles Perez est à Rome

Le jeune attaquant barcelonais Carles Perez est à Rome, pour finaliser les derniers détails avant son arrivée à l'AS Rome. Prochaine étape : la visite médicale.

Notre avis : Un club qui ne lui offrira pas forcément plus de temps de jeu que celui qu'il avait au Barça.

Accord pour Florenzi à Valence ?

Selon Sky Sport Italia, Alessandro Florenzi, pensionnaire de l'AS Rome, serait plus que jamais proche de Valence. Un accord aurait même été conclu et l'arrière droit devrait rejoindre le club espagnol, sous la forme d'un prêt de six mois. Son arrivée en Espagne serait imminente.

Notre avis : Une bonne pioche pour Valence et une perte pour l'AS Rome.

Dortmund aurait (déjà) fixé la clause de départ d'Haaland

Alors qu'il vient à peine de s'engager avec le Borussia Dortmund, le club allemand aurait déjà fixé la clause de départ de sa pépite norvégienne : selon l'hebdomadaire Sportbild, il faudra dépenser au moins 75 millions d'euros à l'été 2021 pour s'offrir l'ancien joueur de Salzbourg.

Notre avis : Une somme curieusement basse, après les dernières performances du joueur.

L'AS Monaco se renforce (officiel)

Via Twitter ce mercredi, le club de l'AS Monaco a annoncé l'arrivée du gardien de but polonais Radoslaw Majecki (20 ans), qui débarque du Legia Varsovie et signe un contrat jusqu'en 2024. Toutefois, il restera en prêt au Legia Varsovie jusqu'à la fin de la saison.